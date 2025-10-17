Kerala Lottery Result Today (October 17, 2025): SUVARNA KERALAM SK-23 FRIDAY Bumper Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No.RB 749913
Kerala Lottery Result Suvarna Keralam SK-23 LIVE: The first prize winner of today’s Suvarna Keralam SK-23 lottery will win a cash reward of 1 crore.
Kerala Lottery Results Friday, 17-10-2025 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list is out! Click here to check the latest SUVARNA KERALAM SK-23 winners.
The SUVARNA KERALAM Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Friday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “SK” followed by the draw number.
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH
LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000
RA 749913
RC 749913
RD 749913
RE 749913
RF 749913
RG 749913
RH 749913
RJ 749913
RK 749913
RL 749913
RM 749913
(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)
