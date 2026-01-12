Explorer
Nupur Sanon And Stebin Ben Share Dreamy Hindu Wedding Pics From Udaipur
Actor-singer Nupur Sanon and her longtime boyfriend Stebin Ben celebrated their wedding in grand style in Udaipur on Sunday, January 11.
The couple first exchanged vows in a Christian ceremony during the afternoon, followed by a traditional Hindu wedding in the evening.
Published at : 12 Jan 2026 07:13 PM (IST)
