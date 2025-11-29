BCCI Releases Full WPL 2026 Schedule: Dates And Venues Revealed
For the first time in the tournament's four-year history, Women’s Premier League final will not be held on a weekend.
The full schedule for Women’s Premier League 2026 has been announced by BCCI. The complete list of fixtures is prepared. WPL tournament will kick off on January 9, with matches across Navi Mumbai and Vadodara. The final is set for February 5.
The 2026 season, spanning 28 days, will take place across two venues - Navi Mumbai and Vadodara. Navi Mumbai, where India recently clinched ODI World Cup title against South Africa in early November, will host the opening 11 matches, including two double-headers, at the DY Patil Stadium.
The remaining 11 fixtures, along with the eliminator on February 3 and the championship match, will be staged at Vadodara’s Kotambi Stadium.
WPL 2026 Full Schedule
January 9: Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru – Navi Mumbai
January 10: UP Warriorz vs Gujarat Giants – Navi Mumbai
January 10: Mumbai Indians vs Delhi Capitals – Navi Mumbai
January 11: Delhi Capitals vs Gujarat Giants – Navi Mumbai
January 12: Royal Challengers Bengaluru vs UP Warriorz – Navi Mumbai
January 13: Mumbai Indians vs Gujarat Giants – Navi Mumbai
January 14: UP Warriorz vs Delhi Capitals – Navi Mumbai
January 15: Mumbai Indians vs UP Warriorz – Navi Mumbai
January 16: Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Giants – Navi Mumbai
January 17: UP Warriorz vs Mumbai Indians – Navi Mumbai
January 17: Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru – Navi Mumbai
January 19: Gujarat Giants vs Royal Challengers Bengaluru – Vadodara
January 20: Delhi Capitals vs Mumbai Indians – Vadodara
January 22: Gujarat Giants vs UP Warriorz – Vadodara
January 24: Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals – Vadodara
January 26: Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians – Vadodara
January 27: Gujarat Giants vs Delhi Capitals – Vadodara
January 29: UP Warriorz vs Royal Challengers Bengaluru – Vadodara
January 30: Gujarat Giants vs Mumbai Indians – Vadodara
February 1: Delhi Capitals vs UP Warriorz – Vadodara
February 3: Eliminator – Vadodara
February 5: Final – Vadodara