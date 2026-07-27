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Bihar: Who Cleared AK-47 Firing During Siwan Protest? Constable's Suspension Raises Big Questions
The suspension of an SIT constable for allegedly firing an AK-47 during the Siwan student protest has triggered questions over who authorised it. Tejashwi demanded action and accountability.
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Bihar: Who Cleared AK-47 Firing During Siwan Protest? Suspension Raises Big Questions
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