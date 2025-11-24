Explorer
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Actors Ashlesha Savant & Sandeep Baswana Tie The Knot After 23 Years. See Pics
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi actors Ashlesha Savant and Sandeep Baswana’s intimate wedding after 23 years of togetherness charmed fans, with pastel-perfect outfits, heartfelt vows.
After two decades of companionship, Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi actors Ashlesha Savant and Sandeep Baswana got married in an intimate ceremony.
Published at : 24 Nov 2025 09:02 AM (IST)
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Actors Ashlesha Savant & Sandeep Baswana Tie The Knot After 23 Years. See Pics
