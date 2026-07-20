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Abhijeet Dipke Ends Hunger Strike At Jantar Mantar As CJP Heads To Meet Nadda
Cockroach Janta Party founder Abhijeet Dipke ended his hunger strike on Monday at Jantar Mantar.
#WATCH | Delhi: Moment when the founding president of the Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke, ended his hunger strike at Jantar Mantar pic.twitter.com/na3njYX0ZX— ANI (@ANI) July 20, 2026
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