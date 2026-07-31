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Chhattisgarh Seeks Rs 435 Crore Central Aid To Electrify 461 Bastar Villages
Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai sought Rs 435 crore in Central aid to electrify 461 remote, former Naxal-hit Bastar villages under a Rs 973 crore project, with the Centre assuring support.
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Chhattisgarh Seeks Rs 435 Crore Central Aid To Electrify 461 Bastar Villages
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