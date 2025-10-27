Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaWeb StoriesEventsIndia At 2047
Explorer
Live NowPremiumVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Petrol Prices Diesel Prices Gold Prices Silver Prices AQI
HomeStatesKeralaLIVE | Kerala Lottery Result (October 27, 2025): BHAGYATHARA BT-26 MONDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

LIVE | Kerala Lottery Result (October 27, 2025): BHAGYATHARA BT-26 MONDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

Kerala Lottery Result Today Live Updates: Kerala BHAGYATHARA BT-26 MONDAY Lottery Bumper Draw result live, October 27, 2025, at 3 pm. Follow ABP Live for latest updates.

By : ABP Live News  | Updated at : 27 Oct 2025 04:04 PM (IST)

LIVE

Key Events
LIVE | Kerala Lottery Result Today (27.10.2025): Bhagyathara BT-26 Monday 3PM Draw DECLARED - 1st Prize 1 Crore bumper jackpot lottery sambad Win Win Draw latest news live updates south india news live lottery result today October 27 Kerala Lottery Winner prize money Keralalotteries.net statelottery.kerala.gov.in LIVE | Kerala Lottery Result (October 27, 2025): BHAGYATHARA BT-26 MONDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)
LIVE | Kerala Lottery Result (October 27, 2025)
Source : Pinterest/pattayapeopleru

Background

Kerala Lottery Results Monday, 27-10-2025 LIVE: 1st Prize Announcement

Kerala Lottery Result (October 27, 2025): BHAGYATHARA BT-26 MONDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)

The winners list will be out soon! Click here to check the latest BHAGYATHARA BT-26 winners.

The Bhagyathara Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Monday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “BT” followed by the draw number.

Kerala Lottery BHAGYATHARA BT-26 MONDAY 3 PM Result DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • BZ 435969 (THRISSUR)
  • Agent Name: REMYA
  • Agency No.: R 9141

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 25 LAKH

  • BR 588600 (MALAPPURAM)
  • Agent Name: BINDU BALACHANDRAN
  • Agency No.: M 4461

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 10 LAKH

  • BT 520493 (GURUVAYOOR)
  • Agent Name: KAILASAN
  • Agency No.: R 9868

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

BN 435969

BO 435969

BP 435969

BR 435969

BS 435969

BT 435969

BU 435969

BV 435969

BX 435969

BY 435969

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 4,000

0447 1275 1373 1658 3060 3476 3631 3767 3892 4213 4436 5311 5706 6596 7740 8245 9319

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 6)

1021 3322 6242 8418 9258

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)

0452 1587 1757 1996 2017 3046 3175 3234 4010 4787 5685 5884 5981 6803 6854 6948 7200 7266 7560 7669 7997 8243 8330 8475 8807

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

0134 0160 0163 0342 0799 0981 1226 1298 1489 1560 1611 1828 1984 2033 2265 3003 3020 3025 3077 3601 3677 3739 3753 3760 3833 3993 4002 4134 4283 4290 4351 4452 4508 4665 4666 4684 4742 5132 5285 5533 5781 5804 5869 6115 6118 6122 6145 6206 6400 6542 6594 6661 6690 6706 6809 7027 7099 7173 7233 7255 7309 7324 7387 7448 7606 7809 8253 8312 8592 8605 8609 9295 9423 9529 9599 9963

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 94)

0033 0060 0074 0174 0217 0346 0397 0442 0488 0496 0606 0673 1148 1155 1268 1345 1460 1607 1787 1829 2256 2465 2528 2556 2681 2710 2784 3118 3199 3363 3495 3504 3604 3617 3676 4166 4270 4324 4354 4450 4579 4643 4700 4712 4741 4830 4907 4965 5003 5008 5244 5323 5389 5755 5876 6059 6066 6198 6367 6434 6522 6740 6757 6926 6981 7024 7154 7265 7276 7308 7316 7390 7628 7763 7895 7951 7996 8104 8274 8275 8395 8448 8561 8763 8815 8925 8954 9010 9038 9095 9316 9693 9779 9934

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 144)

0008  8115  9927  7834  0858  4663  8962  0629  2381  9918  9763  8143  7106  0197  3865  6523  9388  0113  6158  7527  8827  0996  0620  1019  9810  1405  1895  4507  6939  4633  9057  5798  4004  9602  4768  0064  1531  6933  7658  1085  7184  5206  3720  7497  3805  4295  2104  5257  9808  3455  2388  9272  5015  6205  3798  1159  8578  8552  0307  5519  3151  0200  1703  3787  4583  0741  3608  9354  1117  4392  6465  4152  3336  1737  7816  1559  1064  4505  2150  5019  6061  0789  8022  7404  2077  2427  2422  1344  9425  4262  4460  6067  2453  1711  3666  1256  2859  9321  6634  8812  6888  3354  2000  8833  1296  2085  3864  1585  9609  9856  1246  8171  8730  6044  5122  6808  9516  4297  5624  9608  0627  2868  5070  1096  5920  8427  8005  6898  8698  8222  4181  0057  6969  6396  0910  4789  3209  8896  4728  0279  0993  3595  4604  8556
16:04 PM (IST)  •  27 Oct 2025

Kerala Lottery SAMRUDHI SM-26 SUNDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check Winners (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • BZ 435969 (THRISSUR)
  • Agent Name: REMYA
  • Agency No.: R 9141

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 25 LAKH

  • BR 588600 (MALAPPURAM)
  • Agent Name: BINDU BALACHANDRAN
  • Agency No.: M 4461

