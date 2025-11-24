Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
HomePhoto GalleryTelevisionKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Actors Ashlesha Savant & Sandeep Baswana Tie The Knot After 23 Years. See Pics

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Actors Ashlesha Savant & Sandeep Baswana Tie The Knot After 23 Years. See Pics

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi actors Ashlesha Savant and Sandeep Baswana’s intimate wedding after 23 years of togetherness charmed fans, with pastel-perfect outfits, heartfelt vows.

By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 24 Nov 2025 10:00 AM (IST)
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi actors Ashlesha Savant and Sandeep Baswana's intimate wedding after 23 years of togetherness charmed fans, with pastel-perfect outfits, heartfelt vows.

After two decades of companionship, Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi actors Ashlesha Savant and Sandeep Baswana got married in an intimate ceremony.

1/9
The newly released wedding portraits, shared on Instagram, capture the couple glowing in soft pastel pinks, their expressions radiating joy and gratitude as they step into married life.
The newly released wedding portraits, shared on Instagram, capture the couple glowing in soft pastel pinks, their expressions radiating joy and gratitude as they step into married life.
2/9
Ashlesha exudes elegance in a blush-pink saree embellished with delicate embroidery and shimmering silver detailing—an understated yet breathtaking bridal moment.
Ashlesha exudes elegance in a blush-pink saree embellished with delicate embroidery and shimmering silver detailing—an understated yet breathtaking bridal moment.
3/9
Sandeep complements her flawlessly in an embroidered pastel sherwani and matching turban, the coordinated palette symbolising the harmony they’ve shared for years.
Sandeep complements her flawlessly in an embroidered pastel sherwani and matching turban, the coordinated palette symbolising the harmony they've shared for years.
4/9
Sharing their wedding album, the couple wrote, “And just like that, we stepped into a new chapter as Mr & Mrs… Tradition found its way into our hearts. We are filled with gratitude for all the blessings.
Sharing their wedding album, the couple wrote, "And just like that, we stepped into a new chapter as Mr & Mrs… Tradition found its way into our hearts. We are filled with gratitude for all the blessings."
5/9
The post drew instant affection from colleagues. Kishwer Merchant wrote, “Omg this is amazing ❤️.. congratulations u guys.
The post drew instant affection from colleagues. Kishwer Merchant wrote, "Omg this is amazing ❤️.. congratulations u guys." Abigail Pande added, "Love, love and ONLY love for you two. Congratulations." Pulkit Samrat, Disha Parmar, Sriti Jha, Nakuul Mehta and many others also celebrated the couple.
6/9
Their story began on the sets of Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, where friendship slowly deepened into partnership without pressure or timelines—just affection and ease.
Their story began on the sets of Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, where friendship slowly deepened into partnership without pressure or timelines—just affection and ease.
7/9
Sandeep once shared, “Since her home was far away from the set… she used to spend a few nights at my home during the week. And those few nights became months and we realised that we were happy with each other.
Sandeep once shared, "Since her home was far away from the set… she used to spend a few nights at my home during the week. And those few nights became months and we realised that we were happy with each other."
8/9
He added, “After a few months of living in, I was scared and wanted to break up. But Ashlesha pointed out how we always had the option to separate if things didn’t work out. Gradually, our bond got stronger and then the thought of separation never crossed our minds.
He added, "After a few months of living in, I was scared and wanted to break up. But Ashlesha pointed out how we always had the option to separate if things didn't work out. Gradually, our bond got stronger and then the thought of separation never crossed our minds."
9/9
What began as convenience blossomed into a 21-year journey of trust, respect and emotional depth—now beautifully sealed with a wedding that reflects exactly who they are. (All images: Instagram/@ashleshasavant)
What began as convenience blossomed into a 21-year journey of trust, respect and emotional depth—now beautifully sealed with a wedding that reflects exactly who they are. (All images: Instagram/@ashleshasavant)
Published at : 24 Nov 2025 09:02 AM (IST)
