Delhi Premier League 2026 Full Squads: Complete Team Lists After Auction

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom DPL 2026 season begins July 31; teams built strategically.

Tejasvi Dahiya became costliest player at INR 40 lakh.

All eight franchises strategically crafted diverse and balanced squads.

DPL 2026 Full Squads: Following a high-octane player auction on July 1 in New Delhi, the Delhi & District Cricket Association (DDCA) has set the stage for the third edition of the Delhi Premier League (DPL 2026). The domestic competition has churned out plenty of talent, such as Priyansh Arya, who has made a name for himself via two remarkable IPL seasons. Scheduled to run from July 31 to August 30, DPL 2026 promises to showcase incredible cricket after a strategic auction designed to distribute star domestic and international talent evenly across all eight franchises.

DPL 2026 Full Squads

1. Central Delhi Kings

Kuldip Yadav, Yash Dhull, Vansh Bedi, Divij Mehra, Money Grewal, Jonty Sidhu, Aayush Kumar, Vedant Sehwag, Yatish Singh, Yugal Saini, Aditya Bhandari, Siddharth Joon, Keshav Dabas, Aatrey Tripathi, Arun Pundir, Aryaveer Kohli, Gavnish Khurana, Jasvir Sehrawat, Tejas Baroka, Ojasdeep Singh, Samarth

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2. East Delhi Riders

Simarjeet Singh, Mayank Yadav, Mayank Rawat, Arpit Rana, Dhruv Kaushik, Rounak Waghela, Hardik Sharma, Sujal Rajiv Singh, Tanmay Chaudhary, Aradhya Chawla, Rohan Parchanda, Vansh Jetly, Yashwardhan Oberai, Deepak Punia, Ashish Meena, Kavya Gupta, Rohit Yadav, Vaibhav Baisla, Uday Chawla, Sunny Rawal

3. New Delhi Tigers

Himmat Singh, Prince Yadav, Hritik Shokeen, Rahul Chaudhary, Lakshay Thareja, Vaibhav Rawal, Atulya Pandey, Dhruv Bindra, Laxman, Pradyuman Sanan, Aaryan Sharma, Keshav R. Singh, Manish Sehrawat, Parikshit Singh Bhati, Parth Kr. Bali, Shivam Gupta, Varun Vanjani, Tanuj Pawar, Rishabh Sharma, Revaant Rakyan, Saurabh Gupta, Yashjeet, Ayush Tanwar, Aditya Paweriya, Dev Chaudhary

4. North Delhi Strikers

Harshit Rana, Sarthak Ranjan, Pranav Rajvanshi, Vaibhav Kandpal, Aayush Singh, Akhil Chaudhary, Arnav Bugga, Kirit Kaushik, Saurabh Deswal, Yash Bhatia, Parnit Tiwari, Prikshit Sehrawat, Arjun Rapria, Kaushal Suman, Vikas Dixit, Yash Dabas, Mayank Dagar, Bharat Sindhwani, Ajay Yadav, Anant Jain

5. Outer Delhi Warriors

Navdeep Saini, Priyansh Arya, Aryan Rana, Harsh Tyagi, Shivam Sharma, Siddhant Sharma, Anant S. Sareen, Dhanya Nakra, Mohit Panwar, Saksham Gahlot, Shaurya Malik, Aman Chaudhary, Rushal Saini, Yajas Sharma, Dhruv Singh, Rishab Drall, Aditya Sharma, Akshay Saini, Monu Shukla, Pratham Saluja, Sammar

6. Puraani Dilli 6

Lalit Yadav, Samarth Seth, Dev Lakra, Rajneesh Dadar, Udhav Mohan, Yug Gupta, Aditya Malhotra Anuj Rawat, Rohan Rana, Digvesh Rathi, Kush Nagpal, Prince Mishra, Mohak Kumar, Gaurav Saroha, Kabir Sachdeva, Pankaj Jaswal, Yash Kumar, Aryan Gaur, Aditya Verma, Lakshay Verma, Ashwini Chillar, Arjun Rexwal, Vanam Agarwal, Ajay Ahlawat, Harshvardhan Phogat

7. South Delhi Superstarz

Ayush Badoni, Sumit Mathur, Sumit Kumar, Anmol Sharma, Aman Bharti, Divansh Rawat, Vision Panchal, Tejasvi Dahiya, Pranshu Vijayran, Pranav Pant, Ankit Dabas, Sanat Sangwan, Anshuman Hooda, Karan Garg, Vivek Kumar Tiwari, Deepanshu Gulia, Ekansh Dobal, Yamit Sehrawat, Sagar Tanwar, Tushar Duggal, Raghav Agarwal, Rishabh Sharma, Kartik Yadav, Ankur Kaushik, Adviteeya Sinhan

8. West Delhi Lions

Nitish Rana, Suyash Sharma, Kulwant Khejroliya, Ayush Doseja, Manan Bhardwaj, Mayank Gusain, Aaryavir Sehwag, Ankit Rajesh Kumar, Dhruv Kumar Chumbak, Krish Yadav, Ravneet Tanwar, Rudra Dev Yadav, Aarav Garg, Shubham Dubey, Ajay Rana, Anirudh Chowdhary, Hiten Dalal, Jitesh Singh, Tishant Dabla, Vikas

Notably Purchases

The bidding war hit a historic high when the South Delhi Superstarz utilized their Right to Match (RTM) card to secure dynamic wicketkeeper-batter Tejasvi Dahiya for a staggering INR 40 lakh making him the costliest acquisition of the day.

Hot on his heels was Himmat Singh, brought back by the New Delhi Tigers via RTM for INR 38 lakh, and explosive keeper Anuj Rawat, who went to Puraani Dilli 6 for INR 27 lakh.