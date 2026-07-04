Minister Puri rejected claims circulating on social media that ethanol-blended fuel damages vehicle engines, attracts pests, or causes fuel pumps to fail, calling them baseless rumours.
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'E20 Damages Engines? Baseless Rumours': Hardeep Puri Defends Ethanol-Blended Fuel
Hardeep Singh Puri dismissed social media claims that E20 fuel damages engines or attracts pests as "rumours", saying ethanol has been used globally for decades.
- Minister Puri dismissed social media claims about ethanol fuel damage.
- Puri stressed ethanol fuel usage has existed globally for decades.
- India expanded E20 petrol to cut oil imports and emissions.
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Frequently Asked Questions
What claims about ethanol-blended fuel did Minister Puri reject?
Is ethanol-blended fuel a new concept?
No, ethanol-blended fuel is not a new concept. Minister Puri stated it has been used globally for nearly a century, even by early automobile pioneer Henry Ford.
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