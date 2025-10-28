Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
LIVE | Kerala Lottery Result Today (28.10.2025): STHREE SAKTHI SS-491 TUESDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

LIVE | Kerala Lottery Result Today (28.10.2025): STHREE SAKTHI SS-491 TUESDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

Kerala STHREE SAKTHI SS-491 Lottery Result OUT Live: Kerala Lottery Sakthi SS-491 will be drawn today, October 28, 2025, at Gorky Bhavan, which is close to Bakery Junction in Thiruvananthapuram.

By : ABP Live News  | Updated at : 28 Oct 2025 04:07 PM (IST)

LIVE

Key Events
LIVE | Kerala Lottery Result Today (28.10.2025): STHREE SAKTHI SS-491 TUESDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)
LIVE | Kerala Lottery Result Today (28.10.2025)
Source : Pinterest/iconfts

Background

Kerala Lottery Results Tuesday, 28-10-2025 LIVE: 1st Prize Announcement:  The winners list is out! Click here to check the latest STHREE SAKTHI SS-491 winners.

Kerala Lottery Result Today (28.10.2025): STHREE SAKTHI SS-491 TUESDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)

The STHREE SAKTHI Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Tuesday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “SS” followed by the draw number.

Kerala Lottery Result Today: Sthree Sakthi SS-491 TUESDAY 3 PM Draw DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • SU 295782 (VADAKARA)
  • Agent Name: K VISHWANATHAN
  • Agency No.: D 3701

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

  • SY 192147 (THRISSUR)
  • Agent Name: RAJESH A J
  • Agency No.: R 5843

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

  • SY 463384 (KANNUR)
  • Agent Name: MANOJ C
  • Agency No.: C 3475

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

SN 295782

SO 295782

SP 295782

SR 295782

SS 295782

ST 295782

SV 295782

SW 295782

SX 295782

SY 295782

SZ 295782

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000

1533 1681 1783 2078 2845 3769 3864 4294 5049 6795 6796 7012 7023 7713 8840 8846 8890 9192 9561

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000

0156 3154 3715 4007 8451 8608

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)

0277 0784 0802 0818 1084 1616 1641 1870 2166 2411 2588 2713 2897 3026 4530 4843 5320 5518 6998 8128 8230 8354 9096 9661 9895

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

0339 0424 0434 0551 0645 0670 0764 0772 0780 0865 0868 1147 1767 1924 1950 2030 2097 2098 2232 2233 2344 2569 2639 2647 2693 2733 3148 3185 3507 3676 3684 3878 3954 4363 4419 4482 4565 4723 4740 5159 5201 5297 5349 5455 5460 5756 5810 6216 6286 6457 6613 6617 6671 6766 6788 6914 6947 7101 7472 7644 7754 7875 7925 8026 8120 8183 8319 8512 8604 8839 9098 9274 9371 9488 9621 9967

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 90)

0108 0168 0171 0560 0724 1015 1058 1365 1495 1586 1771 1822 1939 1966 2197 2208 2397 2518 2632 2819 2918 2927 2959 3027 3065 3205 3291 3341 3412 3736 3799 3827 3847 3859 3976 4029 4168 4302 4657 4675 4678 4742 4801 4873 4953 5101 5133 5173 5496 5775 5900 6083 6102 6115 6140 6429 6605 6699 6817 6849 6895 7027 7082 7155 7161 7198 7394 7395 7399 7561 7878 8008 8094 8267 8467 8513 8582 8685 8696 8732 8796 9010 9125 9396 9487 9663 9668 9801 9904 9922

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 150)

0082  0220  0319  0320  0361  0539  0599  0669  0749  0786  0875  0995  1165  1252  1266  1314  1636  1679  1711  1723  1780  1877  1898  1906  2096  2248  2279  2327  2345  2417  2581  2586  2679  2750  2754  2865  3058  3083  3101  3191  3196  3288  3332  3369  3395  3447  3692  3780  3781  3896  4016  4097  4155  4179  4182  4233  4241  4346  4377  4397  4422  4441  4543  4618  4677  4728  4760  4785  4861  4885  4901  4914  4926  4998  5032  5108  5148  5209  5365  5768  5828  6002  6048  6072  6085  6105  6310  6424  6442  6469  6479  6594  6601  6607  6623  6702  6768  6782  6837  6847  7004  7025  7029  7164  7200  7263  7281  7470  7550  7735  7863  7971  8002  8024  8078  8112  8127  8143  8214  8300  8314  8329  8408  8532  8635  8648  8688  8792  8832  8855  9023  9183  9232  9256  9289  9345  9459  9516  9576  9625  9645  9649  9727  9803  9832  9850  9914  9981  9982  9992

