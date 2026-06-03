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Delhi Hotel Fire Kills 21 In Malviya Nagar; Rescue Operation Underway: PICS

A deadly fire at the Lemon Green Hotel in Delhi's Malviya Nagar triggered a massive rescue operation. Here are the key moments from the tragedy that claimed at least 20 lives.

By : ABP Live  | Updated at : 03 Jun 2026 02:38 PM (IST)
A deadly fire at the Lemon Green Hotel in Delhi's Malviya Nagar triggered a massive rescue operation. Here are the key moments from the tragedy that claimed at least 20 lives.

At least 20 people were killed after a massive fire broke out at a Hotel in Malviya Nagar, Delhi

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A massive fire broke out at the Lemon Green Hotel in Delhi's Malviya Nagar on Wednesday morning. The blaze left the building heavily damaged and claimed at least 20 lives.
A massive fire broke out at the Lemon Green Hotel in Delhi's Malviya Nagar on Wednesday morning. The blaze left the building heavily damaged and claimed at least 20 lives.
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Rescue teams evacuate people from the Lemon Green Hotel after the fire broke out. Emergency personnels worked to bring those trapped inside.
Rescue teams evacuate people from the Lemon Green Hotel after the fire broke out. Emergency personnels worked to bring those trapped inside.
Published at : 03 Jun 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Delhi Fire Tragedy Malviya Nagar Fire Delhi Hotel Fire Lemon Green Hotel Fire Lemon Green Hotel

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