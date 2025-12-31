2026 Long Weekends In India: Full Holiday Calendar And Leave Planner
Plan your year smartly with the complete 2026 long weekend calendar in India. Festival holidays, extended breaks and leave planning tips in one place.
If there’s one thing every Indian professional, student and traveller loves, it’s a perfectly timed long weekend, and 2026 is packed with them. With strategic leave planning, you can enjoy multiple extended breaks across festivals, national holidays and cultural celebrations, turning ordinary months into mini-vacations.
Here’s your complete month-by-month 2026 long weekend guide, curated for maximum relaxation and minimum leave.
January 2026
January 1-4
- January 1 (Thursday): New Year's Day
- January 2 (Friday): Take Leave
- January 3-4 (Saturday-Sunday): Weekend
January 23-26
- January 23 (Friday): Vasant Panchami
- January 24-25 (Saturday-Sunday): Weekend
- January 26 (Monday): Republic Day
February 2026
- February 15: Mahashivratri
- February 28 (Saturday): Weekend leading to the Holi break
March 2026
March 1-3
- March 1: Sunday
- March 2 (Monday): Take Leave
- March 3 (Tuesday): Holi
March 20-22
- March 20 (Friday): Eid-al-Fitr
- March 21-22 (Saturday-Sunday): Weekend
March 26-31
- March 26 (Thursday): Ram Navami
- March 27 (Friday): Take leave
- March 28-29 (Saturday-Sunday): Weekend
- March 30 (Monday): Take Leave
- Mar 31 (Tuesday): Mahavir Jayanti
April 2026
Apr 3–5
- April 3 (Friday): Good Friday
- April 4-5 (Saturday-Sunday): Weekend
May 2026
May 1–3
- May 1 (Friday): Buddha Purnima
- May 2-3 (Saturday-Sunday): Weekend
June 2026
June 26–29
June 26 (Friday): Muharram
June 27-28 (Saturday-Sunday): Weekend
June 29 (Monday): Take leave
July 2026
July 16–19
- July 16 (Thursday): Rath Yatra
- July 17 (Friday): Take leave
- July 18–19 (Sat–Sun): Weekend
August 2026
August 25-30
- August 25 (Tuesday): Milad-un-Nabi
- August 26 (Wednesday): Onam
- August 27 (Thursday): Take leave
- August 28 (Friday): Raksha Bandhan
- Aug 29–30 (Saturday–Sunday): Weekend
September 2026
September 4-6
- Septemper 4 (Friday): Janmashtami
- September5–6 (Sat–Sun): Weekend
September 12–14
- September12–13 (Saturday–Sunday): Weekend
- September14 (Monday): Ganesh Chaturthi
October 2026
October 2–4
- October 2 (Friday): Gandhi Jayanti
- October 3–4 (Saturday–Sunday): Weekend
October 17–20
- October 17–18 (Saturday–Sunday): Weekend
- October 19 (Monday): Take leave
- October 20 (Tuesday): Dussehra
November 2026
November 2-4
- November 8 (Sunday): Diwali
- November 9 (Monday): Govardhan Puja
- November 10 (Tuesday): Take Leave
- November 11 (Wednesday): Bhai Dooj
November 21–24
- November 21–22 (Saturday–Sunday): Weekend
- November 23 (Monday): Take Leave
- November 24 (Tuesday): Guru Nanak Jayanti
December 2026
December 25–27
- December 25 (Friday): Christmas
- December 26–27 (Saturday–Sunday): Weekend
With clever use of just a few leave days, 2026 offers you over 50+ days of potential holidays, making it one of the most travel-friendly calendars in recent years.
Plan early, book smarter, and lock your leaves before office calendars fill up.
[Disclaimer: Holidays are subject to variation across states, institutions and private organisations. Readers are strongly encouraged to cross-check the final list with official government circulars or their respective workplace and school announcements before making travel or event plans.]