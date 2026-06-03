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Delhi Hotel Fire Kills 21 In Malviya Nagar; Rescue Operation Underway: PICS
A deadly fire at the Lemon Green Hotel in Delhi's Malviya Nagar triggered a massive rescue operation. Here are the key moments from the tragedy that claimed at least 20 lives.
At least 20 people were killed after a massive fire broke out at a Hotel in Malviya Nagar, Delhi
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Published at : 03 Jun 2026 02:38 PM (IST)
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