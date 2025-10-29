Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaWeb StoriesEventsIndia At 2047
Explorer
Live NowPremiumVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Petrol Prices Diesel Prices Gold Prices Silver Prices AQI
HomeStatesKeralaLIVE | Kerala Lottery Result Today (October 29, 2025): DHANALEKSHMI DL-24 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - Winners Out - CHECK FULL LIST

LIVE | Kerala Lottery Result Today (October 29, 2025): DHANALEKSHMI DL-24 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - Winners Out - CHECK FULL LIST

Kerala Lottery Wednesday: DHANALEKSHMI DL-24 will be drawn today, October 29, 2025, at 3pm. Follow ABP Live for the latest updates.

By : ABP Live News  | Updated at : 29 Oct 2025 04:17 PM (IST)

LIVE

Key Events
LIVE | Kerala Lottery Result Today (29.10.2025): Dhanalekshmi DL-24 Wednesday 3PM Lucky Draw Declared - 1st Prize 1 Crore Bumper Jackpot Lottery Fifty Fifty Result Latest News Live Updates south India news October 29 Kerala Lottery Keralalotteries.net keralalotteriesresults.in statelottery.kerala.gov.in LIVE | Kerala Lottery Result Today (October 29, 2025): DHANALEKSHMI DL-24 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - Winners Out - CHECK FULL LIST
LIVE | Kerala Lottery Result Today (October 29, 2025)
Source : ABP LIVE

Background

Kerala Lottery Results Wednesday, 29-10-2025 : 1st Prize Announced

Kerala Lottery Result Today (October 29, 2025): DHANALEKSHMI DL-24 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - Winners Out - CHECK FULL LIST

The winners list out soon! Click here to check the latest DHANALEKSHMI DL-24 winners.

The DHANALEKSHMI Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Wednesday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “D” followed by the draw number.

16:15 PM (IST)  •  29 Oct 2025

Kerala Lottery Result Today (29.10.2025): DHANALEKSHMI DL-24 WEDNESDAY 3 PM Draw OUT - Check Winners (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • DS 806613 (KANNUR)
  • Agent Name: MAHESH C P
  • Agency No.: C 4975

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

  • DZ 425509 (THRISSUR)
  • Agent Name: P V PRADEEP
  • Agency No.: R 2083

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

  • DT 209564 (WAYANADU)
  • Agent Name: SUJITH K S
  • Agency No.: W 2079

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

DN 806613
DO 806613
DP 806613
DR 806613
DT 806613
DU 806613
DV 806613
DW 806613
DX 806613
DY 806613
DZ 806613

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000

2306  2631  2681  2698  3123  3290  3852  4207  4568  4894  5276  6384  7169  7842  8667  8979  9184  9259  9926
 
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)
 
0350  0992  1338  6846  7195  7736

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 25)

1401  1537  1735  1943  2158  2166  2349  2700  3038  3083  3158  3839  4165  5000  5677  5948  6193  6371  7768  8267  8382  8601  8817  9205  9386

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

0197  0436  0562  0677  0845  0971  1303  1584  1727  1867  2146  2176  2438  2687  2764  2777  2842  2912  3119  3127  3298  3304  3660  3678  3757  4040  4144  4281  4389  4492  4689  4936  4945  4972  5057  5076  5148  5280  5327  5587  5602  5631  5839  6152  6263  6382  6524  6689  6888  6925  6986  7117  7188  7277  7300  7429  7611  8114  8221  8227  8311  8507  8728  8746  8755  8846  8850  8872  8902  9215  9246  9318  9686  9692  9733  9998

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 96)

0224  0232  0241  0255  0528  0540  0595  0625  0776  1004  1089  1100  1254  1311  1321  1418  1447  1835  1865  1887  1944  2116  2132  2267  2420  2530  2753  2899  3420  3478  3521  3584  3592  3867  3921  3970  4131  4182  4192  4295  4334  4378  4464  4501  4706  4764  4804  4807  4957  5058  5110  5126  5286  5298  5469  5528  5563  5598  5609  5646  5685  5864  5895  5988  6010  6252  6294  6618  6650  6725  7085  7269  7344  7567  7628  7670  7747  7808  7964  7990  8000  8080  8093  8376  8500  8585  8623  8752  8771  8864  9042  9206  9273  9293  9464  9864

