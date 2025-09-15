Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaWeb StoriesEventsIndia At 2047
Explorer
Live NowPremiumVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Petrol Prices Diesel Prices Gold Prices Silver Prices AQI
HomePhoto GalleryEntertainmentTamannaah Bhatia Serves Major Fashion Goals In Bold Denim Look, PICS

Tamannaah Bhatia Serves Major Fashion Goals In Bold Denim Look, PICS

Tamannaah Bhatia stunned in a long denim gown featuring corset-style detailing, enhancing her curves with elegance.

By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 15 Sep 2025 10:29 PM (IST)
Tamannaah Bhatia stunned in a long denim gown featuring corset-style detailing, enhancing her curves with elegance.

The outfit’s straight collar added a blazer-like edge, while cut-out detailing elevated the sweetheart neckline.

1/8
The mix of structure and femininity gave her look a perfect blend of glamour and sophistication.
The mix of structure and femininity gave her look a perfect blend of glamour and sophistication.
2/8
Tamannaah paired the denim gown with bold leopard-print heels, creating a striking contrast.
Tamannaah paired the denim gown with bold leopard-print heels, creating a striking contrast.
3/8
Her look was completed with pink cheeks, plumped lips, eyeliner, and curled lashes for a radiant finish.
Her look was completed with pink cheeks, plumped lips, eyeliner, and curled lashes for a radiant finish.
4/8
The actress left her hair open in a puffed style, adding volume while keeping the focus on her outfit.
The actress left her hair open in a puffed style, adding volume while keeping the focus on her outfit.
5/8
She wore delicate stud earrings with diamond detailing, letting the denim gown remain the highlight.
She wore delicate stud earrings with diamond detailing, letting the denim gown remain the highlight.
6/8
Netizens praised her beauty, calling her an “angel” and “queen of Bollywood.”
Netizens praised her beauty, calling her an “angel” and “queen of Bollywood.”
7/8
Tamannaah has recently been experimenting with bold silhouettes, from maxi dresses to playful polka dots.
Tamannaah has recently been experimenting with bold silhouettes, from maxi dresses to playful polka dots.
8/8
On the work front, Tamannaah has films like Romeo, Ranger, and Rohit Shetty’s next, while recently appearing in Raid 2’s “Nasha” song. (All Images: Instagram/tamannaahspeaks)
On the work front, Tamannaah has films like Romeo, Ranger, and Rohit Shetty’s next, while recently appearing in Raid 2’s “Nasha” song. (All Images: Instagram/tamannaahspeaks)
Published at : 15 Sep 2025 10:29 PM (IST)
Tags :
Tamannaah Bhatia

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

Trending News

Advertisement
Join ABP Whatsapp
Join Telegram channel
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather
Advertisement

Top Headlines

World
‘Maharaja Of Tariffs’: Trump Aide Navarro’s Swipe At India Even As Trade Talks Set To Resume On Tuesday
‘Maharaja Of Tariffs’: Trump Aide Navarro’s Swipe At India Even As Trade Talks Set To Resume On Tuesday
Election 2025
Congress, RJD ‘Shamelessly Taking Out Yatra To Save Infiltrators’: PM Modi In Bihar’s Purnea Vows Action
Congress, RJD ‘Shamelessly Taking Out Yatra To Save Infiltrators’: Modi In Bihar Vows Action
India
SC Warns Bihar SIR Could Be ‘Set Aside’, Declines To Alter Aadhaar Order, Final Hearing On Oct 7
SC Warns Bihar SIR Could Be ‘Set Aside’, Declines To Alter Aadhaar Order, Final Hearing On Oct 7
Business
India-US Trade Deal Talks Intensify As US Chief Negotiator Arrives In New Delhi
India-US Trade Deal Talks Intensify As US Chief Negotiator Arrives In New Delhi
Advertisement
ABP Premium

Videos

Breaking: Violence Over No Helmet No Fuel Rule, Baby Found Buried Alive, Mumbai Accident
Breaking: India Defeats Pakistan By 6 Wickets In Asia Cup, Refuses Handshakes In Protest
Breaking: India crushes Pakistan in Dubai with 6-wicket win, refuses handshakes in protest
Breaking News: Supreme Court Issues Interim Order on Waqf Amendment Act, Allows Law to Proceed with Key Restrictions
Breaking: Supreme Court Delivers Key Ruling On Waqf Act, Partial Relief And Major Directions

Photo Gallery

Trending Opinion

Abhiroop Chowdhury
Abhiroop Chowdhury
Big Pharma Firms' Addiction Playbook And Why India Should Be Wary | OPINION
Opinion
Embed widget