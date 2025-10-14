Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Chennai Power Cut On Oct 15, 2025: Key Areas To Be Affected In 5-Hour Outage

Chennai Power Cut On Oct 15, 2025: Key Areas To Be Affected In 5-Hour Outage

Chennai will experience a scheduled power shutdown on October 15, 2025 for maintenance in areas including Alamathy, Pattabiram, Thirumullaivoyal, Avadi, Mangadu, Egmore and Pantheon Road.

By : ABP Live News | Updated at : 14 Oct 2025 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

Chennai Power Cut On Oct 15, 2025: Chennai residents are advised to plan ahead as the city will undergo a scheduled power shutdown on Wednesday, October 15, 2025, for essential maintenance work. Power supply will be suspended from 9:00 AM to 2:00 PM in several areas.

Chennai Power Shutdown

  • Alamathy: Koduvalli, Magaral, Kandigai, Sethupakkam, Guruvoyal, Karani, Ammanapakkam, Ramapuram.
  • Pattabiram: Avadi Check Post, N.M. Road, Nandhavana Metur, Kannikapuram, Thirumalairaja Puram, Nehru Bazar.
  • Thirumullaivoyal: Thendral Nagar East & West, Saraswathi Nagar Main Road, Jak Nagar, Yamuna Nagar, Vallalar Nagar, Murthy Nagar 4th Street, Ambethkar Nagar.
  • Avadi: Kamaraj Nagar, Siva Sakthi Nagar, 60 Feed Road, 40 Feed Road, Jothi Nagar, Nagammai Nagar, Antony Nagar, ESI Anna Nagar.
  • Mangadu: Avadi Road, Magizham Avenue, Poonjolai Veedhi, Mss Nagar, Audco Nagar, Mettu Street, Sippoy Nagar, Thanthi Periyar Nagar, Kamaraj Nagar, Murugapillai Nagar, Gangai Amman Koil Street, Vinayaga Nagar, Gorimedu, Bazaar Street, Kannampulli Chetty Street, Amman Koil Street, Kundrathur Road.
  • Egmore: Egmore High Road, Gengu Reddy Street, Veerasamy Street, Perumal Reddy Street, Kepu Road, Jagathamammal Kovil Street, M.S. Nagar, Chetpet.
  • Pantheon Road: Mandieth Road, Ethiraj Salai, Marshel Road, Mothilal Land, Old Commissioner Office, Judge Quarters.

Power supply is expected to resume before 2:00 PM if maintenance work is completed earlier than scheduled.

How To Prepare For A Power Cut

Before a scheduled power outage, it is important to take certain precautions to minimise inconvenience and ensure safety. Begin by fully charging essential electronic devices such as mobile phones, laptops, and power banks to stay connected during the blackout. Ensure that you have adequate lighting available, including flashlights, candles, or LED lamps, to navigate your home safely. Since electric pumps may not function, fill water containers in advance to maintain an uninterrupted water supply.

Turn off sensitive appliances like refrigerators, air conditioners, and other electronics to prevent damage when power is restored. On hot days, stay cool by using battery-operated fans or staying in shaded areas.

Plan meals ahead of time that require minimal cooking or can be consumed cold, reducing the need for electrical appliances. Stay updated on any changes to the power outage schedule by following announcements from TANGEDCO or local authorities.

Published at : 14 Oct 2025 06:15 PM (IST)
Tags :
Chennai Chennai Power Cut
Read more
