Chennai Power Cut: Parts Of City To Face Electricity Supply Disruption On August 11, 12

Electricity supply has been suspended in several parts of Chennai on Monday, August 11, from 9 am to 2 pm, due to monthly maintenance work on power lines. The Tamil Nadu Electricity Board carries out such maintenance once a month, during which power is cut in select areas. Similar schedules are followed in other districts, including Coimbatore, with advance notice given the previous day.

The current maintenance work will be carried out on August 11 and 12, impacting power supply in multiple areas of the capital city of Tamil Nadu.

The maintenance work usually involves fixing minor faults, trimming tree branches near power lines, and other repairs. Although the announced outage time is from 9 am to 2 pm, in some cases, work can extend until 4 or 5 pm.

Areas affected on August 11:

7th Avenue, Besant Nagar

Part of Rukmani Road

Part of Tiger Varadachari Road

Part of Ganga Street

Part of Arundale Beach Road

Part of Beach Road 7

Part of Anna Colony

Areas To Be Hit By Power Cut On August 12

Power supply will be suspended in the following areas: Kodambakkam, Trust Puram, Arcot Road (Power House to Railway Track), Inbarajapuram, Vanniar Street, Bajanai Koil Street, Varatharajapettai Main Road, Kamarajar Nagar, Rangarajapuram Area, Paraguesapuram, Kamarajar Colony 1st to 8th Street, Azis Nagar, Athreypuram 1, 2 Street, Andavar Nagar, Anna Nedum Pathai, Circular Road, Sowrastra Nagar, Shankarapuram, Choolaimedu High Road, Gill Nagar, VOC Main Road, VOC 1st to 5th Street, Duraisamy Road, Perungudi, Industrial Estate, Burma Colony, Venkateswara Nagar, Seevaram, Canal Puram, Balamurugan Garden, Secretariat Colony, Neelangarai Link Road, Customs Colony, Rajiv Gandhi Salai, Panchayat Road, Elim Nagar, Kandanchavadi, Santhosh Nagar, Palraj Nagar, Veeramamunivar Salai, Elango Nagar, Kamaraj Street, Gandhi Street, Periyar Salai, Gavindan Nagar, Palavakkam Canal Road, Kazura Garden, Renga Reddy Garden, Chinna Neelankarai Kuppam, Kapaleeshwarar Nagar, South and North Pandiyan Salai, Vaithiyalingam Salai, CLRI Nagar, Rugy Complex, Ambattur Industrial Estate, South Phase, Mogappair Industrial Estate, Ambattur Industrial Estate I, 2 Main Road, Southern Avenue, Reddy Street, Kavarai Street, Munusamy Street, SSOA Complex, Kalyani Estate and Natesan Nagar.