The STHREE SAKTHI Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Tuesday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “SS” followed by the draw number.

Kerala Lottery Result Today: Sthree Sakthi SS-491 TUESDAY 3 PM Draw DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

SU 295782 (VADAKARA)

Agent Name: K VISHWANATHAN

Agency No.: D 3701

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

SY 192147 (THRISSUR)

Agent Name: RAJESH A J

Agency No.: R 5843

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

SY 463384 (KANNUR)

Agent Name: MANOJ C

Agency No.: C 3475

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

SN 295782 SO 295782 SP 295782 SR 295782 SS 295782 ST 295782 SV 295782 SW 295782 SX 295782 SY 295782 SZ 295782

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000