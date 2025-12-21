Sikh Festivals 2026: Check Out The Complete List Of Gurpurabs, Jayantis, And Key Observances
Sikh Festivals 2026 list with dates and significance. Know Gurpurabs, Jayantis, Baisakhi, Hola Mohalla and the role of the Nanakshahi Calendar.
Sikhism is the fifth-largest religion globally. Sikhism is rooted in the values of unity, brotherhood, and the belief of Ek Onkar - the idea that God is one.
For many years, the dates of Sikh religious festivals were determined according to the traditional Vikrami calendar, which caused the festival dates to change every year. To address this issue, the Nanakshahi Calendar was formally adopted in 2003. After its introduction, major observances such as Gurpurabs began to be celebrated on fixed dates each year, bringing consistency to Sikh religious life.
Significance Of The Nanakshahi Calendar
Named after the founder of Sikhism, Guru Nanak Dev Ji, the Nanakshahi Calendar gave the Sikh community a distinct identity and introduced uniformity and convenience in observing religious events worldwide.
However, some Sikh festivals like Diwali and Hola Mohalla are still observed according to the Vikrami calendar, as they are also closely associated with Hindu traditions. One of the most important Sikh festivals of the year, Lohri, falls in the very first month and is usually celebrated on January 13 or 14.
This is followed by significant observances such as Hola Mohalla, Baisakhi, and Guru Nanak Jayanti, which is celebrated on Kartik Purnima. Here is a detailed look at the important Sikh festivals and observances in 2026.
Sikh Festivals 2026: Complete List
- January 13, 2026 (Tuesday): Lohri
- January 31, 2026 (Saturday): Guru Har Rai Jayanti
- March 4, 2026 (Wednesday): Hola Mohalla begins
- March 6, 2026 (Friday): Hola Mohalla concludes
- March 17, 2026 (Tuesday): Guru Har Rai Gur Gaddi
- March 19, 2026 (Thursday): Guru Amar Das Gur Gaddi
- March 22, 2026 (Sunday): Guru Angad Dev Jyoti Jot
- March 23, 2026 (Monday): Guru Hargobind Singh Jyoti Jot
- April 1, 2026 (Wednesday): Guru Har Krishan Singh Jyoti Jot
- April 1, 2026 (Wednesday): Guru Tegh Bahadur Gur Gaddi
- April 7, 2026 (Tuesday): Guru Tegh Bahadur Jayanti
- April 9, 2026 (Thursday): Guru Arjan Dev Jayanti
- April 14, 2026 (Tuesday): Baisakhi
- April 18, 2026 (Saturday): Guru Angad Dev Jayanti
- April 30, 2026 (Thursday): Guru Amar Das Jayanti
- May 10, 2026 (Sunday): Guru Hargobind Singh Gur Gaddi
- June 18, 2026 (Thursday): Guru Arjan Dev Jyoti Jot
- June 30, 2026 (Tuesday): Guru Hargobind Singh Jayanti
- August 7, 2026 (Friday): Guru Har Krishan Singh Jayanti
- September 12, 2026 (Saturday): Guru Granth Sahib Jayanti
- September 13, 2026 (Sunday): Guru Arjan Dev Gur Gaddi
- September 14, 2026 (Monday): Guru Ram Das Jyoti Jot
- September 24, 2026 (Thursday): Guru Ram Das Gur Gaddi
- September 26, 2026 (Saturday): Guru Amar Das Jyoti Jot
- October 1, 2026 (Thursday): Guru Angad Dev Gur Gaddi
- October 5, 2026 (Monday): Guru Nanak Dev Jyoti Jot
- October 27, 2026 (Tuesday): Guru Ram Das Jayanti
- November 3, 2026 (Tuesday): Guru Har Krishan Singh Gur Gaddi
- November 3, 2026 (Tuesday): Guru Har Rai Jyoti Jot
- November 11, 2026 (Wednesday): Guru Granth Sahib Gur Gaddi
- November 14, 2026 (Saturday): Guru Gobind Singh Jyoti Jot
- November 24, 2026 (Tuesday): Guru Nanak Dev Jayanti
- December 12, 2026 (Saturday): Guru Gobind Singh Gur Gaddi
- December 14, 2026 (Monday): Guru Tegh Bahadur Jyoti Jot