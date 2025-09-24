Chennai Power Shutdown On Sept 25, 2025: Over 80 Localities To Face 5-Hour Outage

Chennai Power Shutdown On September 25, 2025: Chennai is set to witness a temporary power shutdown on Thursday, affecting more than 80 localities across the city. The Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO) has announced that electricity supply will be suspended from 9:00 a.m. to 2:00 p.m. in areas including Porur, Thiruverkadu, Ayapakkam, Kottivakkam, and Sembium.

The power outage has been scheduled to facilitate essential maintenance work on local substations and transmission lines. Such maintenance is necessary to ensure uninterrupted electricity supply, prevent faults, and improve system efficiency. Residents are advised to make alternate arrangements during the shutdown period and exercise caution with electrical appliances.

Chennai Power Cut On Sept 25

Porur: Mangala Nagar, Ambal Nagar, Mount Poonamallee Road, RE Nagar, Vanniyer Street and Thiruveethiamman Koil Street.

Sembium: Krishnamoorthy Salai, GNT Road, AP Arasu Street, Anna Salai, Kannapiran Kovil Street, Ethiraj Salai, KVT Hospital, Moolakadai, Chandraprabhu Colony, Thanigachalam Nagar, Annai Sathya Nagar, Venkateshwara Nagar, Police Quarters, Muthamizh Nagar (5th–6th Block), Murugan Kovil Street, Vanasakthi Nagar, Santhosh Nagar, Balaji Street, Emerald Street, Silver Street, and Canal Road.

Thiruverkadu: Ashok Meadows, Centurion Avenue, Auro Elias, Vadanoombal, and Perumalagaram.

Ayapakkam: ICF Colony, Chelliamman Nagar, Gangai Salai, Kaveri Street, TNHB, Thiruverkadu Main Road, Athipet, Vanagaram Road, Bharathi Mettu Street, Dinesh Street, Roja Street, Kuppam, KSR Nagar, VGN Shanthi Nagar, Mel Ayanambakkam, Chetty Street, Vijaya Nagar, Pachaiyappa Nagar, Chennai New City, Eden Avenue, Konraj Kuppam, Agragaram, Devi Nagar, Chinna Koladi, Jothi Nagar, Moonru Nagar, Ezhil Nagar, and Annanoor.

Kottivakkam: Journalist Colony, Lakshmana Perumal Nagar, Raja Garden, Raja Kalyani Street, Kuppam Road, New Colony, Karpagambal Nagar, Srinivasapuram, Najeema Avenue, ECR Main Road, Thiruvalluvar Nagar, Kaveri Nagar, Baywatch Boulevard, Vallalar Nagar, Kottivakkam Kuppam, and Housing Board Apartments (Thendral H43 to H50 and Mullai H70 to H78 flats).

TANGEDCO assured that power supply will be restored before 2:00 p.m. if the maintenance is completed early.

Meanwhile, the India Meteorological Department (IMD) forecasted light to moderate rainfall with thunderstorms and lightning in some parts of Chennai, urging residents to take precautions during the weather alongside the scheduled power shutdown.