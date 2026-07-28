WATCH: Heavy Rain Lashes Delhi; Waterlogging Hits, IMD Issues Orange Alert

Heavy rain lashed several parts of Delhi on Tuesday morning, prompting the India Meteorological Department (IMD) to issue an orange alert for the national capital over the next few hours. Dark clouds covered the city as moderate to heavy showers continued, leading to waterlogging and traffic disruptions during the morning rush hour.

The weather office has forecast an overcast sky with moderate rain, accompanied by thunderstorms and gusty winds, over the next few hours.

#WATCH | Delhi: Rain lashes several parts of the national capital; visuals from Daryaganj pic.twitter.com/wsHu7qMTzT

According to the IMD, Safdarjung recorded 32.4 mm of rainfall till 8:30 am, while Ridge received 37.6 mm, Lodi Road 36.7 mm, Ayanagar 4.0 mm and Palam 0.8 mm during the same period.

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On Monday, between 8:30 am and 5:30 pm, Ridge recorded 19.4 mm of rainfall, followed by Lodi Road at 11.5 mm, Safdarjung at 8.0 mm and Ayanagar at 3.8 mm. Palam did not receive any rainfall during that period.

The minimum temperature at Safdarjung settled at 25.5 degrees Celsius, 1.8 degrees below normal.

Meanwhile, Delhi's air quality remained in the 'satisfactory' category, with the Air Quality Index (AQI) standing at 77 at 9 am, according to the Central Pollution Control Board (CPCB).

According to the CPCB, an AQI between 0 and 50 is classified as 'good', 51-100 as 'satisfactory', 101-200 as 'moderate', 201-300 as 'poor', 301-400 as 'very poor', and 401-500 as 'severe'.

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Videos shared by ANI and PTI showed waterlogging in several parts of the city, disrupting traffic movement during the morning peak hours. Visuals from Vayu Bhawan, Punjabi Bagh and Connaught Place showed vehicles crawling through inundated roads as persistent rainfall led to water accumulation at multiple locations, slowing traffic across the capital.

VIDEO | Heavy rain lashes Delhi. Visuals from Parliament premises.#DelhiRains #WeatherUpdate



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/PkDIYVDRtk