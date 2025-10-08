Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Happy Birthday, Mona Singh! Celebrating Her Finest Roles: Munjya, Made In Heaven, Mistry, & Beyond

Happy Birthday, Mona Singh! Celebrating Her Finest Roles: Munjya, Made In Heaven, Mistry, & Beyond

Celebrate Mona Singh's birthday by revisiting her most iconic roles from Jassi Jaissi Koi Nahin to Laal Singh Chaddha, Made in Heaven, and Kaala Paani.

By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 08 Oct 2025 11:30 AM (IST)
Celebrate Mona Singh’s birthday by revisiting her most iconic roles from Jassi Jaissi Koi Nahin to Laal Singh Chaddha, Made in Heaven, and Kaala Paani.

Mona Singh celebrates her birthday today, revisiting her most iconic performances across television, films, and OTT platforms.

1/7
Mona Singh is a name that has been a household favorite for years and has evolved into one of the finest actresses in the Indian entertainment industry. Starting her journey with television shows and later moving to films and OTT platforms, she has dominated every medium she has touched. She carries a magical touch, and with every project, she elevates it, making it a hit simply with her versatility and talent.
Mona Singh is a name that has been a household favorite for years and has evolved into one of the finest actresses in the Indian entertainment industry. Starting her journey with television shows and later moving to films and OTT platforms, she has dominated every medium she has touched. She carries a magical touch, and with every project, she elevates it, making it a hit simply with her versatility and talent.
2/7
ACP Sehmat Siddiqui in Mistry In Mistry, Mona Singh portrays ACP Sehmat Siddiqui, a senior police officer who is fearless and empathetic. Trying a different role and genre, she elevated the show, making it one of her most loved performances.
ACP Sehmat Siddiqui in Mistry In Mistry, Mona Singh portrays ACP Sehmat Siddiqui, a senior police officer who is fearless and empathetic. Trying a different role and genre, she elevated the show, making it one of her most loved performances.
3/7
Dr Soudamini Singh in Kaala Paani Mona brought to life another iconic role as Dr. Soudamini Singh in Kaala Paani. She was intense as the Chief Medical Officer, feisty, bold, and fearless, delivering an incredible performance that both audiences and critics couldn’t stop praising.
Dr Soudamini Singh in Kaala Paani Mona brought to life another iconic role as Dr. Soudamini Singh in Kaala Paani. She was intense as the Chief Medical Officer, feisty, bold, and fearless, delivering an incredible performance that both audiences and critics couldn't stop praising.
4/7
Pammi in Munjya Mona Singh played Pammi in the horror-comedy film Munjya, a much-loved character who was extroverted, funny, and a widowed mom. She brought both humor and emotion, adding her magical touch to the film.
Pammi in Munjya Mona Singh played Pammi in the horror-comedy film Munjya, a much-loved character who was extroverted, funny, and a widowed mom. She brought both humor and emotion, adding her magical touch to the film.
5/7
Bulbul Jauhari in Made in Heaven Season 2 Mona joined the acclaimed series Made in Heaven in Season 2 and elevated the show's narrative. She played Bulbul Jauhari, an extrovert, lively yet resilient, and empathetic woman, making her one of the season’s highlights and a favorite among audiences.
Bulbul Jauhari in Made in Heaven Season 2 Mona joined the acclaimed series Made in Heaven in Season 2 and elevated the show's narrative. She played Bulbul Jauhari, an extrovert, lively yet resilient, and empathetic woman, making her one of the season's highlights and a favorite among audiences.
6/7
Gurpreet Kaur Chaddha in Laal Singh Chaddha Mona played Gurpreet Kaur Chaddha in Laal Singh Chaddha, the mother of Laal Singh. The way she brought emotional depth to the character made it feel authentic and earned her praises, and was termed as one of the strongest roles in the film.
Gurpreet Kaur Chaddha in Laal Singh Chaddha Mona played Gurpreet Kaur Chaddha in Laal Singh Chaddha, the mother of Laal Singh. The way she brought emotional depth to the character made it feel authentic and earned her praises, and was termed as one of the strongest roles in the film.
7/7
Jassi in Jassi Jaissi Koi Nahin Mona played Jasmeet Wali, aka Jassi, in the 2003 show Jassi Jaissi Koi Nahin. Her portrayal of the character, with braces, glasses, and a modest wardrobe, yet smart and determined, became iconic, showing how she carved her own place despite beauty standards. ( All Pics Credit: Instagram/@monajsingh)
Jassi in Jassi Jaissi Koi Nahin Mona played Jasmeet Wali, aka Jassi, in the 2003 show Jassi Jaissi Koi Nahin. Her portrayal of the character, with braces, glasses, and a modest wardrobe, yet smart and determined, became iconic, showing how she carved her own place despite beauty standards. ( All Pics Credit: Instagram/@monajsingh)
Published at : 08 Oct 2025 11:30 AM (IST)
Tags :
Mona Singh Laal Singh Chaddha Jassi Jaissi Koi Nahin Made In Heaven Season 2 Kaala Paani

Photo Gallery

View More
