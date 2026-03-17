TMC Announces Candidate List for West Bengal Assembly Elections
CM Banerjee said, "Before I announce the candidate list, I thank the people of Bengal. I dedicate Maa Maati Manush and Banglar Sanskriti to all, and release the candidate list of 294 seats."
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Tuesday announced the Trinamool Congress candidate list for all 294 Assembly seats for the 2026 West Bengal Assembly elections, launching a sharp attack on the BJP and the Election Commission while releasing the names.
West Bengal | TMC announces names of candidates for all 294 assembly seats— ANI (@ANI) March 17, 2026
Voting for all 294 assembly seats in West Bengal will be held in two phases – on April 23 and 29 – with 152 and 142 seats going to polls, respectively. Counting of votes will take place on May 4.
TMC Candidate List
Mekliganj: Paresh Chandra Adhikary
Mathabhanga: Sablu Barman
Coochbehar Uttar: Partha Pratim Roy
Coochbehar Dakshin: Avijit De Bhowmick
Sitalkuchi: Harihar Das
Sitai: Sangita Roy Basunia
Dinhata: Udayan Guha
Natabari: Sailen Barma
Tufanganj: Shib Sankar Paul
Kumargram: Rajeev Tirkey
Kalchini: Birendra Bara
Alipurduar: Suman Kanjilal
Falakata: Subhash Chandra Roy
Madarihat: Jayprakash Toppo
Dhupguri: Dr Nirmal Chandra Roy
Maynaguri: Ram Mohan Roy
Jalpaiguri: Krishna Das
Rajganj: Swapna Barman
Dabgram-Phulbari: Ranjan Shil Sharma
Mal: Bulu Chik Baraik
Nagrakata: Sanjay Kujur
Kalimpong: ********
Darjeeling: ********
Kurseong: ********
Matigara-Naxalbari: Sankar Malakar
Siliguri: Goutam Deb
Phansidewa: Reena Toppo Ekka
Chopra: Hamidul Rahman
Islampur: Kanaia Lal Aggarwal
Goalpokhar: Md Ghulam Rabbani
Chakulia: Minhajul Arfin Azad
Karandighi: Gautam Paul
Hemtabad: Satyajit Barman
Kaliaganj: Nitai Baishya
Raiganj: Krishna Kalyani
Itahar: Mosaraf Hussain
Kushmandi: Rekha Roy
Kumarganj: Toraf Hossain Mondal
Balurghat: Arpita Ghosh
Tapan: Chintamoni Biha
Gangarampur: Goutam Das
Harirampur: Biplab Mitra
Habibpur: Amal Kisku
Gazole: Prosenjit Das
Chanchal: Prasun Banerjee
Harischandrapur: Md Matebur Rahman
Malatipur: Abdur Rahim Boxi
Ratua: Samar Mukherjee
Manickchak: Kabita Mandal
Maldah: Lipika Barman Ghosh
English Bazar: Asis Kundu
Mothabari: Md Najrul Islam
Sujapur: Sabina Yeasmin
Baisnabnagar: Chandana Sarkar
Farakka: Amirul Islam
Samsherganj: Nur Alam
Suti: Emani Biswas
Jangipur: Jakir Hossain
Raghunathganj: Janab Akhruzzaman
Sagardighi: Bayron Biswas
Lalgola: Dr Abdul Aziz
Bhagabangola: Reyat Hussain Sarkar
Raninagar: Soumik Hussain
Murshidabad: Shaoni Singha Roy
Nabagram: Pranab Chandra Das
Khargram: Ashish Marjit
Burwan: Pratima Rajak
Kandi: Apurba Sarkar
Bharatpur: Mustafizur Rahaman
Rejinagar: Ataur Rahman
Beldanga: Rabiul Alam Chowdhury
Baharampur: Naru Gopal Mukherjee
Hariharpara: Niamot Sheikh
Naoda: Shahina Mumtaz
Domkal: Humayun Kabir
Jalangi: Babar Ali
Karimpur: Soham Chakraborty
Tehatta: Dilip Poddar
Palashipara: Rukbanur Rahman
Kaliganj: Alifa Ahmed
Nakashipara: Kallol Khan
Chapra: Jeber Sekh
Krishnanagar Uttar: Avinaba Bhattacharya
Nabadwip: Pundarikakshya Saha
Krishnanagar Dakshin: Ujjwal Biswas
Santipur: Braja Kishore Goswami
Ranaghat Uttar Paschim: Tapas Ghosh
