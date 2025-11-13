Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs SA Test: Shubman Gill Nears Babar Azam's Record

IND vs SA Test: Shubman Gill Nears Babar Azam's Record

South Africa’s tour of India kicks off with a two-match Test series starting November 14 at the Eden Gardens Stadium in Kolkata.

By : ABP Live Sports  | Updated at : 13 Nov 2025 10:14 AM (IST)
South Africa’s tour of India kicks off with a two-match Test series starting November 14 at the Eden Gardens Stadium in Kolkata.

South Africa’s tour of India kicks off with a two-match Test series starting November 14 at the Eden Gardens Stadium in Kolkata.

1/6
As India prepares to face the Proteas, all eyes will be on Shubman Gill, who is on the verge of breaking a major record currently held by Babar Azam.
As India prepares to face the Proteas, all eyes will be on Shubman Gill, who is on the verge of breaking a major record currently held by Babar Azam.
2/6
Shubman Gill has been in exceptional form in the World Test Championship (WTC) 2025–2027 cycle, scoring 946 runs in 13 innings from seven matches at an impressive average of 78.83. His tally includes five centuries and six fifties.
Shubman Gill has been in exceptional form in the World Test Championship (WTC) 2025–2027 cycle, scoring 946 runs in 13 innings from seven matches at an impressive average of 78.83. His tally includes five centuries and six fifties.
3/6
Gill needs just 54 more runs to become the first player to cross 1,000 runs in the current WTC cycle - surpassing KL Rahul, who has 728 runs in 13 innings.
Gill needs just 54 more runs to become the first player to cross 1,000 runs in the current WTC cycle - surpassing KL Rahul, who has 728 runs in 13 innings.
4/6
In the overall history of the World Test Championship, England’s Joe Root leads the charts with 6,080 runs in 126 innings, the only player to cross 6,000. Among Asian batters, Babar Azam holds the record for most runs - 3,129 runs in 70 innings across 38 matches, with eight centuries and 19 fifties.
In the overall history of the World Test Championship, England’s Joe Root leads the charts with 6,080 runs in 126 innings, the only player to cross 6,000. Among Asian batters, Babar Azam holds the record for most runs - 3,129 runs in 70 innings across 38 matches, with eight centuries and 19 fifties.
5/6
However, Shubman Gill isn’t far behind. The Indian batter has already scored 2,839 runs in 72 innings across 39 Tests, averaging 43.01 with 10 centuries to his name.
However, Shubman Gill isn’t far behind. The Indian batter has already scored 2,839 runs in 72 innings across 39 Tests, averaging 43.01 with 10 centuries to his name.
6/6
With strong performances against South Africa, Shubman Gill could soon overtake Babar to become the highest-scoring Asian in WTC history.
With strong performances against South Africa, Shubman Gill could soon overtake Babar to become the highest-scoring Asian in WTC history.
Published at : 13 Nov 2025 10:14 AM (IST)
Tags :
India Vs South Africa Shubman Gill Babar Azam IND Vs SA Test SA VS IND Ind Vs SA 1st Test

Photo Gallery

View More
