Explorer
Happy Birthday, Mona Singh! Celebrating Her Finest Roles: Munjya, Made In Heaven, Mistry, & Beyond
Celebrate Mona Singh’s birthday by revisiting her most iconic roles from Jassi Jaissi Koi Nahin to Laal Singh Chaddha, Made in Heaven, and Kaala Paani.
Mona Singh celebrates her birthday today, revisiting her most iconic performances across television, films, and OTT platforms.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 08 Oct 2025 11:30 AM (IST)
Celebrities
7 Photos
Happy Birthday, Mona Singh! Celebrating Her Finest Roles: Munjya, Made In Heaven, Mistry, & Beyond
Celebrities
9 Photos
Ananya Panday’s Elegant Chanel Look Turns Heads At Paris Fashion Week 2025; PICS
Celebrities
7 Photos
Ananya Panday’s Parisian Chic Look: Effortlessly Elegant In Black Knit Ensemble
Celebrities
9 Photos
Festive Glow! Rani Mukerji Shines In Chandbalis & Banarasi Saree For Maha Navami; PICS
View More
Advertisement
Trending News
Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Advertisement
Top Headlines
India
'Admire His Courage': BJP Leader Faces Backlash For Praising Lawyer Who Hurled Shoe At CJI, Deletes Post
Cities
Multiple Explosions On Jaipur-Ajmer Highway After LPG Truck Collides With Tanker: Video
World
'You're A Transformative President': Canada PM Credits Trump For India, Pakistan Peace
India
Himachal Pradesh: Rescue Ops Underway For Missing 8-Year-Old After 15 Killed In Bilaspur Landslide
Advertisement
Celebrities
7 Photos
Happy Birthday, Mona Singh! Celebrating Her Finest Roles: Munjya, Made In Heaven, Mistry, & Beyond
Celebrities
9 Photos
Ananya Panday’s Elegant Chanel Look Turns Heads At Paris Fashion Week 2025; PICS
Shoba Suri
Opinion