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Abhijeet Dipke Ends Hunger Strike At Jantar Mantar As CJP Heads To Meet Nadda

Written By : Ayesha Fatima |  Updated at : 20 Jul 2026 12:53 PM (IST)

Cockroach Janta Party founder Abhijeet Dipke ended his hunger strike on Monday at Jantar Mantar. 

Before You Go

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(This is a breaking news story and is being updated. Please refresh for the latest updates.)

About the author Ayesha Fatima

Ayesha Fatima is a Senior Copy Editor at ABP Live English covering politics, national developments and global affairs. She brings clarity, curiosity and a reader-first approach to every piece she writes. She holds a Master’s degree in Convergent Journalism from Jamia Millia Islamia.

For any tips and queries, you can reach out to her at ayeshaf@abpnetwork.com.
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Published at : 20 Jul 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
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