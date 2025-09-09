Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Chennai Power Cut On September 9, 2025: Several Areas To Face Five-Hour Outage

Chennai Power Cut On September 9, 2025: Several Areas To Face Five-Hour Outage

Chennai will experience a power cut from 9 AM to 2 PM in areas including Minjur, Anna Salai, Korattur and Porur on September 9, 2025.

By : ABP Live News | Updated at : 09 Sep 2025 06:05 PM (IST)
Chennai Power Cut On September 9, 2025: The Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (Tangedco) has announced a scheduled power shutdown in parts of Chennai on Monday, September 9, to carry out maintenance works.

Electricity supply will be suspended for five hours, from 9:00 am to 2:00 pm, in the following areas: Minjur, Anna Salai, Korattur and Porur, as per Live Chennai. 

Chennai Power Cut On September 9, 2025 

Minjur: TH Road, Theradi Street, Siruvakkam, Suriya Nagar, B.D.O Office, Vannipakkam, Seemavaram, R-R Palayam, Ariyanvoyal, Pudhupedu, Nandhiambakkam, Melur, Pattamandhiri, Vallur, Athipattu, S.R. Palayam, G.R. Palayam, Kondakarai, Pallipuram, Vazhuthigaimedu, Karayanmedu.

Anna Salai: Angappan Street, Moore Street, IInd Lane Beach Road, Linghichetty Street, Standard Chartered Bank, Errabalu Street, Lane Beach Road, Mooker Nallamuthu Street, Stock Exchange, Indian Bank I & II, Jesus Calls, HSBC, UTI, Thambu Chetty Street, Armenian Street, Additional Law Chamber, Esplanade Road, NSC Bose Road, Badrian Street, Bunder Street, Malayaperumal Street, Anderson Street, Stringer Street, Umberson Street, Kuralagam, Law College Pumping Station, MMC Men’s Hostel.

Korattur: Mannurpet, Railway Station Road, MTH Road, Padi, Mugappair Road, TNHB, KR Nagar, Thillai Nagar, Kannagi Nagar, Jumbukeshwarar Nagar.

Porur: Iyyappanthangal, R.R. Nagar, Kattupakkam, Pushpa Nagar, Venugopal Nagar, Annai Indira Nagar, Valasaravakkam, Porur Garden Phase I & II, Ramaswamy Nagar, Urban Tree, Arcot Road, MM Estate, GK Estate, Chinna Porur, Vanagaram, Baraniputhur, Karambakkam, Samayapuram, Ponni Nagar, Chettiyaragaram, Poonamallee Road, Periya Kolathuvancheri, Maduram Nagar, Thelliaragaram.

Power supply is expected to be restored before 2 pm if the maintenance works are completed earlier, officials said.

Why Does Chennai Witness Power Shutdown?

Power shutdowns, officials say, are usually carried out for planned maintenance such as repairing lines, replacing transformers, or upgrading infrastructure. At times, they are enforced for load management during peak demand to prevent grid overload, while sudden faults, storms, or accidents can also trigger unexpected outages.

Residents are advised to prepare in advance by charging essential devices, storing water, and completing important tasks before the outage. Authorities also recommend using battery lights, fans, or inverters to stay safe during the downtime, keeping refrigerators closed to preserve food, and relying on small UPS systems or generators for critical needs.

Published at : 09 Sep 2025 06:05 PM (IST)
Chennai Chennai Power Cut
