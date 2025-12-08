Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
HomePhoto GalleryLifestyleWinter Fashion Tips: Bollwood Divas Approved Blazer Styles To Try This Winter

Winter Fashion Tips: Bollwood Divas Approved Blazer Styles To Try This Winter

Here are some stunning ways Bollywood actresses styled their blazers, from bold colours to chic monochromes. Get celebrity-inspired ideas to upgrade your cold-weather wardrobe.

By : ABP Live Lifestyle  | Updated at : 08 Dec 2025 08:58 AM (IST)
Bollwood Actresses Blazer Styles To Try

1/8
Monochrome Power Blazer Set: Kriti Kharbanda opted for an all-white blazer-and-skirt combo, giving the classic winter blazer a sharp yet feminine twist. The structured tailoring added authority, while the skirt balanced the look with subtle elegance. (Image Source: Instagram/ kriti.kharbanda)
2/8
Blazer Over A Mini Dress: Kriti Sanon styled her blazer the playful way by layering it over an olive-green mini dress. The chic outerwear added structure to the soft silhouette, while black strappy heels and minimal glam kept the look polished. (Image Source: Instagram/ sukritigrover)
3/8
Statement Red Blazer With Shorts: Kiara Advani brought bold colour to winter fashion with a striking red blazer paired with matching shorts. The power-shoulder design and dramatic floral appliqués made the look vibrant, confident, and runway-ready. (Image Source: Instagram/ kiaraaliaadvani)
4/8
Oversized Blazer With A Slit Skirt: Rashmika gave winter whites a modern spin by wearing an oversized blazer with a crisp white shirt and a thigh-high slit skirt. Golden buttons added a luxe touch, blending sophistication with playful edge. (Image Source: Instagram/ rashmika_mandanna)
5/8
Blazer Dress In All Black: Deepika Padukone redefined boss-lady fashion with a black blazer dress featuring lapels and silver cuff buttons. Minimal accessories and a bold red lip amplified the power-dressing vibe without needing any colour. (Image Source: Instagram/ shaleenanathani)
6/8
Corset-Blazer Pantsuit: Janhvi styled her blazer the sultry way by pairing it with a corset top and wide-leg pants in all black. Simple gold accessories completed the sleek monochrome look, adding just the right touch of glam. (Image Source: Instagram/ Janhvikapoor)
7/8
Relaxed Blazer With Pleated Pants: Alia Bhatt kept things understated yet chic with a sleek blazer featuring wide lapels and folded sleeves, teamed with flared pleated pants. Pearl chandeliers and minimalist makeup added soft sophistication. (Image Source: Instagram/ aliaabhatt)
8/8
Classic Blazer Suit With Golden Buttons: Sara Ali Khan wore a low-collared V-neck blazer adorned with golden buttons, styled with straight white trousers for a clean, office-friendly look. Silver heels and nude makeup kept the ensemble effortlessly refined. (Image Source: Instagram/ saraalikhan95)
Published at : 08 Dec 2025 08:58 AM (IST)
