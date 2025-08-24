Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cup 2025 Teams Announced: Full Player Lists Released

The eight teams will be split into two groups during the initial stage, followed by the Super Four and the Final.

By : ABP Live Sports | Updated at : 24 Aug 2025 04:27 PM (IST)
Asia Cup 2025, scheduled to take place from September 9 to 28 in the United Arab Emirates, will see eight teams competing for the prestigious trophy. The matches will be played in T20I format, serving as key preparation for the participating sides ahead of the ICC Men’s T20 World Cup 2026 in India and Sri Lanka.

The eight teams will be split into two groups during the initial stage, followed by the Super Four and the Final. Group A includes India, Oman, Pakistan, and the UAE, while Group B features Afghanistan, Bangladesh, Hong Kong, and Sri Lanka.

All Squads Revealed for 2025 Men’s Asia Cup

India: Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Jitesh Sharma, Axar Patel, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Sanju Samson, Harshit Rana, Rinku Singh.

Afghanistan: Rashid Khan (C), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Mujeeb Ur Rahman, Allah Ghazanfar, Noor Ahmad, Farid Malik, Naveen-ul-Haq, Fazalhaq Farooqi

Pakistan: Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris, Mohammad Nawaz, Mohammad Waseem Jnr, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Afridi, Sufyan Moqim.

Bangladesh: Litton Das (c), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Tawhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Quazi Nurul Hasan Sohan, Shak Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Shaif Uddin

Hong Kong, China: Yasim Murtaza (c), Babar Hayat, Zeeshan Ali, Niazakat Khan Mohammad, Nasrulla Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Kalhan Marc Challu, Ayush Ashish Shukla, Mohammad Aizaz Khan, Ateeq ul Rehman Iqbal, Kinchit Shah, Adil Mehmood, Haroon Mohammad Arshad, Ali Hassan, Shahid Wasif, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed, Anas Khan, Ehsan Khan

United Arab Emirates: Squad yet to be announced

Oman: Squad yet to be announced

Sri Lanka: Squad yet to be announced

Published at : 24 Aug 2025 04:27 PM (IST)
