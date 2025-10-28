LIVE | Kerala Lottery Result Today (28.10.2025): STHREE SAKTHI SS-491 TUESDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)
Kerala STHREE SAKTHI SS-491 Lottery Result OUT Live: Kerala Lottery Sakthi SS-491 will be drawn today, October 28, 2025, at Gorky Bhavan, which is close to Bakery Junction in Thiruvananthapuram.
Kerala Lottery Results Tuesday, 28-10-2025 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list is out! Click here to check the latest STHREE SAKTHI SS-491 winners.
The STHREE SAKTHI Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Tuesday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “SS” followed by the draw number.
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE
- SU 295782 (VADAKARA)
- Agent Name: K VISHWANATHAN
- Agency No.: D 3701
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH
- SY 192147 (THRISSUR)
- Agent Name: RAJESH A J
- Agency No.: R 5843
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH
- SY 463384 (KANNUR)
- Agent Name: MANOJ C
- Agency No.: C 3475
LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000
SN 295782
SO 295782
SP 295782
SR 295782
SS 295782
ST 295782
SV 295782
SW 295782
SX 295782
SY 295782
SZ 295782
(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000
1533 1681 1783 2078 2845 3769 3864 4294 5049 6795 6796 7012 7023 7713 8840 8846 8890 9192 9561
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000
0156 3154 3715 4007 8451 8608
LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)
0277 0784 0802 0818 1084 1616 1641 1870 2166 2411 2588 2713 2897 3026 4530 4843 5320 5518 6998 8128 8230 8354 9096 9661 9895
LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)
0339 0424 0434 0551 0645 0670 0764 0772 0780 0865 0868 1147 1767 1924 1950 2030 2097 2098 2232 2233 2344 2569 2639 2647 2693 2733 3148 3185 3507 3676 3684 3878 3954 4363 4419 4482 4565 4723 4740 5159 5201 5297 5349 5455 5460 5756 5810 6216 6286 6457 6613 6617 6671 6766 6788 6914 6947 7101 7472 7644 7754 7875 7925 8026 8120 8183 8319 8512 8604 8839 9098 9274 9371 9488 9621 9967
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 90)
0108 0168 0171 0560 0724 1015 1058 1365 1495 1586 1771 1822 1939 1966 2197 2208 2397 2518 2632 2819 2918 2927 2959 3027 3065 3205 3291 3341 3412 3736 3799 3827 3847 3859 3976 4029 4168 4302 4657 4675 4678 4742 4801 4873 4953 5101 5133 5173 5496 5775 5900 6083 6102 6115 6140 6429 6605 6699 6817 6849 6895 7027 7082 7155 7161 7198 7394 7395 7399 7561 7878 8008 8094 8267 8467 8513 8582 8685 8696 8732 8796 9010 9125 9396 9487 9663 9668 9801 9904 9922
LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 150)
