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Second Weather System Likely To Intensify Over Bay of Bengal; IMD Forecasts Heavy Rain

IMD forecasts heavy to extremely heavy rainfall, thunderstorms and gusty winds across several states from October 29 to November 4.

Written By : Vinita Bhat |  Updated at : 29 Oct 2026 07:04 PM (IST)
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Key points generated by AI, verified by newsroom
  • New low-pressure system intensifies, heading towards Andhra coast.

The India Meteorological Department (IMD) has forecast heavy to extremely heavy rainfall, thunderstorms, lightning and gusty winds across several parts of India from October 29 to November 4. North Odisha, north Bihar and East Chhattisgarh are among the areas likely to witness extremely heavy rainfall, while Delhi-NCR and parts of northwest India may experience thunderstorms, gusty winds and hailstorms. 

Meanwhile, a fresh low-pressure area has formed over the South Andaman Sea and is likely to intensify into a depression over the Bay of Bengal within the next 48 hours, according to the IMD. The system is expected to move west-northwestwards, though its potential to develop into a cyclone remains uncertain.

South India

Isolated to scattered rainfall is likely over Rayalaseema and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal from October 29 to November 4; Kerala and Mahe and South Interior Karnataka from October 29 to November 1; Lakshadweep from November 2 to 4; Coastal Karnataka on October 29 and from October 31 to November 1; North Interior Karnataka from October 30 to November 4; Coastal Andhra Pradesh and Yanam from October 29 to November 1 and on November 4; and Telangana from October 29 to November 1 and November 3-4.

Fairly widespread to widespread rainfall is likely over Coastal Karnataka, Kerala and Mahe, and South Interior Karnataka from November 2 to 4; Coastal Andhra Pradesh and Yanam from November 2 to 3; and Telangana on November 2.

Isolated heavy rainfall is likely over Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal from November 3 to 4; Coastal Karnataka, Kerala and Mahe, and South Interior Karnataka from November 2 to 3; and Coastal Andhra Pradesh and Yanam on October 29, November 1 and November 4. Isolated very heavy rainfall is also likely over Coastal Andhra Pradesh and Yanam from November 2 to 3.

East India

Fairly widespread to widespread rainfall is likely over the Andaman and Nicobar Islands and Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim from October 29 to 31; Bihar, Gangetic West Bengal and Jharkhand from October 29 to 30; and Odisha from October 29 to 30 and on November 1.

Isolated to scattered rainfall is likely over the Andaman and Nicobar Islands and Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim from November 1 to 4; Bihar, Gangetic West Bengal and Jharkhand from October 31 to November 4; and Odisha on October 31 and from November 2 to 4.

Isolated heavy rainfall is likely over the Andaman and Nicobar Islands on October 29 and 31; Jharkhand on October 30; Gangetic West Bengal and Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim on October 29; and Odisha on November 1 and 3.

Isolated very heavy rainfall is also likely over the Andaman and Nicobar Islands and Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim on October 30; Bihar and Jharkhand on October 29; and Odisha on November 2.

Isolated extremely heavy rainfall is likely over north Bihar on October 30 and north Odisha on October 29.

Winds reaching 50-60 kmph, with gusts up to 70 kmph, are likely over the Andaman and Nicobar Islands on October 30.

Northwest India

Isolated to scattered rainfall is likely over Jammu and Kashmir, Ladakh from October 29 to 30 and on November 1; Himachal Pradesh from October 29 to November 2; and Uttarakhand from October 30 to November 2.

Isolated to scattered rainfall is also likely over Punjab and West Uttar Pradesh from October 29 to 31; Haryana, Chandigarh and Delhi on October 31; East Uttar Pradesh from October 31 to November 4; West Rajasthan from October 29 to 30; and East Rajasthan from October 29 to November 1.

Fairly widespread to widespread rainfall is likely over Uttarakhand on October 29, and over East Uttar Pradesh and Haryana, Chandigarh and Delhi from October 29 to 30.

Thunderstorms and gusty winds: Isolated thunderstorms, lightning and gusty winds reaching 40-50 kmph, with gusts up to 60 kmph, are likely over Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan and Muzaffarabad from October 29 to 30, and Himachal Pradesh on October 29.

Similar conditions are likely over Uttarakhand on October 30, with gusty winds reaching 30-40 kmph and gusts up to 50 kmph on October 29.

Isolated thunderstorms, lightning and gusty winds reaching 40-50 kmph, with gusts up to 60 kmph, are likely over Punjab on October 30 and East Rajasthan from October 29 to 30. Gusty winds reaching 30-40 kmph, with gusts up to 50 kmph, are likely over East Uttar Pradesh, West Rajasthan and West Uttar Pradesh from October 29 to 30.

Isolated thunderstorms and lightning are likely over Himachal Pradesh on October 30.

Isolated heavy rainfall is likely over Uttarakhand on October 30, with isolated very heavy rainfall over East Uttar Pradesh from October 29 to 30.

Hailstorms: Isolated hailstorm activity is likely over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Punjab on October 29; Uttarakhand and West Uttar Pradesh on October 30; and East Rajasthan and Haryana, Chandigarh and Delhi from October 29 to 30.

Central India

 Isolated to scattered rainfall is likely over West Madhya Pradesh from October 29 to November 4; East Madhya Pradesh from October 30 to November 4; Vidarbha from October 29 to November 1; and Chhattisgarh from November 1 to 2.

Fairly widespread to widespread rainfall is likely over East Madhya Pradesh on October 29 and Chhattisgarh from October 29 to 31 and November 3 to 4.

Isolated thunderstorms, lightning and gusty winds reaching 40-50 kmph, with gusts up to 60 kmph, are likely over East Madhya Pradesh on October 29 and Chhattisgarh from November 1 to 2.

Gusty winds reaching 30-40 kmph, with gusts up to 50 kmph, are likely over West Madhya Pradesh from October 29 to 31 and East Madhya Pradesh from October 30 to November 2.

Isolated thunderstorms and lightning are likely over Vidarbha from October 29 to November 1 and Chhattisgarh from October 30 to 31.

Isolated heavy rainfall is likely over East Madhya Pradesh and Vidarbha on October 29, and Chhattisgarh from November 1 to 2.

Isolated extremely heavy rainfall is likely over East Chhattisgarh on October 29.

Northeast India

Rainfall: Isolated to scattered rainfall is likely over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya, and Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura from October 29 to November 4.

Isolated thunderstorms and lightning are likely over Assam and Meghalaya from October 29 to 30, and Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura on October 29.

Isolated heavy rainfall is likely over Arunachal Pradesh from November 2 to 3 and Assam and Meghalaya on November 3.

West India

Isolated to scattered rainfall is likely over Konkan and Goa and Marathwada from October 29 to 30; Gujarat Region and Madhya Maharashtra from October 29 to 31; and Saurashtra and Kutch from October 30 to 31.

Thunderstorms and gusty winds: Isolated thunderstorms, lightning and gusty winds reaching 30-40 kmph, with gusts up to 50 kmph, are likely over Konkan and Goa, Madhya Maharashtra and Marathwada on October 29.

About the author Vinita Bhat

Vinita Bhat is a Chief Copy Editor at ABP Live English, with experience in TV and digital journalism. She covers geopolitics, international conflicts, global current affairs and Kashmir.

For tips and queries, write to vinitab@abpnetwork.com.
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Published at : 29 Oct 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
Monsoon Rain Alert IMD Alert
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