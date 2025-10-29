LIVE | Kerala Lottery Result Today (October 29, 2025): DHANALEKSHMI DL-24 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - Winners Out - CHECK FULL LIST
Kerala Lottery Results Wednesday, 29-10-2025 : 1st Prize Announced
The winners list out soon! Click here to check the latest DHANALEKSHMI DL-24 winners.
The DHANALEKSHMI Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Wednesday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “D” followed by the draw number.
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE
- DS 806613 (KANNUR)
- Agent Name: MAHESH C P
- Agency No.: C 4975
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH
- DZ 425509 (THRISSUR)
- Agent Name: P V PRADEEP
- Agency No.: R 2083
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH
- DT 209564 (WAYANADU)
- Agent Name: SUJITH K S
- Agency No.: W 2079
LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000
(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000
LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 25)
LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 96)
LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 138)
