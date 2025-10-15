LIVE | Kerala Lottery Result Today (October 15, 2025): DHANALEKSHMI DL-22 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. DY 867458
Kerala Lottery Wednesday: DHANALEKSHMI DL-22 will be drawn today, October 15, 2025, at 3pm. Follow ABP Live for the latest updates.
LIVE
Background
Kerala Lottery Results Wednesday, 15-10-2025 : 1st Prize Announcement soon
The winners list out soon! Click here to check the latest DHANALEKSHMI DL-22 winners.
The DHANALEKSHMI Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Wednesday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “D” followed by the draw number.
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH
LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000
DN 867458
DO 867458
DP 867458
DR 867458
DS 867458
DT 867458
DU 867458
DV 867458
DW 867458
DX 867458
DZ 867458
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000
CONSOLATION PRIZE - RS.5000
