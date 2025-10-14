Chennai Power Cut On Oct 15, 2025: Key Areas To Be Affected In 5-Hour Outage

Chennai Power Cut On Oct 15, 2025: Chennai residents are advised to plan ahead as the city will undergo a scheduled power shutdown on Wednesday, October 15, 2025, for essential maintenance work. Power supply will be suspended from 9:00 AM to 2:00 PM in several areas.

Chennai Power Shutdown

Alamathy: Koduvalli, Magaral, Kandigai, Sethupakkam, Guruvoyal, Karani, Ammanapakkam, Ramapuram.

Power supply is expected to resume before 2:00 PM if maintenance work is completed earlier than scheduled.

How To Prepare For A Power Cut

Before a scheduled power outage, it is important to take certain precautions to minimise inconvenience and ensure safety. Begin by fully charging essential electronic devices such as mobile phones, laptops, and power banks to stay connected during the blackout. Ensure that you have adequate lighting available, including flashlights, candles, or LED lamps, to navigate your home safely. Since electric pumps may not function, fill water containers in advance to maintain an uninterrupted water supply.

Turn off sensitive appliances like refrigerators, air conditioners, and other electronics to prevent damage when power is restored. On hot days, stay cool by using battery-operated fans or staying in shaded areas.

Plan meals ahead of time that require minimal cooking or can be consumed cold, reducing the need for electrical appliances. Stay updated on any changes to the power outage schedule by following announcements from TANGEDCO or local authorities.