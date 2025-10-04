Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaWeb StoriesEventsIndia At 2047
Explorer
Live NowPremiumVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Petrol Prices Diesel Prices Gold Prices Silver Prices AQI
HomePhoto GalleryEntertainmentAnkita Lokhande’s Rust-Orange Look Breaks The Internet, See Pics

Ankita Lokhande’s Rust-Orange Look Breaks The Internet, See Pics

Ankita Lokhande wowed fans with a bold new photoshoot in a rust-orange, body-hugging midi dress.

By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 04 Oct 2025 08:04 PM (IST)
Ankita Lokhande wowed fans with a bold new photoshoot in a rust-orange, body-hugging midi dress.

The actress completed her ensemble with nude heels and minimal jewellery for a refined finish.

1/8
The elegant outfit featured ruched detailing, a cut-out bust, and a ring embellishment accentuating her chic look.
The elegant outfit featured ruched detailing, a cut-out bust, and a ring embellishment accentuating her chic look.
2/8
In her Instagram post, Ankita shared an empowering caption about rediscovering her fearless self.
In her Instagram post, Ankita shared an empowering caption about rediscovering her fearless self.
3/8
Her husband, Vicky Jain, showered love in the comments, calling her “Baby” with heart-eye emojis.
Her husband, Vicky Jain, showered love in the comments, calling her “Baby” with heart-eye emojis.
4/8
The post arrived shortly after Ankita opened up about overcoming personal and family struggles.
The post arrived shortly after Ankita opened up about overcoming personal and family struggles.
5/8
On Dussehra, she shared a heartfelt video thanking fans and praising Vicky’s strength after his health issues.
On Dussehra, she shared a heartfelt video thanking fans and praising Vicky’s strength after his health issues.
6/8
Ankita revealed that her family faced multiple challenges but overcame them with resilience and positivity.
Ankita revealed that her family faced multiple challenges but overcame them with resilience and positivity.
7/8
Recently, Ankita appeared on Laughter Chefs alongside Vicky Jain, where their chemistry impressed viewers.
Recently, Ankita appeared on Laughter Chefs alongside Vicky Jain, where their chemistry impressed viewers.
8/8
The actress is set to turn producer under her home banner Legend Studios, teaming up with Sandeep Singh and Vicky Jain. (All Images: Instagram/lokhandeankita)
The actress is set to turn producer under her home banner Legend Studios, teaming up with Sandeep Singh and Vicky Jain. (All Images: Instagram/lokhandeankita)
Published at : 04 Oct 2025 08:04 PM (IST)
Tags :
Ankita Lokhande Vicky Jain

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

Trending News

Advertisement
Join ABP Whatsapp
Join Telegram channel
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather
Advertisement

Top Headlines

World
UK PM Keir Starmer To Be On Maiden Visit To India On October 8, Review Bilateral Ties
UK PM Keir Starmer To Be On Maiden Visit To India On October 8, Review Bilateral Ties
Cricket
India's 2027 World Cup Plans Unclear As Agarkar Says Rohit, Kohli 'Non-Committal'
India's 2027 World Cup Plans Unclear As Agarkar Says Rohit, Kohli 'Non-Committal'
Cricket
India's ODI Squad For Australia Tour: Gill To Captain, Virat & Rohit Return
India's ODI Squad For Australia Tour: Gill To Captain, Virat & Rohit Return
World
Israel Strikes Gaza Hours After Hamas's Nod To Hostage Release, Trump's Calls To End Bombing; 6 Killed
Israel Strikes Gaza Hours After Hamas's Nod To Hostage Release, Trump's Calls To End Bombing; 6 Killed
Advertisement
ABP Premium

Videos

Breaking: Multi-State Violence, Disasters And Election Stir Shake Bihar And Several States Update!!!
Breaking: Tragic Spate Of Violence And Disasters Across States — Elections, Murders, Fires, And Protests
Breaking: Shooter Injures Two; Hamza At Large As Prayagraj Car Hits Immersion Crowd — Six Injured On
Alert: Deadly Cough Syrup Claims 11 Lives Across States, Violence Erupts In Chhindwara
Shocking: Drunk Man And Chain-Snatcher Caught On Railway Tracks In Separate Incidents

Photo Gallery

Trending Opinion

Nayanima Basu
Nayanima Basu
OPINION | Recalibrating India-Canada Bilateral Relations
Opinion
Embed widget