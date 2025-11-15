Teams are set to submit their retention lists for IPL 2026 today, and the cricket world is buzzing with speculation. Reports of potential trades involving Sanju Samson, Ravindra Jadeja, and Mohammed Shami have already triggered widespread discussion on social media.

Mumbai Indians have also been active, sending Sherfane Rutherford to Gujarat Titans and Shardul Thakur to LSG via trades.

Rumours are intensifying over possible releases, with names like Venkatesh Iyer - acquired for a massive ₹23.75 crore in the last mega auction - along with Liam Livingstone and Devon Conway making the rounds.

This year, teams have no cap on the number of retentions, though squads must stay within the 18-25 player limit and keep total spending below ₹120 crore.

Here’s the probable release list for each franchise ahead of IPL 2026:

Chennai Super Kings

Rahul Tripathi, Vijay Shankar, Devon Conway, Deepak Hooda, Shreyas Gopal, Nathan Ellis, Mukesh Choudhary, Sheikh Rashid

Gujarat Titans

Jayant Yadav, Dasun Shanaka, Karim Jannat, Manav Suthar, Kulwant Khejroliya, Kumar Kushagra, Gurnur Brad

Kolkata Knight Riders

Quinton de Kock, Venkatesh Iyer, Anrich Nortje, Moeen Ali, Spencer Johnson, Manish Pandey, Chetan Sakariya

Mumbai Indians

Reece Topley, Karn Sharma, Lizad Williams, Raghu Sharma, Satyanarayan Raju

Delhi Capitals

T Natarajan, Jake Fraser-McGurk, Harry Brook, Donovan Ferreira, Dushmantha Chameera

Royal Challengers Bangalore

Liam Livingstone, Rasikh Salam, Tim Seifert, Swapnil Singh, Abhinandan Singh, Mohit Rathi

Sunrisers Hyderabad

Mohammed Shami, Abhinav Manohar, Sachin Baby, Rahul Chahar, Wiaan Mulder

Rajasthan Royals

Shimron Hetmyer, Tushar Deshpande, Nitish Rana, Quena Mphaka, Akash Madhwal, Nandre Burger, Maheesh Theekshana, Wanindu Hasaranga, Fazalhaq Farooqi

Punjab Kings (PBKS)

Glenn Maxwell, Azmatullah Omarzai, Aaron Hardie, Xavier Bartlett, Kyle Jamieson, Praveen Dubey, Harnoor Pannu

Lucknow Super Giants (LSG)

Shamar Joseph, Arshin Kulkarni, Mohsin Khan, Aryan Juyal, Mayank Yadav, Matthew Breetzke.

