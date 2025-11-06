Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaWeb StoriesEventsIndia At 2047
Explorer
Live NowPremiumVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Petrol Prices Diesel Prices Gold Prices Silver Prices AQI
HomePhoto GalleryCitiesDev Deepawali From Above: Birds Eye View Of Varanasi Ghats Lit With 15 Lakh Diyas | Photos

Dev Deepawali From Above: Birds Eye View Of Varanasi Ghats Lit With 15 Lakh Diyas | Photos

Varanasi’s Dev Deepawali was a beautiful sight with lakhs of diyas lighting the ghats. The aerial photos show the Ganga shining like gold

By : ABP Live News  | Updated at : 06 Nov 2025 10:42 AM (IST)
Varanasi’s Dev Deepawali was a beautiful sight with lakhs of diyas lighting the ghats. The aerial photos show the Ganga shining like gold

Yogi Adityanath stands at ghats, joining people in Dev Deepawali lights.

1/10
Varanasi’s ghats were covered with over 15 lakh diyas glowing along the Ganga.
Varanasi’s ghats were covered with over 15 lakh diyas glowing along the Ganga.
2/10
Thousands of people came to watch the grand Dev Deepawali celebration together.
Thousands of people came to watch the grand Dev Deepawali celebration together.
3/10
The light stretched continuously from Namoghat to Assi, creating a long, shining view.
The light stretched continuously from Namoghat to Assi, creating a long, shining view.
4/10
Volunteers, local groups, and families joined hands to light diyas across 88 ghats.
Volunteers, local groups, and families joined hands to light diyas across 88 ghats.
5/10
The glowing diyas reflected beautifully on the river, making the Ganga look golden.
The glowing diyas reflected beautifully on the river, making the Ganga look golden.
6/10
Chief Minister Yogi Adityanath attended the event and offered prayers at the riverfront.
Chief Minister Yogi Adityanath attended the event and offered prayers at the riverfront.
7/10
Yogi Adityanath lit diyas with devotees and wished peace and happiness for everyone.
Yogi Adityanath lit diyas with devotees and wished peace and happiness for everyone.
8/10
Eight major ghats held synchronised Ganga Aarti with chants, bells, and incense smoke.
Eight major ghats held synchronised Ganga Aarti with chants, bells, and incense smoke.
9/10
Ninety-seven important buildings and sites around Varanasi were decorated with lights.
Ninety-seven important buildings and sites around Varanasi were decorated with lights.
10/10
The entire city looked like a huge festival of devotion, unity, and cultural pride.
The entire city looked like a huge festival of devotion, unity, and cultural pride.
Published at : 06 Nov 2025 10:40 AM (IST)
Tags :
Varanasi News Yogi Adityanath UTTAR PRADESH

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

Trending News

Advertisement
Join ABP Whatsapp
Join Telegram channel
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather
Advertisement

Top Headlines

Cricket
'Every Player Contributed': Smriti Mandhana’s Heartfelt Words As PM Modi Meets Team India
'Every Player Contributed': Smriti Mandhana’s Heartfelt Words As PM Modi Meets Team India
India
Brazilian Model Reacts After Rahul Gandhi Claims She 'Voted' 22 Times In India, Shares Video
Brazilian Model Reacts After Rahul Gandhi Claims She 'Voted' 22 Times In India, Shares Video
Cities
Smog Chokes Delhi Again As Cold Intensifies, AQI Hits Dangerous Levels
Smog Chokes Delhi Again As Cold Intensifies, AQI Hits Dangerous Levels
World
Trump Says America ‘Lost Sovereignty’ After Mamdani’s Win, Warns Of ‘Communism vs Common Sense’
Trump Says America ‘Lost Sovereignty’ After Mamdani’s Win, Warns Of ‘Communism vs Common Sense’
Advertisement
ABP Premium

Videos

UP Transformed from Chaos to Growth Hub, Says CM; Claims Global Investors Showing Interest
Major Mishap Averted During Mumbai Monorail Trial as Front Coach Suffers Damage at Wadala
RJD Spokesperson Slams JD(U), Says Lalu’s Legacy Is of Justice Not Fear Ahead of Bihar Polls
Bihar Villagers Allege Electoral Roll Deletions, Demand Probe Ahead of Polls
Anurag Labels Rahul Gandhi’s Remarks an Insult to the Army, Sparks Political Row in Bihar

Photo Gallery

Trending Opinion

ABP Live Education
ABP Live Education
OPINION | Jobs Vs Degrees: Why Affordable Skill-Based Education Could Be The Answer
Opinion
Embed widget