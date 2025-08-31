Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shweta Tiwari Slays In Bodycon, Setting Major Style Goals

Shweta Tiwari Slays In Bodycon, Setting Major Style Goals

Shweta Tiwari’s latest social media post in a sleek bodycon gown stunned fans, who praised her elegance, fitness, and timeless beauty.

By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 31 Aug 2025 04:15 PM (IST)
Shweta Tiwari’s latest social media post in a sleek bodycon gown stunned fans, who praised her elegance, fitness, and timeless beauty.

Shweta plays a gangster in Tamannaah Bhatia and Diana Penty’s upcoming series Do You Wanna Partner.

1/7
Admirers called her “super hot,” “queen of hearts,” and “forever gorgeous,” highlighting her ability to set fashion goals even today.
Admirers called her “super hot,” “queen of hearts,” and “forever gorgeous,” highlighting her ability to set fashion goals even today.
2/7
At the trailer launch, she revealed that she herself was surprised the makers imagined her in such an intense role.
At the trailer launch, she revealed that she herself was surprised the makers imagined her in such an intense role.
3/7
Shweta admitted she found it tough to deliver abusive dialogues and initially felt scared and uncomfortable.
Shweta admitted she found it tough to deliver abusive dialogues and initially felt scared and uncomfortable.
4/7
Director Archit Kumar motivated her by holding her hand and making her repeat the lines with confidence until she felt comfortable.
Director Archit Kumar motivated her by holding her hand and making her repeat the lines with confidence until she felt comfortable.
5/7
Shweta credited Tamannaah for constantly encouraging her and helping her shed her hesitation while filming.
Shweta credited Tamannaah for constantly encouraging her and helping her shed her hesitation while filming.
6/7
She revealed that both Archit and Tamannaah played a big role in helping her embrace the bold side of her character.
She revealed that both Archit and Tamannaah played a big role in helping her embrace the bold side of her character.
7/7
With her glamorous pictures and versatile performances, Shweta continues to prove that she can balance style and strong roles with ease. (All Images: Instagram/shweta.tiwari)
With her glamorous pictures and versatile performances, Shweta continues to prove that she can balance style and strong roles with ease. (All Images: Instagram/shweta.tiwari)
Published at : 31 Aug 2025 04:15 PM (IST)
Shweta Tiwari
Photo Gallery

