Kareena Kapoor Dazzles Like A Diamond In England, Draws Thousands Of Fans

Kareena Kapoor Dazzles Like A Diamond In England, Draws Thousands Of Fans

Kareena Kapoor stuns in a glittering silver saree with a halter-neck blouse, flaunting effortless glam, soft curls, and statement earrings at a recent event.

By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 07 Sep 2025 10:36 AM (IST)
Kareena Kapoor Khan, a true embodiment of grace and glamour, turned heads yet again with her latest sartorial statement. Dressed in a stunning silver sequin saree with a contemporary twist, the Bollywood superstar proved once more why she continues to reign as a fashion icon across generations.
Kareena opted for a shimmering silver saree that blended old-world elegance with modern drama. The ensemble featured intricate all-over sequin embroidery, forming cascading patterns that added dimension and movement.
Instead of a traditional blouse, she paired it with a bold halter-neck choli that highlighted her toned shoulders and added red carpet flair.
Keeping her glam aligned with the outfit's drama, Kareena's makeup was radiant and glowing. A soft base with highlighted cheekbones, muted peach-toned lips, and defined brows brought focus to her expressive eyes, which were enhanced with kohl and fluttery lashes.
Her hair was styled in soft side-parted waves, cascading naturally over one shoulder—elegant yet relaxed, giving the look a breezy finish.
Kareena accessorized the look with statement chandelier earrings that mirrored the shimmer of her saree. She kept it classy with a set of slim diamond bangles and skipped the necklace to let the halter neckline shine. A sleek metallic clutch peeked through in one of the shots, complementing the overall palette.
Her gold strappy heels added just the right touch of height and sophistication, elevating the entire outfit—both literally and stylistically.
The overall aesthetic was regal Bollywood glam meets modern couture. Whether she was captured sipping a drink in the car or walking down a staircase like a queen owning her runway, Kareena exuded confidence, calm, and charisma.
She effortlessly blended drama with restraint, sparkle with elegance—exactly the kind of balance her fans have come to expect from her fashion choices.
From her debut in Refugee to bold choices in Chameli, Tanu Weds Manu, and the stylish Veere Di Wedding, Kareena has always carved her own niche in Bollywood. Her fashion evolution mirrors her career — experimental, fearless, and always a step ahead. ( All Pics Credit: Instagram/@kareenakapoorkhan)
Published at : 07 Sep 2025 10:36 AM (IST)
Kareena Kapoor Kareena Kapoor Saree Kareena Kapoor Fashion Kareena Kapoor Makeup Kareena Kapoor 2025