Krishnaganj: Samir Kumar Poddar
Ranaghat Uttar Purba: Barnali Dey
Ranaghat Dakshin: Dr Sougata Kumar Barman
Chakdaha: Subhankar Singha
Kalyani: Dr Atindra Nath Mondal
Haringhata: Dr Rabi Biswas
Bagda: Madhupurna Thakur
Bangaon Uttar: Biswajit Das
Bangaon Dakshin: Rituparna Adhya
Gaighata: Narottam Biswas
Swarupnagar: Bina Mondal
Baduria: Burhanul Mokkadin
Habra: Jyotipriya Mallick
Ashoknagar: Narayan Goswami
Amdanga: Peerzada Kasem Siddiqui
Bijpur: Subodh Adhikari
Naihati: Sanat Dey
Bhatpara: Amit Gupta
Jagatdal: Somenath Shyam
Noapara: Trinankur Bhattacharya
Barrackpore: Raju Chakraborty
Khardaha: Devdeep Purohit
Dum Dum Uttar: Chandrima Bhattacharya
Panihati: Tirthankar Ghosh
Kamarhati: Madan Mitra
Baranagar: Sayantika Banerjee
Dum Dum: Bratya Basu
Rajarhat Newtown: Tapas Chatterjee
Bidhannagar: Sujit Bose
Rajarhat Gopalpur: Aditi Munshi
Madhyamgram: Rathin Ghosh
Barasat: Sabyasachi Dutta
Deganga: Anisur Rahaman
Haroa: Md Mufti Abdul Matin
Minakhan: Usha Rani Mondal
Sandeshkhali: Jharna Sardar
Basirhat Dakshin: Surajit Mitra
Basirhat Uttar: Md Tauseef Rehman
Hingalganj: Ananda Sarkar
Gosaba: Subrata Mondal
Basanti: Nilima Bishal Mistry
Kultali: Ganesh Chandra Mondal
Patharpratima: Samir Kumar Jana
Kakdwip: Manturam Pakhira
Sagar: Bankim Chandra Hazra
Kulpi: Barnali Dhara
Raidighi: Tapas Mondal
Mandirbazar: Joydeb Halder
Jaynagar: Biswanath Das
Baruipur Purba: Bivas Sardar
Canning Paschim: Paresh Ram Das
Canning Purba: Md Baharul Islam
Baruipur Paschim: Biman Banerjee
Magrahat Purba: Sharmistha Purkait
Magrahat Paschim: Shamin Ahmed
Diamond Harbour: Pannalal Halder
Falta: Jahangir Khan
Satgachia: Somashree Betal
Bishnupur: Dilip Mondal
Sonarpur Dakshin: Arundhuti Maitra
Bhangar: Saokat Molla
Kasba: Javed Ahmed Khan
Jadavpur: Debabrata Majumdar
Sonarpur Uttar: Firdousi Begum
Tollygunge: Aroop Biswas
Behala Purba: Subhasish Chakraborty
Behala Paschim: Ratna Chatterjee
Maheshtala: Subhasis Das
Budge Budge: Ashok Kumar Deb
Metiabruz: Abdul Khaleque Molla
Kolkata Port: Firhad Hakim
Bhabanipur: Mamata Banerjee
Rashbehari: Debasish Kumar
Ballygunge: Sovandeb Chattopadhyay
Chowrangee: Nayana Bandopadhyay
Entally: Sandipan Saha
Beleghata: Kunal Ghosh
Jorasanko: Vijay Upadhyay
Shyampukur: Dr Shashi Panja
Maniktala: Shreya Pandey
Kashipur Belgachia: Atin Ghosh
Bally: Kailash Mishra
Howrah Uttar: Gautam Chowdhury
Howrah Madhya: Arup Roy
Shibpur: Dr Rana Chatterjee
Howrah Dakshin: Nandita Chowdhury
Sankrail: Priya Paul
Panchla: Gulshan Mullick
Uluberia Purba: Ritabrat Banerjee
Uluberia Uttar: Bimal Kumar Das
Uluberia Dakshin: Pulak Roy
Shyampur: Nadebasi Jana
Bagnan: Arunava Sen
Amta: Sukanta Paul
Udaynarayanpur: Samir Kumar Panja
Jagatballavpur: Subir Chatterjee
Domjur: Tapas Maity
Uttarpara: Sirsanya Bandopadhyay
Sreerampur: Tanmoy Ghosh
Champdani: Arindam Guin
Singur: Becharam Manna
Chandannagar: Indranil Sen
Chunchura: Debangshu Bhattacharya
Balagarh: Ranjan Dhara
Pandua: Samir Chakraborty
Saptagram: Bidesh Bose
Chanditala: Swati Khandoker
Jangipara: Snehasis Chakraborty
Haripal: Dr Karabi Manna
Dhanekhali: Asima Patra
Tarakeswar: Ramendu Singha Roy
Pursura: Partha Hazari
Arambagh: Mita Bag
Goghat: Dr Nirmal Maji
Khanakul: Palash Roy
Tamluk: Dipendra Narayan Roy
Panskura Purba: Asim Kumar Maji
Panskura Paschim: Siraj Khan
