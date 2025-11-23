Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hindu Festivals And Auspicious Dates In 2026: Check-Out The Full Calendar With Major Vrats And Celebrations

Get the complete 2026 Hindu festival calendar with major vrat and tithi dates, including details on Malmas and key celebrations like Holi, Diwali, Navratri and more.

By : ABP Live Lifestyle | Updated at : 23 Nov 2025 10:36 AM (IST)
Preferred Sources

The year 2026 begins on Thursday, January 1. As per the Hindu calendar, the year will see numerous important fasts, festivals and auspicious occasions. A key highlight of 2026 is the occurrence of Adhik Maas (Malmas) in the month of Jyeshtha, which may lead to changes in the dates of some festivals.

This Adhik Maas will begin on 17 May and conclude on 15 June 2026.

The first major festival of 2026 will be Makar Sankranti.

Several big festivals including Navratri, Holi, Karwa Chauth, Diwali, Raksha Bandhan and Chhath Puja will be observed throughout the year.

Adhik Maas (Malmas) falls between 17 May and 15 June, causing shifts in certain festival dates.

ALSO READ: Gita Jayanti To Be Observed On December 1: Know Significance And The Teachings Of Lord Krishna In Gita

Month-Wise Hindu Festival Calendar 2026

January 2026

  • January 3: Paush Purnima, Magh Snan
  • January 6: Sakat Chauth
  • January 13: Lohri
  • January 14: Makar Sankranti, Shattila Ekadashi
  • January 18: Mauni Amavasya
  • January 23: Basant Panchami, Saraswati Puja
  • January 26: Bhishma Ashtami
  • January 29: Jaya Ekadashi

February 2026

  • February 1: Magh Purnima, Guru Ravidas Jayanti
  • February 13: Vijaya Ekadashi
  • February 15: Maha Shivratri
  • February 24: Holashtak Begins; Annapurna Ashtami
  • February 27: Amalaki Ekadashi

March 2026

  • March 2: Holika Dahan
  • March 3: Holi
  • March 8: Rang Panchami
  • March 11: Sheetla Ashtami
  • March 15: Papmochani Ekadashi
  • March 26: Ram Navami
  • March 29: Kamada Ekadashi
  • March 31: Mahavir Jayanti

April 2026

  • April 2: Hanuman Jayanti
  • April 3: Good Friday
  • April 14: Baisakhi
  • April 19: Parshuram Jayanti, Akshaya Tritiya
  • April 27: Mohini Ekadashi

May 2026

  • May 13: Bhadrakali Ekadashi
  • May 16: Vat Savitri Vrat
  • May 17: Adhik Maas (Malmas) Begins

June 2026

  • June 15: Malmas Ends; Somvati Amavasya
  • June 25: Nirjala Ekadashi
  • June 29: Kabir Jayanti, Vat Savitri Vrat

July 2026

  • July 17: Shri Jagannath Rath Yatra
  • July 25: Harishayani Ekadashi, Chaturmas Begins
  • July 29: Guru Purnima

August 2026

  • August 15: Hariyali Teej, Independence Day
  • August 17: Nag Panchami
  • August 19: Tulsidas Jayanti
  • August 28: Shravan Purnima, Raksha Bandhan
  • August 31: Ganesh Chaturthi

September 2026

  • September 1: Krishna Janmashtami
  • September 14: Hartalika Teej, Sankashti Chaturthi
  • September 17: Surya Shashti Vrat
  • September 25: Anant Chaturdashi
  • September 27: Pitru Paksha Begins

October 2026

  • October 2: Mahatma Gandhi Jayanti
  • October 10: Pitru Paksha Ends
  • October 11: Navratri Begins
  • October 20: Maha Navami, End of Navratri; Dussehra
  • October 22: Papankusha Ekadashi
  • October 25: Sharad Purnima
  • October 26: Valmiki Jayanti
  • October 29: Karwa Chauth

November 2026

  • November 1: Ahoi Ashtami
  • November 5: Govatsa Dwadashi; Rama Ekadashi
  • November 6: Dhanteras, Yam Deepdaan
  • November 8: Narak Chaturdashi, Diwali
  • November 9: Kartik Amavasya, Somvati Amavasya
  • November 10: Govardhan Puja
  • November 11: Bhai Dooj, Vishwakarma Puja
  • November 15: Surya Shashti (Chhath Puja)
  • November 20: Tulsi Vivah
  • November 21: Hariprabodhini Ekadashi
  • November 23: Vaikuntha Chaturdashi
  • November 24: Kartik Purnima

December 2026

  • December 1: Kalabhairav Jayanti
  • December 4: Utpanna Ekadashi
  • December 20: Mokshada Ekadashi, Gita Jayanti
  • December 23: Margashirsha Purnima
Published at : 23 Nov 2025 10:36 AM (IST)
Hindu Festival Calendar 2026 Hindu Festival List Festivals In 2026 Hindu Vrat And Festivals
