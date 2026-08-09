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English NewsPhoto GalleryCelebritiesABP LIVE Celeb Spotted | Eisha Singh And Avinash Mishra Exude Charm; Karan Veer Mehra, Sharad Kelkar, Raashii Khanna, And Nupur Sanon Papped In Style

ABP LIVE Celeb Spotted | Eisha Singh And Avinash Mishra Exude Charm; Karan Veer Mehra, Sharad Kelkar, Raashii Khanna, And Nupur Sanon Papped In Style

Popular Indian celebrities, including Karan Veer Mehra, Sharad Kelkar, Eisha Singh, Avinash Mishra, Raashii Khanna, and Nupur Sanon, were recently spotted by paparazzi across Mumbai.

Written By : Vijaya Mishra  | Updated at : 09 Aug 2026 04:47 PM (IST)
Popular Indian celebrities, including Karan Veer Mehra, Sharad Kelkar, Eisha Singh, Avinash Mishra, Raashii Khanna, and Nupur Sanon, were recently spotted by paparazzi across Mumbai.

ABP LIVE Celeb Spotted | Eisha Singh, Avinash Mishra, Karan Veer Mehra, Sharad Kelkar, Raashii Khanna, and Nupur Sanon turn heads across Mumbai.

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Karan Veer Mehra was spotted by the paparazzi arriving for an event in Mumbai, making heads turn with his distinct grey, spiked hairstyle and casual textured black shirt.
Karan Veer Mehra was spotted by the paparazzi arriving for an event in Mumbai, making heads turn with his distinct grey, spiked hairstyle and casual textured black shirt.
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Sharad Kelkar was spotted by the paparazzi arriving at actor Karan Wahi's product launch party at the one8 Commune restaurant in Mumbai. He looked effortlessly stylish, pairing a textured brown hooded jacket with a simple white tee, clear-framed glasses, and blue jeans.
Sharad Kelkar was spotted by the paparazzi arriving at actor Karan Wahi's product launch party at the one8 Commune restaurant in Mumbai. He looked effortlessly stylish, pairing a textured brown hooded jacket with a simple white tee, clear-framed glasses, and blue jeans.
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Eisha Singh and Avinash Mishra were spotted together by the paparazzi attending actor Karan Wahi's product launch party at the one8 Commune restaurant in Juhu, Mumbai.
Eisha Singh and Avinash Mishra were spotted together by the paparazzi attending actor Karan Wahi's product launch party at the one8 Commune restaurant in Juhu, Mumbai.
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Actress Raashii Khanna was spotted by the paparazzi at the Mumbai Airport, turning heads with her effortless travel style.
Actress Raashii Khanna was spotted by the paparazzi at the Mumbai Airport, turning heads with her effortless travel style.
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Actress Nupur Sanon was spotted by the paparazzi outside the Prem Bookbar in Mumbai. For her casual outing, she chose a vibrant, multi-colored geometric print retro mini shirt dress paired with a dark brown handbag and a classic wristwatch.
Actress Nupur Sanon was spotted by the paparazzi outside the Prem Bookbar in Mumbai. For her casual outing, she chose a vibrant, multi-colored geometric print retro mini shirt dress paired with a dark brown handbag and a classic wristwatch.
Published at : 09 Aug 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Eisha Singh Sharad Kelkar Nupur Sanon Avinash Mishra Karan Veer Mehra Paparazzi Raashii Khanna MUMBAI

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