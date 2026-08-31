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UP: 11 Dead in Kaushambi Firecracker Blast; Govt Announces Rs 2 Lakh Aid for Families
Kaushambi firecracker warehouse blast death toll rises to 11; four injured are hospitalised. Six, including owner Adil, face a case, while bulldozer action is planned. Rescue ops continue.
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UP: 11 Dead in Kaushambi Firecracker Blast; Govt Announces Rs 2 Lakh Aid for Families
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