Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Web StoriesIdeas of IndiaEventsIndia At 2047
Explorer
Live NowPremiumVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Petrol Prices Diesel Prices Gold Prices Silver Prices AQI
HomeCitiesChennai Power Cut: Parts Of City To Face Electricity Supply Disruption On August 11, 12

Chennai Power Cut: Parts Of City To Face Electricity Supply Disruption On August 11, 12

Chennai Power Cut Today: Chennai faces power outages on August 11-12 due to monthly maintenance by the Tamil Nadu Electricity Board. Scheduled from 9 am to 2 pm, work may extend later.

By : ABP Live News | Updated at : 11 Aug 2025 12:35 PM (IST)

Electricity supply has been suspended in several parts of Chennai on Monday, August 11, from 9 am to 2 pm, due to monthly maintenance work on power lines. The Tamil Nadu Electricity Board carries out such maintenance once a month, during which power is cut in select areas. Similar schedules are followed in other districts, including Coimbatore, with advance notice given the previous day.

The current maintenance work will be carried out on August 11 and 12, impacting power supply in multiple areas of the capital city of Tamil Nadu.

The maintenance work usually involves fixing minor faults, trimming tree branches near power lines, and other repairs. Although the announced outage time is from 9 am to 2 pm, in some cases, work can extend until 4 or 5 pm.

Areas affected on August 11:

  • 7th Avenue, Besant Nagar
  • Part of Rukmani Road
  • Part of Tiger Varadachari Road
  • Part of Ganga Street
  • Part of Arundale Beach Road
  • Part of Beach Road 7
  • Part of Anna Colony

Areas To Be Hit By Power Cut On August 12

Power supply will be suspended in the following areas: Kodambakkam, Trust Puram, Arcot Road (Power House to Railway Track), Inbarajapuram, Vanniar Street, Bajanai Koil Street, Varatharajapettai Main Road, Kamarajar Nagar, Rangarajapuram Area, Paraguesapuram, Kamarajar Colony 1st to 8th Street, Azis Nagar, Athreypuram 1, 2 Street, Andavar Nagar, Anna Nedum Pathai, Circular Road, Sowrastra Nagar, Shankarapuram, Choolaimedu High Road, Gill Nagar, VOC Main Road, VOC 1st to 5th Street, Duraisamy Road, Perungudi, Industrial Estate, Burma Colony, Venkateswara Nagar, Seevaram, Canal Puram, Balamurugan Garden, Secretariat Colony, Neelangarai Link Road, Customs Colony, Rajiv Gandhi Salai, Panchayat Road, Elim Nagar, Kandanchavadi, Santhosh Nagar, Palraj Nagar, Veeramamunivar Salai, Elango Nagar, Kamaraj Street, Gandhi Street, Periyar Salai, Gavindan Nagar, Palavakkam Canal Road, Kazura Garden, Renga Reddy Garden, Chinna Neelankarai Kuppam, Kapaleeshwarar Nagar, South and North Pandiyan Salai, Vaithiyalingam Salai, CLRI Nagar, Rugy Complex, Ambattur Industrial Estate, South Phase, Mogappair Industrial Estate, Ambattur Industrial Estate I, 2 Main Road, Southern Avenue, Reddy Street, Kavarai Street, Munusamy Street, SSOA Complex, Kalyani Estate and Natesan Nagar.

Published at : 11 Aug 2025 11:35 AM (IST)
Tags :
Chennai News Chennai Power Cut
Read more
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

Top Headlines

India
INDIA Bloc MPs' Face-Off With Police During 'Vote Chori' March To EC Office: Watch
INDIA Bloc MPs' Face-Off With Police During 'Vote Chori' March To EC Office: Watch
Cities
After Dog Babu, Bihar Sees Another Bizarre Fake Certificate Request: This Time For Cat Kumar
After Dog Babu, Bihar Sees Another Bizarre Fake Certificate Request: This Time For Cat Kumar
India
EC Calls Jairam Ramesh For 'Interaction' Amid Rahul Gandhi's 'Vote Chori' Claim
EC Calls Jairam Ramesh For 'Interaction' Amid Rahul Gandhi's 'Vote Chori' Claim
World
Australia To Recognise Palestinian State, Confirms PM Anthony Albanese
Australia To Recognise Palestinian State, Confirms PM Anthony Albanese
Advertisement

Videos

Breaking News: KC Venugopal Raises Alarm Over Air Safety After AI2455 Incident | ABP NEWS
Breaking: Passengers Experience Turbulence Before Emergency Landing at Chennai Airport
Breaking News: PM Modi Flags Off 12th Vande Bharat Express: Nagpur to Pune | ABP NEWS
Breaking: Air India Flight Makes Emergency Landing at Chennai Due to Technical Glitch | ABP NEWS
Breaking News: Israeli Airstrike in Gaza Kills Two Al Jazeera Journalists | ABP NEWS
Advertisement

Photo Gallery

25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather

Trending Opinion

ABP Live Business
ABP Live Business
Why Gen Z Will Dominate The Workforce — And How Leaders Should Prepare
Opinion
Advertisement
Embed widget