From Sea Turtles To Candlelight Dinners: Inside Ananya Panday's Dreamy Maldives Vacation

From Sea Turtles To Candlelight Dinners: Inside Ananya Panday’s Dreamy Maldives Vacation

Ananya Panday is living her best life in the Maldives, and her latest social media updates are proof! The Call Me Bae actress treated fans to a series of smoldering pictures from her tropical getaway.

By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 13 Sep 2025 05:46 PM (IST)
Ananya Panday is living her best life in the Maldives, and her latest social media updates are proof! The Call Me Bae actress treated fans to a series of smoldering pictures from her tropical getaway.

Ananya Panday Sets the Maldives Ablaze With Stunning Holiday Pictures

1/8
Actress Ananya Panday is living her best life in the Maldives, and her latest social media updates are proof! The Call Me Bae actress treated fans to a series of smoldering pictures from her tropical getaway, and they are nothing short of stunning.
Actress Ananya Panday is living her best life in the Maldives, and her latest social media updates are proof! The Call Me Bae actress treated fans to a series of smoldering pictures from her tropical getaway, and they are nothing short of stunning.
2/8
The first few pictures from her post feature Ananya striking poses on the beach in a chic white two-piece, followed by another equally glamorous beach shot.
The first few pictures from her post feature Ananya striking poses on the beach in a chic white two-piece, followed by another equally glamorous beach shot.
3/8
She then shared a breathtaking snap of herself deep-sea diving, looking completely at ease amidst the marine beauty.
She then shared a breathtaking snap of herself deep-sea diving, looking completely at ease amidst the marine beauty.
4/8
Adding a touch of elegance, one of the pictures shows her in a short white dress, facing the camera with the serene sea as her backdrop.
Adding a touch of elegance, one of the pictures shows her in a short white dress, facing the camera with the serene sea as her backdrop.
5/8
Ananya shared a video of herself indulging in her favorite delicacies at a fine bakery, showcasing an array of croissants and puffs.
Ananya shared a video of herself indulging in her favorite delicacies at a fine bakery, showcasing an array of croissants and puffs.
6/8
“So amazed !!! Swimming with sea turtles and seeing dolphins and some amazing sunsets and looking at eagle rays swim by in my pyjamas and yummy food in a tree top spot and massages and Pilates !!! Pinch me (Sun emoji),” she captioned the post.
“So amazed !!! Swimming with sea turtles and seeing dolphins and some amazing sunsets and looking at eagle rays swim by in my pyjamas and yummy food in a tree top spot and massages and Pilates !!! Pinch me (Sun emoji),” she captioned the post.
7/8
Ananya didn’t just stick to the beach. From forest explorations and deep-sea diving to candlelight dinners, relaxing massages, Pilates sessions, breakfast in the pool, and exotic culinary experiences, her Maldives itinerary had it all.
Ananya didn’t just stick to the beach. From forest explorations and deep-sea diving to candlelight dinners, relaxing massages, Pilates sessions, breakfast in the pool, and exotic culinary experiences, her Maldives itinerary had it all.
8/8
She also gave fans a tour of her luxurious water villa—situated right in the middle of the water, complete with swings, resting chairs, and a panoramic view of the stunning Maldivian sea. (All Image: Ananya Panday/Instagram.)
She also gave fans a tour of her luxurious water villa—situated right in the middle of the water, complete with swings, resting chairs, and a panoramic view of the stunning Maldivian sea. (All Image: Ananya Panday/Instagram.)
Published at : 13 Sep 2025 05:46 PM (IST)
Ananya Panday Maldives

