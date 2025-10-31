Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Arjun Bijlani Birthday Special: 8 Casual Looks Of Arjun That Redefine Effortless Style

Arjun Bijlani Birthday Special: 8 Casual Looks Of Arjun That Redefine Effortless Style

From breezy linen shirts to sporty cargos, explore Arjun Bijlani’s effortlessly stylish casual looks that blend comfort with modern charm.

By : ABP Live Lifestyle  | Updated at : 31 Oct 2025 02:37 PM (IST)
From breezy linen shirts to sporty cargos, explore Arjun Bijlani’s effortlessly stylish casual looks that blend comfort with modern charm.

Arjun Bijlani's Casual Looks To Try

1/8
Arjun keeps it effortlessly cool in this white shirt with blue botanical prints paired with white linen trousers. The breezy ensemble, styled with flip-flops and a straw hat, is perfect for seaside brunches or rooftop hangouts. (Image Source: Instagram/ arjunbijlani)
Arjun keeps it effortlessly cool in this white shirt with blue botanical prints paired with white linen trousers. The breezy ensemble, styled with flip-flops and a straw hat, is perfect for seaside brunches or rooftop hangouts. (Image Source: Instagram/ arjunbijlani)
2/8
In this earthy-toned look, Arjun layers a light olive shirt jacket over a darker green tee with beige trousers. The aviators and sleek watch add a refined touch to his laid-back yet sharp appearance. (Image Source: Instagram/ arjunbijlani)
In this earthy-toned look, Arjun layers a light olive shirt jacket over a darker green tee with beige trousers. The aviators and sleek watch add a refined touch to his laid-back yet sharp appearance. (Image Source: Instagram/ arjunbijlani)
3/8
Arjun rocks this minimal co-ord set featuring an oversized cream tee with playful patch detailing and matching shorts. Styled with black sunglasses and a silver watch, the outfit is easy, modern, and travel-ready. (Image Source: Instagram/ arjunbijlani)
Arjun rocks this minimal co-ord set featuring an oversized cream tee with playful patch detailing and matching shorts. Styled with black sunglasses and a silver watch, the outfit is easy, modern, and travel-ready. (Image Source: Instagram/ arjunbijlani)
4/8
Bold and sporty, Arjun wears this bright yellow tank with baggy blue cargos and neon-detailed sneakers. The look channels youthful energy, perfect for a gym-to-street transition. (Image Source: Instagram/ arjunbijlani)
Bold and sporty, Arjun wears this bright yellow tank with baggy blue cargos and neon-detailed sneakers. The look channels youthful energy, perfect for a gym-to-street transition. (Image Source: Instagram/ arjunbijlani)
5/8
Arjun embraces travel comfort with this beige tee and white printed shorts, complemented by white sneakers and a monogram sling bag. The look is perfect for city strolls or relaxed sightseeing days. (Image Source: Instagram/ arjunbijlani)
Arjun embraces travel comfort with this beige tee and white printed shorts, complemented by white sneakers and a monogram sling bag. The look is perfect for city strolls or relaxed sightseeing days. (Image Source: Instagram/ arjunbijlani)
6/8
This turquoise and white striped shirt teamed with crisp linen pants defines poolside perfection. Finished with gold accessories and black sunglasses, it’s a breezy yet polished summer statement. (Image Source: Instagram/ arjunbijlani)
This turquoise and white striped shirt teamed with crisp linen pants defines poolside perfection. Finished with gold accessories and black sunglasses, it’s a breezy yet polished summer statement. (Image Source: Instagram/ arjunbijlani)
7/8
Arjun nails urban cool in this light blue overshirt layered over a white tank and paired with cargo jeans. Accessories like a pendant chain and sunglasses add streetwear charm to this easygoing outfit. (Image Source: Instagram/ arjunbijlani)
Arjun nails urban cool in this light blue overshirt layered over a white tank and paired with cargo jeans. Accessories like a pendant chain and sunglasses add streetwear charm to this easygoing outfit. (Image Source: Instagram/ arjunbijlani)
8/8
Sporting earthy tones, Arjun pairs this tan tie-dye overshirt with off-white cropped pants for a smart-casual vibe. With white sneakers and aviator shades, the look blends modern style with relaxed sophistication. (Image Source: Instagram/ arjunbijlani)
Sporting earthy tones, Arjun pairs this tan tie-dye overshirt with off-white cropped pants for a smart-casual vibe. With white sneakers and aviator shades, the look blends modern style with relaxed sophistication. (Image Source: Instagram/ arjunbijlani)
Published at : 31 Oct 2025 02:37 PM (IST)
Tags :
Arjun Bijlani Birthday Special Arjun Bijlani Casual Outfits Casual Outfit Looks Stylish Menswear

Photo Gallery

