Triptii Dimri Serves Glam Goals In Sequined Rose-Gold Dress; See PICS

Triptii Dimri Serves Glam Goals In Sequined Rose-Gold Dress; See PICS

Triptii Dimri has been serving one stunning look after another lately. Her latest appearance in a glittery rose-gold sequined off-shoulder dress is proof of why she's fast becoming a fashion favorite.

By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 29 Sep 2025 06:56 PM (IST)
Triptii Dimri has been serving one stunning look after another lately. Her latest appearance in a glittery rose-gold sequined off-shoulder dress is proof of why she’s fast becoming a fashion favorite.

Triptii Dimri Oozes Oomph in Glittery Rose-Gold Off-Shoulder Ensemble

1/8
Triptii Dimri has been serving one stunning look after another lately, and her latest appearance in a glittery rose-gold sequined off-shoulder dress is proof of why she’s fast becoming a fashion favorite.
Triptii Dimri has been serving one stunning look after another lately, and her latest appearance in a glittery rose-gold sequined off-shoulder dress is proof of why she’s fast becoming a fashion favorite.
2/8
The Animal actress, who’s known for her effortless elegance and subtle glamour, turned heads in this dazzling ensemble that perfectly blended sophistication with a hint of drama.
The Animal actress, who’s known for her effortless elegance and subtle glamour, turned heads in this dazzling ensemble that perfectly blended sophistication with a hint of drama.
3/8
Triptii’s outfit featured a figure-hugging silhouette with a structured off-shoulder neckline that highlighted her collarbones and added a sultry edge to the look.
Triptii’s outfit featured a figure-hugging silhouette with a structured off-shoulder neckline that highlighted her collarbones and added a sultry edge to the look.
4/8
The rose-gold hue, combined with the sparkle of intricate sequins, gave the dress a luxurious vibe while maintaining a soft, feminine touch.
The rose-gold hue, combined with the sparkle of intricate sequins, gave the dress a luxurious vibe while maintaining a soft, feminine touch.
5/8
The floor-grazing length and slight shimmer under the lights made it a perfect choice for a glamorous evening outing or a red-carpet moment.
The floor-grazing length and slight shimmer under the lights made it a perfect choice for a glamorous evening outing or a red-carpet moment.
6/8
Staying true to her minimalistic aesthetic, Triptii let the outfit shine by keeping accessories understated. She opted for delicate stud earrings and a few statement rings, letting the rose-gold sequins take center stage.
Staying true to her minimalistic aesthetic, Triptii let the outfit shine by keeping accessories understated. She opted for delicate stud earrings and a few statement rings, letting the rose-gold sequins take center stage.
7/8
Her makeup was on point—dewy skin, soft smoky eyes, perfectly contoured cheeks, and a nude lip added just the right amount of glam without overpowering the look.
Her makeup was on point—dewy skin, soft smoky eyes, perfectly contoured cheeks, and a nude lip added just the right amount of glam without overpowering the look.
8/8
Her hair, styled in soft waves and left open, framed her face beautifully, adding to the overall romantic yet modern vibe of the outfit. (All Image: Triptii Dimri/Instagram.)
Her hair, styled in soft waves and left open, framed her face beautifully, adding to the overall romantic yet modern vibe of the outfit. (All Image: Triptii Dimri/Instagram.)
Published at : 29 Sep 2025 06:56 PM (IST)
Triptii Dimri

Photo Gallery

Embed widget