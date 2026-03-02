Explorer
US, Israel Struck Iran’s Nuclear Facilities, Says Iran’s IAEA Ambassador
Iran’s ambassador to the International Atomic Energy Agency has stated that the United States and Israel carried out attacks on Iran’s nuclear sites, including Natanz, marking a significant escalation in regional tensions.
Related Video
Breaking News: Israel Intensifies Strikes on Iran’s Missile Launchers
Advertisement
Top Headlines
World
US, Israel Struck Iran’s Nuclear Facilities, Says Iran’s IAEA Ambassador
World
Top Pakistani News Channels Hacked With Anti-Army Message Amid Prime-Time Chaos
World
Afghanistan Claims Drone Strikes On Pakistan’s Noor Khan Airbase
World
China Says US-Israel Strikes On Iran Violate International Law, Calls For Immediate Halt
Advertisement
Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Aryan Kumar
Opinion