Explorer
Tamannaah Bhatia Serves Major Fashion Goals In Bold Denim Look, PICS
Tamannaah Bhatia stunned in a long denim gown featuring corset-style detailing, enhancing her curves with elegance.
The outfit’s straight collar added a blazer-like edge, while cut-out detailing elevated the sweetheart neckline.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 15 Sep 2025 10:29 PM (IST)
Tags :Tamannaah Bhatia
Entertainment
8 Photos
Shweta Tiwari’s Ethnic Ensemble Proves Sarees Will Never Go Out Of Style; PICS
Entertainment
8 Photos
From Sea Turtles To Candlelight Dinners: Inside Ananya Panday’s Dreamy Maldives Vacation
Entertainment
7 Photos
Boss Lady Vibes: Malavika Mohanan Nails The Perfect Formal-Meets-Fabulous Look
Entertainment
7 Photos
Urmila Matondkar’s Floral Fantasy: A Summer Look That’s All Kinds Of Stunning
Entertainment
7 Photos
Priyanka Chopra & Nick Jonas Exude Style And Chemistry At Ralph Lauren Show, PICS
View More
Advertisement
Trending News
Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Advertisement
Top Headlines
World
‘Maharaja Of Tariffs’: Trump Aide Navarro’s Swipe At India Even As Trade Talks Set To Resume On Tuesday
Election 2025
Congress, RJD ‘Shamelessly Taking Out Yatra To Save Infiltrators’: Modi In Bihar Vows Action
India
SC Warns Bihar SIR Could Be ‘Set Aside’, Declines To Alter Aadhaar Order, Final Hearing On Oct 7
Business
India-US Trade Deal Talks Intensify As US Chief Negotiator Arrives In New Delhi
Advertisement
Abhiroop Chowdhury
Opinion