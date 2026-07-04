Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
India At 2047FIFA World CupNonStopZindagiIdeas of IndiaIsrael Iran ConflictEvents
Explorer
Live NowVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Gold Prices Silver Prices AQI
English NewsNewsIndia'E20 Damages Engines? Baseless Rumours': Hardeep Puri Defends Ethanol-Blended Fuel

'E20 Damages Engines? Baseless Rumours': Hardeep Puri Defends Ethanol-Blended Fuel

Hardeep Singh Puri dismissed social media claims that E20 fuel damages engines or attracts pests as "rumours", saying ethanol has been used globally for decades.

Written By : Sneha |  Updated at : 04 Jul 2026 09:29 PM (IST)
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Minister Puri dismissed social media claims about ethanol fuel damage.
  • Puri stressed ethanol fuel usage has existed globally for decades.
  • India expanded E20 petrol to cut oil imports and emissions.

Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri on Saturday rejected claims circulating on social media about ethanol-blended fuel damaging vehicle engines or attracting pests, describing them as "rumours" and urging people to rely on scientific evidence instead of misinformation.

Speaking to reporters in Jodhpur, Rajasthan, Puri said the government welcomes constructive criticism of its biofuel policy but cautioned against the spread of unverified claims.

"I welcome criticism. If anyone believes there are shortcomings in our work, we are ready to listen, consider the suggestions and make improvements where required," he said.

Referring to the viral claims, Puri said, "Rumours are being spread that ethanol attracts pests, damages engines or causes fuel pumps to fail. These are baseless claims."

'We Did Not Invent Ethanol Usage'

The minister stressed that ethanol-blended fuel is not a new concept and has been used around the world for decades. He noted that the technology predates the current push for cleaner fuels and cited early automobile pioneer Henry Ford as an example.

"We did not invent ethanol usage. It has been in use for nearly a century. Henry Ford's vehicles ran on biofuels, kerosene and fossil fuels," Puri said.

He also pointed out that India's ethanol blending programme was first conceptualised under the previous Congress-led government. Recalling his tenure as India's Ambassador to Brazil between 2006 and 2008, Puri said an initial target of achieving 5 per cent ethanol blending in 10 states and Union Territories was set, but the programme could only reach 1.4 per cent at the time., ANI news reported

India Rolled Out E20 Petrol Nationwide

The Centre has since significantly expanded the ethanol blending programme as part of its strategy to reduce dependence on crude oil imports, cut carbon emissions and support farmers. The rollout of E20 petrol, which contains 20 per cent ethanol, has been accelerated after compatibility assessments with automobile manufacturers and research institutions.

Puri's remarks come amid a wave of social media posts questioning the impact of E20 fuel on vehicle performance, concerns the government has repeatedly sought to dismiss as unsubstantiated.

Before You Go

BREAKING: Tehran reports show large crowds and chants during funeral coverage of Khamenei eventLIVE

Frequently Asked Questions

What claims about ethanol-blended fuel did Minister Puri reject?

Minister Puri rejected claims circulating on social media that ethanol-blended fuel damages vehicle engines, attracts pests, or causes fuel pumps to fail, calling them baseless rumours.

Is ethanol-blended fuel a new concept?

No, ethanol-blended fuel is not a new concept. Minister Puri stated it has been used globally for nearly a century, even by early automobile pioneer Henry Ford.

About the author Sneha

Sneha is a Senior Copy Editor at ABP Live English, covering national and global news, politics, and social developments. She approaches every story with clarity, accuracy, and a reader-focused perspective. She holds a Master’s degree in Mass Communication from Central University of Jharkhand.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
Diesel Hardeep Singh Puri Oil Ministry E20 Petrol
Advertisement

Top Headlines

India
'E20 Damages Engines? Baseless Rumours': Hardeep Puri Defends Ethanol-Blended Fuel
'E20 Damages Engines? Baseless Rumours': Hardeep Puri Defends Ethanol-Blended Fuel
India
PM Modi Says India Will Continue Expanding Refining Capacity: Report
PM Modi Says India Will Continue Expanding Refining Capacity: Report
India
Big Setback For Umar Khalid, Sharjeel Imam As Court Rejects Bail Pleas
Big Setback For Umar Khalid, Sharjeel Imam As Court Rejects Bail Pleas
India
PM Modi's Australia Tour: Death Threat Sparks High-Level Security Investigation
PM Modi's Australia Tour: Death Threat Sparks High-Level Security Investigation
Advertisement

Videos

BREAKING: Tehran reports show large crowds and chants during funeral coverage of Khamenei eventLIVE
Breaking: Ayodhya Ram Mandir Trust meeting agenda to review resignations amid donation theft probe reports live
BREAKING: Madhya Pradesh and Gujarat floods disrupt life as heavy rains submerge cities live today
BREAKING: Tehran mass mourning reports show chants and crowds during Khamenei farewell coverage live
Breaking: Tehran sees massive crowds and anti-US chants during reported Khamenei farewell coverage live
Advertisement

Photo Gallery

Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather

Trending Opinion

Nayanima Basu
Nayanima Basu
OPINION | Recalibrating India-Canada Bilateral Relations
Opinion
Embed widget