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 138)

6202  8450  9168  4149  2972  5374  4312  4049  7580  5092  3161  9817  0159  4317  5516  5497  8657  9793  3481  2670  7822  8965  4215  9896  7035  6603  0820  7914  1583  8934  7197  0380  0547  4621  3757  3813  0365  8918  7949  1297  7238  0283  9548  3351  3962  8947  1017  0521  9943  4371  6363  4678  3711  9311  8098  4619  6744  3605  6640  6104  1967  4269  5045  4233  7011  1969  2345  7680  0610  0974  0430  3124  0913  0078  1815  4854  6331  2124  2684  2337  5491  6432  0957  7535  3515  5544  9026  0057  5662  7489  6205  1581  0938  1396  8644  9693  7123  0178  1174  6290  8589  3280  8419  9604  8487  7632  2856  8232  9326  4907  7138  7883  3810  5732  9987  4061  9893  8768  5684  7528  5791  7605  4228  9203  1044  5856  8537  1416  9449  9920  9522  4013  7964  7438  7979  0593
15:15 PM (IST)  •  29 Oct 2025

Kerala Lottery Result: DHANALEKSHMI DL-23 WEDNESDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check 1st To 5th Prize List

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

DS 806613

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

DZ 425509

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

DT 209564

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

DN 806613
DO 806613
DP 806613
DR 806613
DT 806613
DU 806613
DV 806613
DW 806613
DX 806613
DY 806613
DZ 806613

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000

2306  2631  2681  2698  3123  3290  3852  4207  4568  4894  5276  6384  7169  7842  8667  8979  9184  9259  9926
 
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)
 
0350  0992  1338  6846  7195  7736
Load More
Tags :
Kerala Lottery Kerala Lottery Result Kerala Lottery Result Today Kerala Lottery Result LIVE Jackpot Result DHANALEKSHMI DL-24
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

Top Headlines

World
Pakistan Threatens To Drive Afghan Taliban ‘Back To Tora Bora Caves’ After Türkiye Talks Fail
Pakistan Threatens To Drive Afghan Taliban ‘Back To Tora Bora Caves’ After Türkiye Talks Fail
Cities
‘Won’t Give Up’: Delhi Minister Sirsa Defends Cloud Seeding Trials, Reveals Costs Amid AAP’s Attacks—EXCLUSIVE
‘Won’t Give Up’: Delhi Minister Defends Cloud Seeding Trials, Reveals Costs—EXCLUSIVE
News
China Confirms Xi-Trump Meeting In South Korea; Markets Hope For Trade Deal Breakthrough
China Confirms Xi-Trump Meeting In South Korea; Markets Hope For Trade Deal Breakthrough
Election 2025
From ‘Dance For Votes’ To ‘Local Goon’: Bihar Polls Turn Personal Between BJP And Congress
From ‘Dance For Votes’ To ‘Local Goon’: Bihar Polls Turn Personal Between BJP And Congress
Advertisement

Videos

Breaking: President Draupadi Murmu set to take historic Rafale flight from Ambala air base
Hurricane Melissa devastates Jamaica; 10 dead, 6 lakh evacuated, strongest storm in 174 years
Breaking: Indian-origin businessman Darshan Singh shot dead outside home in Canada
Rahul Gandhi to share stage with Tejashwi Yadav for first time since Bihar poll dates announced
Yalgar March Maharashtra: Thousands of farmers protest at Nagpur border demanding loan waiver in Maharashtra
Advertisement

Photo Gallery

25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather

Trending Opinion

Sayantan Ghosh
Sayantan Ghosh
Opinion: Why SIR Promises Hurdles And Perils For BJP's Electoral Calculus
Opinion
Advertisement
Embed widget