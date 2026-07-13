Akansha Ranjan Kapoor and filmmaker Sharan Sharma’s intimate wedding continues to win hearts online, with a touching moment from their ceremony now going viral. A video from the couple’s vow exchange shows Akansha becoming emotional as she expresses her love for Sharan, prompting the filmmaker to comfort her with a warm hug and a kiss on the cheek. The heartfelt exchange moved not only the newlyweds but also their family and close friends present at the ceremony. Held at their Mumbai residence, the private celebration was attended by several well-known names from the film industry and featured many memorable moments.

Akansha - Sharan's Emotional Vows Become The Highlight

A video from the wedding ceremony of Akansha Ranjan Kapoor and Sharan Sharma has surfaced on social media, capturing one of the most emotional moments of their special day. During the sunset ceremony, Akansha read out her wedding vows to Sharan, promising to stand by him through every phase of life.

She said, "I promise to always hear you out and to be on your team. I promise to control my attitude only when necessary and laugh with you forever because I know you don't want much more. I was whole before I met you, but with you I feel complete."

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As she continued, Akansha struggled to hold back tears and briefly paused. Seeing her overwhelmed with emotion, Sharan immediately embraced her and kissed her on the cheek. The heartfelt moment received loud applause from their loved ones and has since become one of the most talked-about clips from the wedding.

Private Ceremony With Celebrity Guests

The couple tied the knot on July 11 at their Mumbai home in the presence of close family members and friends. The date held personal significance as it marked exactly four years since they began dating. Akansha chose a traditional red-and-gold bridal ensemble, while Sharan wore a classic white outfit. According to visuals shared online, the wedding featured a picturesque outdoor ceremony during sunset.

The celebrations also brought together several Bollywood personalities, including Alia Bhatt, Athiya Shetty, Janhvi Kapoor, Vaani Kapoor and Karan Johar. Ahead of the wedding, videos from the festivities showed Karan Johar recreating Salman Khan’s iconic towel dance, while Alia Bhatt danced to Maahi Ve from Kal Ho Naa Ho. Another touching moment saw Alia helping Akansha wear her kalire before the ceremony.

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Reception And Akansha’s Recent Projects

Another emotional highlight came when Akansha’s sister, Anushka Ranjan Kapoor, walked her down the aisle. The couple later hosted a grand wedding reception in Mumbai on July 12, where Akansha wore a shimmering golden outfit while Sharan opted for a classic black ensemble.

On the professional front, Akansha was recently seen in the Netflix film Ikka, directed by Siddharth P. Malhotra. She also featured in Gram Chikitsalaya Season 2, continuing to build her presence across both films and streaming platforms.

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From heartfelt vows to intimate celebrations with family and friends, Akansha Ranjan Kapoor and Sharan Sharma’s wedding reflected a deeply personal celebration. Their emotional vow exchange has now become one of the most cherished moments from the ceremony, resonating with fans across social media.