Kerala Lottery Result (October 27, 2025): BHAGYATHARA BT-26 MONDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)
Kerala Lottery Result Today Live Updates: Kerala BHAGYATHARA BT-26 MONDAY Lottery Bumper Draw result live, October 27, 2025, at 3 pm. Follow ABP Live for latest updates.
Kerala Lottery Results Monday, 27-10-2025 LIVE: 1st Prize Announcement
Kerala Lottery Result (October 27, 2025): BHAGYATHARA BT-26 MONDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)
The winners list will be out soon! Click here to check the latest BHAGYATHARA BT-26 winners.
The Bhagyathara Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Monday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “BT” followed by the draw number.
Kerala Lottery BHAGYATHARA BT-26 MONDAY 3 PM Result DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE
- BZ 435969 (THRISSUR)
- Agent Name: REMYA
- Agency No.: R 9141
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 25 LAKH
- BR 588600 (MALAPPURAM)
- Agent Name: BINDU BALACHANDRAN
- Agency No.: M 4461
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 10 LAKH
- BT 520493 (GURUVAYOOR)
- Agent Name: KAILASAN
- Agency No.: R 9868
LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000
BN 435969
BO 435969
BP 435969
BR 435969
BS 435969
BT 435969
BU 435969
BV 435969
BX 435969
BY 435969
(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 4,000
0447 1275 1373 1658 3060 3476 3631 3767 3892 4213 4436 5311 5706 6596 7740 8245 9319
1021 3322 6242 8418 9258
0452 1587 1757 1996 2017 3046 3175 3234 4010 4787 5685 5884 5981 6803 6854 6948 7200 7266 7560 7669 7997 8243 8330 8475 8807
LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)
0134 0160 0163 0342 0799 0981 1226 1298 1489 1560 1611 1828 1984 2033 2265 3003 3020 3025 3077 3601 3677 3739 3753 3760 3833 3993 4002 4134 4283 4290 4351 4452 4508 4665 4666 4684 4742 5132 5285 5533 5781 5804 5869 6115 6118 6122 6145 6206 6400 6542 6594 6661 6690 6706 6809 7027 7099 7173 7233 7255 7309 7324 7387 7448 7606 7809 8253 8312 8592 8605 8609 9295 9423 9529 9599 9963
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 94)
0033 0060 0074 0174 0217 0346 0397 0442 0488 0496 0606 0673 1148 1155 1268 1345 1460 1607 1787 1829 2256 2465 2528 2556 2681 2710 2784 3118 3199 3363 3495 3504 3604 3617 3676 4166 4270 4324 4354 4450 4579 4643 4700 4712 4741 4830 4907 4965 5003 5008 5244 5323 5389 5755 5876 6059 6066 6198 6367 6434 6522 6740 6757 6926 6981 7024 7154 7265 7276 7308 7316 7390 7628 7763 7895 7951 7996 8104 8274 8275 8395 8448 8561 8763 8815 8925 8954 9010 9038 9095 9316 9693 9779 9934
LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 144)