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 10 LAKH

  • BT 520493 (GURUVAYOOR)
  • Agent Name: KAILASAN
  • Agency No.: R 9868

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

BN 435969

BO 435969

BP 435969

BR 435969

BS 435969

BT 435969

BU 435969

BV 435969

BX 435969

BY 435969

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 4,000

0447 1275 1373 1658 3060 3476 3631 3767 3892 4213 4436 5311 5706 6596 7740 8245 9319

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 6)

1021 3322 6242 8418 9258

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)

0452 1587 1757 1996 2017 3046 3175 3234 4010 4787 5685 5884 5981 6803 6854 6948 7200 7266 7560 7669 7997 8243 8330 8475 8807

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

0134 0160 0163 0342 0799 0981 1226 1298 1489 1560 1611 1828 1984 2033 2265 3003 3020 3025 3077 3601 3677 3739 3753 3760 3833 3993 4002 4134 4283 4290 4351 4452 4508 4665 4666 4684 4742 5132 5285 5533 5781 5804 5869 6115 6118 6122 6145 6206 6400 6542 6594 6661 6690 6706 6809 7027 7099 7173 7233 7255 7309 7324 7387 7448 7606 7809 8253 8312 8592 8605 8609 9295 9423 9529 9599 9963

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 94)

0033 0060 0074 0174 0217 0346 0397 0442 0488 0496 0606 0673 1148 1155 1268 1345 1460 1607 1787 1829 2256 2465 2528 2556 2681 2710 2784 3118 3199 3363 3495 3504 3604 3617 3676 4166 4270 4324 4354 4450 4579 4643 4700 4712 4741 4830 4907 4965 5003 5008 5244 5323 5389 5755 5876 6059 6066 6198 6367 6434 6522 6740 6757 6926 6981 7024 7154 7265 7276 7308 7316 7390 7628 7763 7895 7951 7996 8104 8274 8275 8395 8448 8561 8763 8815 8925 8954 9010 9038 9095 9316 9693 9779 9934

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 144)

0008  8115  9927  7834  0858  4663  8962  0629  2381  9918  9763  8143  7106  0197  3865  6523  9388  0113  6158  7527  8827  0996  0620  1019  9810  1405  1895  4507  6939  4633  9057  5798  4004  9602  4768  0064  1531  6933  7658  1085  7184  5206  3720  7497  3805  4295  2104  5257  9808  3455  2388  9272  5015  6205  3798  1159  8578  8552  0307  5519  3151  0200  1703  3787  4583  0741  3608  9354  1117  4392  6465  4152  3336  1737  7816  1559  1064  4505  2150  5019  6061  0789  8022  7404  2077  2427  2422  1344  9425  4262  4460  6067  2453  1711  3666  1256  2859  9321  6634  8812  6888  3354  2000  8833  1296  2085  3864  1585  9609  9856  1246  8171  8730  6044  5122  6808  9516  4297  5624  9608  0627  2868  5070  1096  5920  8427  8005  6898  8698  8222  4181  0057  6969  6396  0910  4789  3209  8896  4728  0279  0993  3595  4604  8556
15:23 PM (IST)  •  27 Oct 2025

Kerala Lottery Result: Bhagyathara BT-26 MONDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check 1st To 5th Prize List

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

BZ 435969

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 25 LAKH

BR 588600

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 10 LAKH

BT 520493

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

BN 435969

BO 435969

BP 435969

BR 435969

BS 435969

BT 435969

BU 435969

BV 435969

BX 435969

BY 435969

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 4,000

0447 1275 1373 1658 3060 3476 3631 3767 3892 4213 4436 5311 5706 6596 7740 8245 9319

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 6)

1021 3322 6242 8418 9258

Load More
Tags :
Kerala Lottery Kerala Lottery Result Kerala Lottery Result LIVE Jackpot Result Kerela Lottery Live BHAGYATHARA BT-26
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

Top Headlines

World
Netanyahu Orders ‘Forceful Strikes’ In Gaza, Accusing Hamas Of Breaching Ceasefire
Netanyahu Orders ‘Forceful Strikes’ In Gaza, Accusing Hamas Of Breaching Ceasefire
Cities
BJP Leader Shot Dead In MP's Katni; One Accused’s Father Dies By Suicide Hours Later
BJP Leader Shot Dead In MP's Katni; One Accused’s Father Dies By Suicide Hours Later
West Bengal
‘Fear Of NRC’ Death Triggers Mamata-BJP Faceoff In West Bengal
‘Fear Of NRC’ Death Triggers Mamata-BJP Faceoff In West Bengal
News
Cyclone Montha Landfall Begins In Andhra Pradesh, Heavy Rains Lash Coastal Areas
Cyclone Montha Landfall Begins In Andhra Pradesh, Heavy Rains Lash Coastal Areas
Advertisement

Videos

Mahagathbandhan Manifesto to Focus on Youth and Women: Monthly Aid, Jobs for Every Household Expected
Chhath Puja Concludes with Arghya to Rising Sun: Leaders and Devotees Offer Prayers Across India
Breaking: Delhi to Ban BS4 and BS5 Diesel Vehicles from Nov 1: Only BS6 Models Allowed Entry
Double Voter Controversy: Prashant Kishor Listed as Voter in Both Bengal and Bihar, EC Probes Begin
Breaking: Mahagathbandhan to Unveil Bihar Poll Manifesto: Jobs for Every Family, ₹2,500 Aid for Women
Advertisement

Photo Gallery

25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather

Trending Opinion

Ranjit Kumar
Ranjit Kumar
In Spite Of Headwinds In Bilateral Relations, India-US Elevates QUAD Military Engagement
Opinion
Advertisement
Embed widget