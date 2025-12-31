2026 Long Weekends In India: Full Holiday Calendar And Leave Planner

Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
HomeLifestyle2026 Long Weekends In India: Full Holiday Calendar And Leave Planner

Plan your year smartly with the complete 2026 long weekend calendar in India. Festival holidays, extended breaks and leave planning tips in one place.

By : Devyani Nautiyal | Updated at : 31 Dec 2025 04:11 PM (IST)

If there’s one thing every Indian professional, student and traveller loves, it’s a perfectly timed long weekend, and 2026 is packed with them. With strategic leave planning, you can enjoy multiple extended breaks across festivals, national holidays and cultural celebrations, turning ordinary months into mini-vacations.

Here’s your complete month-by-month 2026 long weekend guide, curated for maximum relaxation and minimum leave.

ALSO READ: Long Weekends In January 2026: Full Holiday Calendar And Breaks To Plan Your New Year

January 2026

January 1-4

  • January 1 (Thursday): New Year's Day
  • January 2 (Friday): Take Leave
  • January 3-4 (Saturday-Sunday): Weekend
    (Image Source: ABPLIVE AI)
January 23-26

  • January 23 (Friday): Vasant Panchami
  • January 24-25 (Saturday-Sunday): Weekend
  • January 26 (Monday): Republic Day

February 2026

  • February 15: Mahashivratri 
  • February 28 (Saturday): Weekend leading to the Holi break

March 2026

March 1-3

(Image Source: ABPLIVE AI)
  • March 1: Sunday
  • March 2 (Monday): Take Leave
  • March 3 (Tuesday): Holi

March 20-22

  • March 20 (Friday): Eid-al-Fitr 
  • March 21-22 (Saturday-Sunday): Weekend

March 26-31

  • March 26 (Thursday): Ram Navami
  • March 27 (Friday): Take leave 
  • March 28-29 (Saturday-Sunday): Weekend
  • March 30 (Monday): Take Leave
  • Mar 31 (Tuesday): Mahavir Jayanti

April 2026

Apr 3–5

  • April 3 (Friday): Good Friday
  • April 4-5 (Saturday-Sunday): Weekend

May 2026

May 1–3

  • May 1 (Friday): Buddha Purnima
  • May 2-3 (Saturday-Sunday): Weekend

June 2026

June 26–29

(Image Source: ABPLIVE AI)
June 26 (Friday): Muharram

June 27-28 (Saturday-Sunday): Weekend

June 29 (Monday): Take leave

July 2026

July 16–19

  • July 16 (Thursday): Rath Yatra
  • July 17 (Friday): Take leave
  • July 18–19 (Sat–Sun): Weekend

August 2026

August 25-30

(Image Source: ABPLIVE AI)
  • August 25 (Tuesday): Milad-un-Nabi
  • August 26 (Wednesday): Onam
  • August 27 (Thursday): Take leave
  • August 28 (Friday): Raksha Bandhan
  • Aug 29–30 (Saturday–Sunday): Weekend

September 2026

September 4-6

  • Septemper 4 (Friday): Janmashtami
  • September5–6 (Sat–Sun): Weekend

September 12–14

  • September12–13 (Saturday–Sunday): Weekend
  • September14 (Monday): Ganesh Chaturthi

October 2026

October 2–4

  • October 2 (Friday): Gandhi Jayanti
  • October 3–4 (Saturday–Sunday): Weekend

October 17–20

  • October 17–18 (Saturday–Sunday): Weekend
  • October 19 (Monday): Take leave
  • October 20 (Tuesday): Dussehra

November 2026

November 2-4

(Image Source: ABPLIVE AI)
  • November 8 (Sunday): Diwali
  • November 9 (Monday): Govardhan Puja
  • November 10 (Tuesday): Take Leave
  • November 11 (Wednesday): Bhai Dooj

November 21–24

  • November 21–22 (Saturday–Sunday): Weekend
  • November 23 (Monday): Take Leave
  • November 24 (Tuesday): Guru Nanak Jayanti

December 2026

December 25–27

(Image Source: ABPLIVE AI)
  • December 25 (Friday): Christmas
  • December 26–27 (Saturday–Sunday): Weekend

With clever use of just a few leave days, 2026 offers you over 50+ days of potential holidays, making it one of the most travel-friendly calendars in recent years.

Plan early, book smarter, and lock your leaves before office calendars fill up.

[Disclaimer: Holidays are subject to variation across states, institutions and private organisations. Readers are strongly encouraged to cross-check the final list with official government circulars or their respective workplace and school announcements before making travel or event plans.]

Devyani Nautiyal

Devyani Nautiyal is a Copy Editor at ABP Live English, specialising in lifestyle and health stories that resonate with a broad audience. She also has a knack for writing about religion and Indian culture. With over 19 years of experience as a classical Kathak dancer, she brings a deep appreciation for Indian culture, rhythm, and storytelling to everything she does. 

For any tips and queries, you can reach out to her at devyanin@abpnetwork.com.
Published at : 31 Dec 2025 04:10 PM (IST)
Long Weekend Travel 2026 Long Weekends India Holiday Calendar 2026
