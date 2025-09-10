SA20 Player Auction Done: Full Squads Revealed
The auction for the 2025-26 edition of SA20, the domestic T20 franchise cricket league of South Africa, just like the Indian Premier League is in India, has wrapped up.
The six-team competition features sister teams of the IPL franchises - Mumbai Indians, Delhi Capitals, Chennai Super Kings, Rajasthan Royals, Sunrisers Hyderabad, and Lucknow Super Giants. While Indian players do not participate in it, or any other domestic franchise competitions for that matter, many other international stars do.
Notably, Dewald Brevis, who played a striking cameo for CSK in the last few games of IPL's 2025 season, was bought for a record-breaking R16.5 million (approximately $945,000) by the Pretoria Capitals in the latest SA20 auctions.
All New SA20 2025-26 squads
Pretoria Capitals: Dewald Brevis, Andre Russell, Will Jacks, Sherfane Rutherford, Keshav Maharaj, Lungi Ngidi, Lizaad Williams, Craig Overton, Saqib Mahmood, Codi Yusuf, Connor Esterhuizen, Bryce Parsons, Gideon Peters, Junaid Dawood, Will Smeed, Meeka-eel Prince, Bayanda Majola, Wihan Lubbe, Sibonelo Makhanya.
Joburg Super Kings: Faf du Plessis, Donovan Ferreira, James Vince, Akeal Hosein, Richard Gleeson, Prenalen Subrayen, Dian Forrester, Wiaan Mulder, Nandre Burger, Steve Stolk, Janco Smit, Neil Timmers, Shubham Ranjane, Brandon King, Rilee Rossouw, Rivaldo Moonsamy, Imran Tahir, Reece Topley.
MI Cape Town: Trent Boult, Rashid Khan, Ryan Rickleton, George Linde, Corbin Bosch, Kagiso Rabada, Rassie van der Dussen, Reeza Hendricks, Nicholas Pooran, Dwaine Pretorius, Tristan Luus, Jason Smith, Tom Moores, Dane Piedt, Tian van Vuuren, Dan Lategan, Tabraiz Shamsi, Karim Janat, Jacques Snyman.
Sunrisers Eastern Cape: Tristan Stubbs, Marco Jansen, Jonny Bairstow, AM Ghazanfar, Adam Milne, Quinton de Kock, Matthew Breetzke, Senuran Muthusamy, Patrick Kruger, Lutho Sipamla, Mitchell van Buuren, Jordan Hermann, Beyers Swanepoel, James Coles, Chris Wood, Lewis Gregory, CJ King, JP King, Anrich Nortje.
Durban’s Super Giants: Heinrich Klaasen, Sunil Narine, Jos Buttler, Noor Ahmad, Kwena Maphaka, Aiden Markram, Devon Conway, Gerald Coetzee, David Bedingham, Marques Ackermann, Eathan Bosch, Andile Simelane, Tony de Zorzi, Dayyaan Galiem, Taijul Islam, Evan Jones, Gysbert Wege, David Wiese, Daryn Dupavillon.
Paarl Royals: Lhuan-dre Pretorius, David Miller, Bjorn Fortuin, Rubin Hermann, Sikandar Raza, Mujeeb-ur-Rahman, Kyle Verreynne, Keagan Lion-Cachet, Asa Tribe, Ottneil Baartman, Gudakesh Motie, Delano Potgieter, Hardus Viljoen, Jacon Johannes Basson, Dan Lawrence, Eshan Malinga, Nqobani Mokoena, Vishen Halambage, Nqaba Peter.