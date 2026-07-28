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WATCH: Heavy Rain Lashes Delhi; Waterlogging Hits, IMD Issues Orange Alert
Heavy rain lashed Delhi, prompting the IMD to issue an orange alert. Waterlogging hit several areas, disrupting traffic, while AQI remained satisfactory amid forecasts of more rain, and thunderstorms.
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WATCH: Heavy Rain Lashes Delhi; Waterlogging Hits, IMD Issues Orange Alert
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