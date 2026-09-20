Sports Schedule
Sports schedule for Sunday, September 20 ASIAN GAMES: BADMINTON: * Women's Team Opening Round of 16: India vs Kazakhstan at 11.
Sports schedule for Sunday, September 20 ASIAN GAMES: BADMINTON: * Women's Team Opening Round of 16: India vs Kazakhstan at 11.30AM.
CRICKET: * Women's Semifinal: India vs Bangladesh at 10.30AM.
HOCKEY: * Women's Pool B: India vs Uzbekistan at 7.30AM.
* Men's Pool A: India vs Indonesia at 11.30AM.
MIXED MARTIAL ARTS: * Women's Traditional 60kg Quarterfinal: Suchika Tariyal vs Altanchimeg Baigalmaa (Mongolia) at 7.10AM.
* Men's Traditional 77kg Quarterfinal: Varun Sanyal vs TBC at 2PM.
SEPAK TAKRAW: * Men's Team Regu Preliminary Group B (Arun Raju, Jasvir Sukhbir Singh, Ashish Chundawat, Shyam Chundawat, Lokhon Singh Elangbam, Bobby Kumar, Ashok Singh Mayengbam, Ram Kumar Sharma, Amarjit Singha, Malemnganba Singh Sorokhaibam, Henary Singh Wahengbam, Akash Yumnam).
SHOOTING: * Women's 10m Air Rifle Individual Qualifying and Team Final: Elavenil Valarivan, Sonam Maskar and Vidarsa Vinod at 6.15AM. (Medal Event).
* Women's 10m Air Rifle Individual Final: Elavenil Valarivan, Sonam Maskar and Vidarsa Vinod at 11AM (subject to qualification). (Medal Event).
SWIMMING: * Men's 100m Freestyle Heat 5: Akash Mani at 7.22AM.
* Men's 100m Backstroke Heat 3: Utkarsh Patil and Rishabh Das at 7.37AM.
TABLE TENNIS: * Women's Team Group F: India vs Indonesia at 6.30AM.
* Men's Team Group F: India vs Indonesia at 9AM.
* Women's Team Group F: India vs Singapore at 12.30PM.
* Men's Team Group F: India vs Iran at 3PM.
TEQBALL: * Women's Singles Bronze Medal Match: Quimcy Dsouza vs Yuina Sakamoto (Japan) at 6.30AM. (Medal Event).
* Mixed Doubles Bronze Medal Match: Quimcy Dsouza/Mohamed Anas Beg vs Hoang Minh Tan Nguyen/Gia Ngih Trinh (Vietnam) at 7AM. (Medal Event).
WUSHU: * Men's Changquan Final: Suraj Singh Mayanglambam at 5.30AM. (Medal Event).
* Women's 52kg Sanda Round of 16: Aparna vs Sogand Sinkaeichetan (Iran) at 3.10PM.
* Men's 75kg Sanda Round of 16: Vikrant Baliyan vs Soheil Mousavi (Iran) at 4.50PM.
CHESS: *Chess Olympiad in Samarkand.
TENNIS: *Davis Cup tie between India and Korea in Seoul. PTI SSC SSC SSC
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