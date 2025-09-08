Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
A Vision In Pearls: Ananya Panday's Chic Mini Dress Look Turns Heads; PICS

A Vision In Pearls: Ananya Panday’s Chic Mini Dress Look Turns Heads; PICS

Ananya Panday recently turned heads in a show-stopping look that radiated both elegance and modern glamour.

By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 08 Sep 2025 12:07 AM (IST)
Ananya Panday Radiates Glamour in Abu Jani Sandeep Khosla's Pearl Ensemble

Ananya Panday Radiates Glamour in Abu Jani Sandeep Khosla’s Pearl Ensemble

Ananya Panday recently turned heads in a show-stopping look that radiated both elegance and modern glamour.
Ananya Panday recently turned heads in a show-stopping look that radiated both elegance and modern glamour.
The young starlet donned a mini dress adorned with delicate pearls designed by the legendary duo Abu Jani and Sandeep Khosla, who are known for their mastery in combining traditional craftsmanship with contemporary silhouettes.
The young starlet donned a mini dress adorned with delicate pearls designed by the legendary duo Abu Jani and Sandeep Khosla, who are known for their mastery in combining traditional craftsmanship with contemporary silhouettes.
The pearl-laden mini dress was a perfect balance of minimalism and opulence. The intricate pearl detailing added a luxurious texture, catching the light beautifully and giving the outfit a sophisticated, almost ethereal vibe.
The pearl-laden mini dress was a perfect balance of minimalism and opulence. The intricate pearl detailing added a luxurious texture, catching the light beautifully and giving the outfit a sophisticated, almost ethereal vibe.
The short hemline brought a youthful and playful touch, while the classic pearls ensured the look retained a timeless charm.
The short hemline brought a youthful and playful touch, while the classic pearls ensured the look retained a timeless charm.
Ananya styled the ensemble with a matching pearl bracelet, adding a subtle yet striking accessory that tied the entire look together. The diamond earrings elevated the ensemble further, bringing in just the right amount of sparkle without overpowering the pearls.
Ananya styled the ensemble with a matching pearl bracelet, adding a subtle yet striking accessory that tied the entire look together. The diamond earrings elevated the ensemble further, bringing in just the right amount of sparkle without overpowering the pearls.
Completing her look, Ananya opted for a sleek bun hairdo, a choice that exuded polish and allowed the statement outfit and accessories to shine.
Completing her look, Ananya opted for a sleek bun hairdo, a choice that exuded polish and allowed the statement outfit and accessories to shine.
What truly stood out was how effortlessly she carried the ensemble—proving yet again that Ananya Panday's fashion sense leans toward fresh, youthful sophistication.
What truly stood out was how effortlessly she carried the ensemble—proving yet again that Ananya Panday’s fashion sense leans toward fresh, youthful sophistication.
Whether it's chic western wear or dreamy ethnic looks, she has a knack for blending minimalism with a touch of glam, making every outfit memorable. (All Image: Ananya Panday/Instagram.)
Whether it’s chic western wear or dreamy ethnic looks, she has a knack for blending minimalism with a touch of glam, making every outfit memorable. (All Image: Ananya Panday/Instagram.)
Published at : 08 Sep 2025 12:07 AM (IST)
Ananya Panday
Advertisement

