Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ganesh UtsavIdeas of IndiaWeb StoriesEventsIndia At 2047
Explorer
Live NowPremiumVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Petrol Prices Diesel Prices Gold Prices Silver Prices AQI
HomePhoto GalleryEntertainmentAnkita Lokhande Brings Festive Glamour In A Classy White Saree For Ganesh Chaturthi

Ankita Lokhande Brings Festive Glamour In A Classy White Saree For Ganesh Chaturthi

Ankita Lokhande never fails to impress with her style, and her latest look for Ganesh Chaturthi celebrations is proof that she knows how to turn a traditional outfit into a head-turning statement.

By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 03 Sep 2025 02:21 PM (IST)
Preferred Sources
Ankita Lokhande never fails to impress with her style, and her latest look for Ganesh Chaturthi celebrations is proof that she knows how to turn a traditional outfit into a head-turning statement.

Ankita Lokhande Exudes Grace in White Saree Paired with Chic Corset Blouse

1/7
Ankita Lokhande never fails to impress with her style, and her latest look for Ganesh Chaturthi celebrations is proof that she knows how to turn a traditional outfit into a head-turning statement.
Ankita Lokhande never fails to impress with her style, and her latest look for Ganesh Chaturthi celebrations is proof that she knows how to turn a traditional outfit into a head-turning statement.
2/7
The actress exuded elegance and grace as she stepped out in a classy white saree, keeping her festive fashion game on point while adding a hint of contemporary charm.
The actress exuded elegance and grace as she stepped out in a classy white saree, keeping her festive fashion game on point while adding a hint of contemporary charm.
3/7
Ankita chose a pristine white saree that beautifully blended simplicity with sophistication. The saree featured a delicate, lightweight fabric that draped flawlessly, highlighting her tall frame and giving her an ethereal vibe.
Ankita chose a pristine white saree that beautifully blended simplicity with sophistication. The saree featured a delicate, lightweight fabric that draped flawlessly, highlighting her tall frame and giving her an ethereal vibe.
4/7
What elevated the ensemble was her matching corset-style blouse — a modern twist to the traditional saree blouse. With its structured fit and stylish neckline, the blouse added a dose of glamour while maintaining the festive grace of the overall look.
What elevated the ensemble was her matching corset-style blouse — a modern twist to the traditional saree blouse. With its structured fit and stylish neckline, the blouse added a dose of glamour while maintaining the festive grace of the overall look.
5/7
She completed her outfit with minimal yet statement-making jewelry, opting for a pair of elegant earrings and necklace that perfectly balanced the traditional aesthetic with modern chic.
She completed her outfit with minimal yet statement-making jewelry, opting for a pair of elegant earrings and necklace that perfectly balanced the traditional aesthetic with modern chic.
6/7
Ankita kept her makeup soft and glowing, featuring kohl-rimmed eyes, subtle blush, and a nude lip, allowing her outfit to remain the highlight.
Ankita kept her makeup soft and glowing, featuring kohl-rimmed eyes, subtle blush, and a nude lip, allowing her outfit to remain the highlight.
7/7
Her hair, styled in a messy bun, added a touch of romantic charm to the look. (All Image: Ankita Lokhande/Instagram.)
Her hair, styled in a messy bun, added a touch of romantic charm to the look. (All Image: Ankita Lokhande/Instagram.)
Published at : 03 Sep 2025 02:21 PM (IST)
Tags :
Ankita Lokhande Ganesh Chaturthi Saree Look
Preferred Sources

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

Trending News

Advertisement
Join ABP Whatsapp
Join Telegram channel
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather
Advertisement

Top Headlines

India
K Kavitha Resigns As MLC, Quits BRS Day After Suspension From Party, Warns Family Against Cousins
K Kavitha Resigns As MLC, Quits BRS Day After Suspension From Party, Warns Family Against Cousins
India
CAA Cut-Off Date Extended: Persecuted Minorities Who Came To India By 2024 Allowed To Stay
CAA Cut-Off Date Extended: Persecuted Minorities Who Came To India By 2024 Allowed To Stay
Business
GST Council Meeting Begins: What Sectors May Benefit And What Could See Higher Taxes
GST Council Meeting Begins: What Sectors May Benefit And What Could See Higher Taxes
Cricket
Virat Kohli Breaks Silence On Bengaluru Stampede - Check Viral Post
Virat Kohli Breaks Silence On Bengaluru Stampede
Advertisement
ABP Premium

Videos

Breaking News: ABVP Protests in Lucknow Over Barabanki Lathi Charge; Students Detained Outside Vidhan Sabha
Punjab News: AAP MLA Harmeet Pathanmajra Absconds After Alleged Firing on Police; Political Storm Brews in Punjab
Monsoon Fury in September: Heavy Rains Trigger Flooding in Delhi-NCR, Punjab, Haryana, and Uttarakhand | ABP NEWS
Weather Update: Yamuna Crosses Danger Mark in Delhi After Massive Water Release, Flood Threat Looms Over Low-Lying Areas
Breaking News: Heavy Rainfall Triggers Floods and Disruptions Across Northern India; Schools Closed, Infrastructure Damaged

Photo Gallery

Trending Opinion

Nayanima Basu
Nayanima Basu
Is SCO Becoming A Eurasian Bloc Challenging the US?
Opinion
Embed widget