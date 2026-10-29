Second Weather System Likely To Intensify Over Bay of Bengal; IMD Forecasts Heavy Rain

The India Meteorological Department (IMD) has forecast heavy to extremely heavy rainfall, thunderstorms, lightning and gusty winds across several parts of India from October 29 to November 4. North Odisha, north Bihar and East Chhattisgarh are among the areas likely to witness extremely heavy rainfall, while Delhi-NCR and parts of northwest India may experience thunderstorms, gusty winds and hailstorms.

मौसम संबंधी चेतावनी ! मुख्य बिंदु: (i) दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बने डिप्रेशन (चक्रवात "अर्नब" के अवशेष) के प्रभाव के कारण, आज 29 अक्टूबर को पूर्वी छत्तीसगढ़ और उससे सटे उत्तरी ओडिशा में, तथा 30 अक्टूबर 2026 को उत्तरी बिहार में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। (ii) दक्षिण अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक कम दबाव का क्षेत्र (low pressure area) बना है। इसके पश्चिम- उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और लगभग 31 अक्टूबर तक दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के आसपास के क्षेत्रों में एक डिप्रेशन में तब्दील होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद, इसके और अधिक तीव्र होने और अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर आंध्र प्रदेश के तट की तरफ बढ़ने की संभावना है। (iii) वेस्टर्न डिस्टर्बेस (पश्चिमी विक्षोभ) के प्रभाव के कारण, 30 अक्टूबर को उत्तराखंड में और 29-30 अक्टूबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 29 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर- लद्दाख और पंजाब में; 30 अक्टूबर को उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; तथा 29-30 अक्टूबर के दौरान पूर्वी राजस्थान और हरियाणा में कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। Highlights: (i) Under the influence of Depression (Remnant of the Cyclone “Arnab”) over south Chhattisgarh & adjoining south Odisha, isolated extremely heavy rainfall very likely over east Chhattisgarh and adjoining north Odisha today, the 29th October and over north Bihar on 30th October 2026. (ii) A low pressure area has formed over south Andaman Sea & neighbourhood. It is very likely to move west-northwestwards and concentrate into a depression over southeast Bay of Bengal and adjoining areas of Andaman & Nicobar Islands and Andaman Sea around 31st October. Thereafter, it is likely to intensify further and continue to move west-northwestwards towards Andhra Pradesh coast during subsequent 2 days. (iii) Under the influence of Western Disturbance, isolated heavy to very heavy rainfall likely over East Uttar Pradesh during 29th-30th October and Uttarakhand on 30th October. Also, isolated Hailstorm activity is likely over Himachal Pradesh, Jammu-Kashmir-Ladakh and Punjab on 29th October; Uttarakhand and West Uttar Pradesh on 30th October; East Rajasthan and Haryana during 29th-30th October. South Peninsular India: ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Rayalaseema and Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 29th October-4th November; Kerala & Mahe and South Interior Karnataka during 29th October-1st November; Lakshadweep during 2nd-4th November; Coastal Karnataka on 29th October and during 31st October-1st November; North Interior Karnataka during 30th October-4th November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 29th October-1st November and on 4th November; Telangana during 29th October-1st November and during 3rd-4th November. ❖Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Coastal Karnataka, Kerala & Mahe and South Interior Karnataka during 2nd-4th November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 2nd-3rd November; Telangana on 2nd November. ❖Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam on 2nd November, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Kerala & Mahe, North Interior Karnataka and South Interior Karnataka during 1st-2nd November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 29th October-1st November; Rayalaseema during 29th October-2nd November. Isolated thunderstorm & lightning likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 3rd-4th November; Coastal Karnataka during 1st-2nd November. ❖Isolated heavy rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 3rd-4th November; Coastal Karnataka, Kerala & Mahe and South Interior Karnataka during 2nd-3rd November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam on 29th October, on 1st November and on 4th November with isolated very heavy rainfall also likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 2nd-3rd November. ❖Thundersquall (wind speed reaching 50-60 kmph gusting to 70 kmph) likely over Telangana during 1st- 2nd November. ❖Strong Surface Winds likely over North Interior Karnataka and South Interior Karnataka during 1st-2nd November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 29th October-2nd November. East India: ❖Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during 29th-31st October; Bihar, Gangetic West Bengal and Jharkhand during 29th-30th October; Odisha during 29th-30th October and on 1st November. ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during 1st-4th November; Bihar, Gangetic West Bengal and Jharkhand during 31st October-4th November; Odisha on 31st October and during 2nd-4th November. ❖Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Andaman & Nicobar Islands on 29th October and on 31st October; Gangetic West Bengal and Jharkhand on 29th October; Bihar during 29th-31st October; Odisha during 29th-30th October and during 1st-2nd November, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during 29th-31st October; Gangetic West Bengal on 30th October. ❖Isolated heavy rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands on 29th October and on 31st October; Jharkhand on 30th; Gangetic West Bengal and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim on 29th October; Odisha on 1st November and on 3rd November with isolated very heavy rainfall also likely over Andaman & Nicobar Islands and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim on 30th October; Bihar and Jharkhand on 29th October; Odisha on 2nd November. ❖Isolated extremely heavy rainfall likely over north Bihar on 30th October; North Odisha on 29th October. ❖Thundersquall (wind speed reaching 50-60 kmph gusting to 70 kmph) likely over Andaman & Nicobar Islands on 30th October. Northwest India: ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Jammu-Kashmir-Ladakh-Gilgit-Baltistan-Muzaffarabad during 29th- 30th October and on 1st November; Himachal Pradesh during 29th October-2nd November; Uttarakhand during 30th October-2nd November. ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Punjab and West Uttar Pradesh during 29th-31st October; Haryana Chandigarh & Delhi on 31st October; East Uttar Pradesh during 31st October-4th November; West Rajasthan during 29th-30th October; East Rajasthan during 29th October-1st November. ❖Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Uttarakhand on 29th October. ❖Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over East Uttar Pradesh and Haryana Chandigarh & Delhi during 29th-30th October. ❖Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Jammu-Kashmir-Ladakh-Gilgit-Baltistan-Muzaffarabad during 29th-30th October; Himachal Pradesh on 29th October; Uttarakhand on 30th October, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Uttarakhand on 29th October. ❖Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Punjab on 30th October; East Rajasthan during 29th-30th October, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over East Uttar Pradesh, West Rajasthan and West Uttar Pradesh during 29th-30th October. ❖Isolated thunderstorm & lightning likely over Himachal Pradesh on 30th October. ❖Isolated heavy rainfall likely over Uttarakhand on 30th October with isolated very heavy rainfall also likely over East Uttar Pradesh during 29th-30th October. ❖Thundersquall (wind speed reaching 50-60 kmph gusting to 70 kmph) likely over Punjab on 29th October; Haryana Chandigarh & Delhi during 29th-30th October. ❖Isolated Hailstorm activity likely over Himachal Pradesh, Jammu-Kashmir-Ladakh-Gilgit-Baltistan- Muzaffarabad and Punjab on 29th October; Uttarakhand and West Uttar Pradesh on 30th October; East Rajasthan and Haryana Chandigarh & Delhi during 29th-30th October. Central India: ❖Isolated to Scattered rainfall likely over West Madhya Pradesh during 29th October-4th November; East Madhya Pradesh during 30th October-4th November; Vidarbha during 29th October-1st November; Chhattisgarh during 1st-2nd November. Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over East Madhya Pradesh on 29th October; Chhattisgarh during 29th-31st October and during 3rd-4th November. ❖Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over East Madhya Pradesh on 29th October; Chhattisgarh during 1st-2nd November, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over West Madhya Pradesh during 29th-31st October; East Madhya Pradesh during 30th October-2nd November. ❖Isolated thunderstorm & lightning likely over Vidarbha during 29th October-1st November; Chhattisgarh during 30th-31st October. Isolated heavy rainfall likely over East Madhya Pradesh and Vidarbha on 29th October; Chhattisgarh during 1st-2nd November. ❖Isolated extremely heavy rainfall likely over East Chhattisgarh on 29th October. ❖Thundersquall (wind speed reaching 50-60 kmph gusting to 70 kmph) likely over Chhattisgarh on 29th October. Northeast India: ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya and Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura during 29th October-4th November. Isolated thunderstorm & lightning likely over Assam & Meghalaya during 29th-30th October; Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura on 29th October. ❖Isolated heavy rainfall likely over Arunachal Pradesh during 2nd-3rd November; Assam & Meghalaya on 3rd November. West India: ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Konkan & Goa and Marathawada during 29th-30th October; Gujarat Region and Madhya Maharashtra during 29th-31st October; Saurashtra & Kutch during 30th-31st October. ❖Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Konkan & Goa, Madhya Maharashtra and Marathawada on 29th October. For more information, visit Us : https://t.co/BPpoTbykBF #ArnabCyclone #SevereCyclonicStorm #OdishaRain #CycloneAlert #RainfallForecast #IndiaWeather #HeavyRain #ThunderstormAlert #WeatherWarnings @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA