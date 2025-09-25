Chennai Power Cut On Sept 25, 2025: Chennai residents are advised of a scheduled power shutdown on Friday, September 26, 2025, as maintenance work will be carried out across several localities. Electricity supply will be suspended from 9:00 a.m. to 2:00 p.m.

The affected areas include Tambaram, Madambakkam, Thousand Lights and Porur.

Chennai Power Cut On Sept 25

Tambaram: Pudthuthangal Mullai Nagar TNHB, State Bank Colony, Mudichur Road, Old Tambaram, Patel Nagar, Irumbuliyur, Vaigai Nagar, Sai Nagar, T.T.K Nagar, Peiyar Nagar, Krishna Nagar, Kullakari, Town Tambaram, CTO Colony, Sakthi Nagar, Kannadapalayam, Krishkinta Road, Pulikoradu, Reddiyar Palayam, Kalyan Nagar, Melandai Street, Bharathi Nagar, Goodwill Nagar, Veeralakshmi Nagar, Gandhi Nagar, Kannan Avenue, Kurunji Nagar, Amutham Nagar, Nithyanda Nagar, Perumal Street, Jothi Nagar.

Madambakkam: Agaram Main Road, Mappedu Junction, Bharathidasan Street, Secretariat Colony, Vengadamangalam Main Road, Thiruvanchery.

Redhils: Sothuperumbedu, Naranambedu, Sholavaram, Kottaimedu, Periya Colony, Sembulivaram, Orakkadu Road.

Thousand Lights: Annasalai Madharsha Building First Point, Greams Road, Ali Tower, MRF, Rangoon Street First Point, Anna Salai, Makis Garden, Shafi Mohammed Road, Main Apollo, Greams Lane, Spencer Plaza Mall.

Sembium: Tanikachalam Nagar, Sakthi Vel Nagar, Prabhu Street, 80 Feet Road, Sakthi Vinayagar Koil Street, Mary Elean Street, Annal Gandhi Street, Dhakshinamoorthy Street, Ramalinaga Colony, MPM Street, Subramani Nagar, Car Nagar, Thirupur Kumaran Street, Thiru.Vi.Ka. Street, Kamaraj Nagar, Asiriyar Street, Natesan Street, Srinivasa Nagar, Selvam Nagar, Gandhimathi Street.

Porur: Kundrathur Road, Karambakkam, Madhanandapuram, Mount Poonamallee Road, Gerugambakkam, Mugalivakkam, Ramapuram, Chinna Porur, Kolapakkam.

Authorities have assured residents that power supply will be restored earlier if the maintenance work is completed ahead of schedule. Residents are advised to make necessary arrangements to avoid inconvenience during the downtime.

Why Chennai Power Shutdown?

The power shutdown in Chennai usually happens because the electricity supply board needs to carry out maintenance or repair work on the power grid. This can include checking and fixing transformers, substations, or overhead lines, as well as upgrading equipment to ensure stable power supply in the future.



Sometimes, scheduled maintenance is necessary to prevent unexpected outages or accidents caused by equipment failure. At times, sudden demand surges or technical faults in the distribution network can also lead to temporary blackouts.