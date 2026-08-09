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ABP LIVE Celeb Spotted | Eisha Singh And Avinash Mishra Exude Charm; Karan Veer Mehra, Sharad Kelkar, Raashii Khanna, And Nupur Sanon Papped In Style
Popular Indian celebrities, including Karan Veer Mehra, Sharad Kelkar, Eisha Singh, Avinash Mishra, Raashii Khanna, and Nupur Sanon, were recently spotted by paparazzi across Mumbai.
ABP LIVE Celeb Spotted | Eisha Singh, Avinash Mishra, Karan Veer Mehra, Sharad Kelkar, Raashii Khanna, and Nupur Sanon turn heads across Mumbai.
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Published at : 09 Aug 2026 04:47 PM (IST)
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