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TMC Suffers Major Setback As 4 ED Teams Arrive At Abhishek Banerjee's Residence

4 ED teams on Wednesday arrived at TMC MP Abhishek Banerjee's residence.

By : Sneha | Updated at : 03 Jun 2026 05:39 PM (IST)

4 ED teams on Wednesday arrived at TMC MP Abhishek Banerjee's residence.

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About the author Sneha

Sneha is a Senior Copy Editor at ABP Live English, covering national and global news, politics, and social developments. She approaches every story with clarity, accuracy, and a reader-focused perspective. She holds a Master’s degree in Mass Communication from Central University of Jharkhand.
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Published at : 03 Jun 2026 05:35 PM (IST)
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