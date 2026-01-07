Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bipasha Basu Birthday Special: 8 Jaw-Dropping Looks That Showcase Her Glam And Style

Bipasha Basu Birthday Special: 8 Jaw-Dropping Looks That Showcase Her Glam And Style

A stunning lookbook of Bipasha Basu’s 8 most unforgettable outfits that shaped modern Bollywood fashion and continue to inspire.

By : ABP Live Lifestyle  | Updated at : 07 Jan 2026 01:33 PM (IST)
A stunning lookbook of Bipasha Basu's 8 most unforgettable outfits that shaped modern Bollywood fashion and continue to inspire.

A stunning throwback to the diva’s most unforgettable fashion moments through the years.

1/8
1. ⁠Royal Pink Ethnic Ensemble: Bipasha’s outfit features a luxurious royal pink kurta set adorned with intricate gold zari embroidery along the neckline, sleeves, and borders. The kurta flows into a matching lehenga-style skirt that adds depth and grandeur. She added a pink dupatta with a heavy golden border that completes the look with regal drama. The embroidery is rich but not overwhelming, making the ensemble a flawless blend of elegance and celebration. Bipasha opts for classic statement jhumkas, subtle bangles, and minimal accessories, allowing the craftsmanship of the outfit to shine. (Image Source: Instagram/@bipashabasu)
1. ⁠Royal Pink Ethnic Ensemble: Bipasha’s outfit features a luxurious royal pink kurta set adorned with intricate gold zari embroidery along the neckline, sleeves, and borders. The kurta flows into a matching lehenga-style skirt that adds depth and grandeur. She added a pink dupatta with a heavy golden border that completes the look with regal drama. The embroidery is rich but not overwhelming, making the ensemble a flawless blend of elegance and celebration. Bipasha opts for classic statement jhumkas, subtle bangles, and minimal accessories, allowing the craftsmanship of the outfit to shine. (Image Source: Instagram/@bipashabasu)
2/8
2. ⁠Boss Lady Glam In Silver Power Suit: Bipasha’s ensemble features a sharply tailored metallic silver blazer paired with matching straight-cut trousers, creating a polished silhouette that instantly commands attention. The blazer’s subtle sheen adds a futuristic edge, while the structured fit keeps the look grounded in classic power dressing. Underneath, a bold black innerwear peek adds just the right touch of sensuality, striking a perfect balance between fierce and feminine. Her styling amplifies the impact. Bipasha lets her hair fall in soft, voluminous waves, framing her face with effortless glamour. The makeup stays sultry and refined with smoky eyes, glowing skin, and a nude lip that lets her confidence do the talking. Pointed black heels finish the look with a sharp, decisive touch. (Image Source: Instagram/@bipashabasu)
2. ⁠Boss Lady Glam In Silver Power Suit: Bipasha’s ensemble features a sharply tailored metallic silver blazer paired with matching straight-cut trousers, creating a polished silhouette that instantly commands attention. The blazer’s subtle sheen adds a futuristic edge, while the structured fit keeps the look grounded in classic power dressing. Underneath, a bold black innerwear peek adds just the right touch of sensuality, striking a perfect balance between fierce and feminine. Her styling amplifies the impact. Bipasha lets her hair fall in soft, voluminous waves, framing her face with effortless glamour. The makeup stays sultry and refined with smoky eyes, glowing skin, and a nude lip that lets her confidence do the talking. Pointed black heels finish the look with a sharp, decisive touch. (Image Source: Instagram/@bipashabasu)
Published at : 07 Jan 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Bipasha Basu Bipasha Basu Birthday Bollywood Fashion

Photo Gallery

View More
