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Maharashtra: Two Nurses Critical After Drinking Contaminated Cold Drink In Dharashiv
Suspicious cold drinks intended for Dharashivs Gajanan Maharaj Palkhi procession were seized by the FDA An investigation is underway to find out the accused.
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Maharashtra: Two Nurses Critical After Drinking Contaminated Cold Drink In Dharashiv
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