 

16:06 PM (IST)  •  28 Oct 2025

Kerala Lottery Result Today (28.10.2025): Sthree Sakthi SS-491 TUESDAY 3 PM Draw OUT - Check Winners (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • SU 295782 (VADAKARA)
  • Agent Name: K VISHWANATHAN
  • Agency No.: D 3701

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

  • SY 192147 (THRISSUR)
  • Agent Name: RAJESH A J
  • Agency No.: R 5843

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

  • SY 463384 (KANNUR)
  • Agent Name: MANOJ C
  • Agency No.: C 3475

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

SN 295782

SO 295782

SP 295782

SR 295782

SS 295782

ST 295782

SV 295782

SW 295782

SX 295782

SY 295782

SZ 295782

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000

1533 1681 1783 2078 2845 3769 3864 4294 5049 6795 6796 7012 7023 7713 8840 8846 8890 9192 9561

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000

0156 3154 3715 4007 8451 8608

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)

0277 0784 0802 0818 1084 1616 1641 1870 2166 2411 2588 2713 2897 3026 4530 4843 5320 5518 6998 8128 8230 8354 9096 9661 9895

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

0339 0424 0434 0551 0645 0670 0764 0772 0780 0865 0868 1147 1767 1924 1950 2030 2097 2098 2232 2233 2344 2569 2639 2647 2693 2733 3148 3185 3507 3676 3684 3878 3954 4363 4419 4482 4565 4723 4740 5159 5201 5297 5349 5455 5460 5756 5810 6216 6286 6457 6613 6617 6671 6766 6788 6914 6947 7101 7472 7644 7754 7875 7925 8026 8120 8183 8319 8512 8604 8839 9098 9274 9371 9488 9621 9967

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 90)

0108 0168 0171 0560 0724 1015 1058 1365 1495 1586 1771 1822 1939 1966 2197 2208 2397 2518 2632 2819 2918 2927 2959 3027 3065 3205 3291 3341 3412 3736 3799 3827 3847 3859 3976 4029 4168 4302 4657 4675 4678 4742 4801 4873 4953 5101 5133 5173 5496 5775 5900 6083 6102 6115 6140 6429 6605 6699 6817 6849 6895 7027 7082 7155 7161 7198 7394 7395 7399 7561 7878 8008 8094 8267 8467 8513 8582 8685 8696 8732 8796 9010 9125 9396 9487 9663 9668 9801 9904 9922

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 150)

0082  0220  0319  0320  0361  0539  0599  0669  0749  0786  0875  0995  1165  1252  1266  1314  1636  1679  1711  1723  1780  1877  1898  1906  2096  2248  2279  2327  2345  2417  2581  2586  2679  2750  2754  2865  3058  3083  3101  3191  3196  3288  3332  3369  3395  3447  3692  3780  3781  3896  4016  4097  4155  4179  4182  4233  4241  4346  4377  4397  4422  4441  4543  4618  4677  4728  4760  4785  4861  4885  4901  4914  4926  4998  5032  5108  5148  5209  5365  5768  5828  6002  6048  6072  6085  6105  6310  6424  6442  6469  6479  6594  6601  6607  6623  6702  6768  6782  6837  6847  7004  7025  7029  7164  7200  7263  7281  7470  7550  7735  7863  7971  8002  8024  8078  8112  8127  8143  8214  8300  8314  8329  8408  8532  8635  8648  8688  8792  8832  8855  9023  9183  9232  9256  9289  9345  9459  9516  9576  9625  9645  9649  9727  9803  9832  9850  9914  9981  9982  9992
15:17 PM (IST)  •  28 Oct 2025

Kerala Lottery Result: Bhagyathara SS-491 TUESDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check 1st To 5th Prize List

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

SU 295782

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

SY 192147

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

SY 463384

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

SN 295782

SO 295782

SP 295782

SR 295782

SS 295782

ST 295782

SV 295782

SW 295782

SX 295782

SY 295782

SZ 295782

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000

1533 1681 1783 2078 2845 3769 3864 4294 5049 6795 6796 7012 7023 7713 8840 8846 8890 9192 9561

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000

0156 3154 3715 4007 8451 8608

Tags :
Kerala Lottery Kerala Lottery Result Kerala Lottery Result Today Kerala Lottery Result LIVE Jackpot Result Sthree Sakthi SS-491
New Update
