ICC Men's T20 World Cup 2026: Full Squad Lists For Every Team

The biggest headline from defending champions India is the exclusion of Shubman Gill.

By : Shivam Sharma | Updated at : 01 Jan 2026 12:40 PM (IST)

As the cricketing world pivots toward ICC Men’s T20 World Cup 2026 in India and Sri Lanka, several powerhouse nations have finalized their provisional squads.

This 10th edition of the tournament, featuring 20 teams, has already seen major selection "bombs" that signal a shift in leadership and strategy for the game's elite.

The biggest headline from defending champions India is the exclusion of Shubman Gill. Despite being a mainstay in other formats, Gill’s recent fitness struggles and a strategic preference for explosive openers led BCCI to favor Abhishek Sharma and Sanju Samson.

Suryakumar Yadav continues to lead the side, with Axar Patel elevated to vice-captain. The squad also marks the return of Ishan Kishan, who has been in scintillating domestic form.

ICC Men's T20 World Cup 2026: Squads of all teams

India: Suryakumar Yadav (c), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Sanju Samson, Shivam Dube, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Washington Sundar, Rinku Singh.

USA: To be announced

Pakistan: To be announced

Namibia: To be announced

Netherlands: To be announced

Group B

Australia: Mitchell Marsh (captain), Xavier Bartlett, Cooper Connolly, Pat Cummins, Tim David, Cameron Green, Nathan Ellis, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis (wk), Matt Kuhnemann, Glenn Maxwell, Matthew Short, Marcus Stoinis, Adam Zampa.

Oman: Jatinder Singh (c), Vinayak Shukla, Mohammad Nadeem, Shakeel Ahmad, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Shah Faisal, Nadeem Khan, Sufyan Mehmood, Jay Odedra, Shafiq Jan, Ashish Odedara, Jiten Ramanandi, Hasnain Ali Shah.

Sri Lanka [preliminary squad]: Dasun Shanaka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kamil Mishara, Kusal Perera, Dhananjaya de Silva, Niroshan Dickwella, Janith Liyanage, Charith Asalanka, Kamindu Mendis, Pavan Rathnayake, Sahan Arachchige, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Milan Rathnayake, Nuwan Thushara, Eshan Malinga, Dushmantha Chameera, Pramod Madushan, Matheesha Pathirana, Dilshan Madushanka, Maheesh Theekshana, Dushan Hemantha, Vijayakanth Viyaskanth, Traveen Mathew.

Zimbabwe: To be announced

Ireland: To be announced

Group C

England: Harry Brook (Captain), Rehan Ahmed, Jofra Archer, Tom Banton, Jacob Bethell, Jos Buttler, Sam Curran, Liam Dawson, Ben Duckett, Will Jacks, Jamie Overton, Adil Rashid, Phil Salt, Josh Tongue, Luke Wood.

West Indies: To be announced

Italy: To be announced

Bangladesh: To be announced

Nepal: To be announced

Group D

Afghanistan: Rashid Khan (C), Noor Ahmad, Abdullah Ahmadzai, Sediqullah Atal, Fazalhaq Farooqi, Rahmanullah Gurbaz, Naveen Ul Haq, Mohammad Ishaq, Shahidullah Kamal, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Azmatullah Omarzai, Mujeeb Ur Rahman, Darwish Rasooli, Ibrahim Zadran. Reserves: AM Ghazanfar, Ijaz Ahmadzai and Zia Ur Rahman Sharifi.

UAE: To be announced

South Africa: To be announced

New Zealand: To be announced

Canada: To be announced

