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Akansha Ranjan Kapoor Breaks Down While Reading Wedding Vows, Sharan Sharma Comforts Her With A Hug | WATCH
Akansha Ranjan Kapoor became emotional while reading her wedding vows to filmmaker Sharan Sharma, prompting a heartfelt hug and kiss from the groom. The intimate ceremony, attended by close friends and Bollywood celebrities, has won hearts after the touching video surfaced online.
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Akansha Ranjan Kapoor Breaks Down While Reading Wedding Vows, Sharan Sharma Comforts Her With A Hug | WATCH
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