Moyna: Chandan Mondal
Nandakumar: Sukumar Dey
Mahisadal: Tilak Kumar Chakraborty
Haldia: Tapasi Mandal
Nandigram: Pabitra Kar
Chandipur: Uttam Barik
Patashpur: Pijus Kanti Panda
Kanthi Uttar: Debasis Bhunia
Bhagabanpur: Manab Kumar Porua
Khejuri: Rabin Chandra Mandal
Kanthi Dakshin: Tarun Kr Jana
Ramnagar: Akhil Giri
Egra: Tarun Maity
Dantan: Manik Maity
Keshiary: Ramjiban Mandi
Kharagpur Sadar: Pradip Sarkar
Narayangarh: Pratibha Rani Maity
Sabang: Manas Ranjan Bhunia
Pingla: Ajit Maity
Kharagpur: Dinen Roy
Debra: Rajib Banerjee
Daspur: Asis Hudait
Ghatal: Shyamali Sardar
Chandrakona: Surjya Kanta Doloi
Garbeta: Uttara Singha
Salboni: Srikanta Mahata
Keshpur: Seuli Saha
Medinipur: Sujoy Hazra
Nayagram: Dulal Murmu
Gopiballavpur: Ajit Mahata
Jhargram: Mangal Soren
Binpur: Birbaha Hansda
Bandwan: Rajib Lochan Saren
Balarampur: Shantiram Mahato
Baghmundi: Sushanta Mahato
Joypur: Arjun Mahato
Purulia: Sujoy Banerjee
Manbazar: Sandhya Rani Tudu
Kashipur: Soumen Beltharia
Para: Manik Bauri
Raghunathpur: Hazari Bauri
Saltora: Uttam Bauri
Chhatna: Swapan Kumar Mandal
Ranibandh: Dr Tanushree Hansda
Raipur: Thakur Moni Soren
Taldangra: Falguni Singhababu
Bankura: Dr Anup Mondal
Barjora: Goutam Mishra
Onda: Subrata Dutta
Bishnupur: Tanmoy Ghosh
Katulpur: Harakali Pratihar
Indas: Shyamali Roy Bagdi
Sonamukhi: Dr Kallol Saha
Khandaghosh: Nabin Chandra Bag
Bardhaman Dakshin: Khokon Das
Raina: Mandira Duley
Jamalpur: Bhootnath Mallick
Monteswar: Siddiqullah Chowdhury
Kalna: Deboprasad Bag
Memari: Rasbihari Halder
Bardhaman Uttar: Nisith Kumar Malik
Bhatar: Shantanu Koner
Purbasthali Dakshin: Swapan Debnath
Purbasthali Uttar: Vasundhara Goswami
Katwa: Rabindranath Chatterjee
Ketugram: Sekh Sahanowaz
Mangalkot: Apurba Chowdhury
Ausgram: Shyamaprasanna Lohar
Galsi: Alok Kumar Majhi
Pandabeswar: Narendranath Chakraborty
Durgapur Purba: Pradip Mazumdar
Durgapur Paschim: Kavi Dutta
Raniganj: Kalobaran Mondal
Jamuria: Hareram Singh
Asansol Dakshin: Tapas Banerjee
Asansol Uttar: Moloy Ghatak
Kulti: Abhijit Ghatak
Barabani: Bidhan Upadhyay
Dubrajpur: Chandra Naresh Bauri
Suri: Ujjal Chatterjee
Bolpur: Chandranath Sinha
Nanoor: Bidhan Chandra Majhi
Labpur: Abhijit Sinha
Sainthia: Nilabati Saha
Mayureswar: Abhijit Roy
Rampurhat: Ashish Banerjee
Hansan: Fayezul Haque
Nalhati: Rajendra Prasad Singh
Murarai: Mosarraf Hossain
Mamata Slams BJP
Before announcing the list, Banerjee said, "Before I announce the candidate list, I thank the people of Bengal. I dedicate Maa Maati Manush and Banglar Sanskriti to all, and release the candidate list of 294 seats. I want to say something to the BJP -why are you afraid? Don’t create a gas crisis if you want to fight; come to the ground in a proper way. ECI, you did a brilliant game… BJP has no chance. This time your seats will decrease as compared to the last time. This is the fight for the existence of West Bengal. Bengal will win. ‘Dilli ka laddu’ will not win."
Kolkata: West Bengal CM Mamata Banerjee says, "Before I announce the candidate list, I thank the people of Bengal... I dedicate Maa Maati Manush Banglar Sanskriti to all, and release the candidate list of 294 seats. I want to say something to the BJP- why are you afraid? Don't… pic.twitter.com/c4wBipmrYk— ANI (@ANI) March 17, 2026