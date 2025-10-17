Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kerala Lottery Result Suvarna Keralam SK-23 LIVE: The first prize winner of today’s Suvarna Keralam SK-23 lottery will win a cash reward of 1 crore.

By : ABP Live News  | Updated at : 17 Oct 2025 03:13 PM (IST)

Kerala Lottery Result Today (October 17, 2025)
Kerala Lottery Results Friday, 17-10-2025 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list is out! Click here to check the latest SUVARNA KERALAM SK-23 winners.

The SUVARNA KERALAM Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Friday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “SK” followed by the draw number.

15:13 PM (IST)  •  17 Oct 2025

Kerala Lottery SUVARNA KERALAM SK-23 FRIDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check 1st To 5th Winners List

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

RB 749913

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

RK 266279

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

RF 483688

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

RA 749913
RC 749913
RD 749913
RE 749913
RF 749913
RG 749913
RH 749913
RJ 749913
RK 749913
RL 749913
RM 749913

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)

0027  0930  1006  1574  1631  2207  2914  3190  4297  5203  5675  6814  7272  7285  7544  7812  8556  9030  9482
 
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)
 
0609  1475  2033  2081  5180  5892
Kerala Lottery Kerala Lottery Result Kerala Lottery Result LIVE Jackpot Result SUVARNA KERALAM SK-23 FRIDAY
