LIVE | Kerala Lottery Result Today (October 15, 2025): DHANALEKSHMI DL-22 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. DY 867458

LIVE | Kerala Lottery Result Today (October 15, 2025): DHANALEKSHMI DL-22 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. DY 867458

Kerala Lottery Wednesday: DHANALEKSHMI DL-22 will be drawn today, October 15, 2025, at 3pm. Follow ABP Live for the latest updates.

By : ABP Live News  | Updated at : 15 Oct 2025 03:12 PM (IST)

LIVE | Kerala Lottery Result Today (October 15, 2025): DHANALEKSHMI DL-22 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. DY 867458
LIVE | Kerala Lottery Result Today (October 15, 2025)
Kerala Lottery Results Wednesday, 15-10-2025 : 1st Prize Announcement soon

Kerala Lottery Result Today (October 15, 2025): DHANALEKSHMI DL-22 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. DY 867458

The winners list out soon! Click here to check the latest DHANALEKSHMI DL-22 winners.

The DHANALEKSHMI Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Wednesday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “D” followed by the draw number.

15:12 PM (IST)  •  15 Oct 2025

Kerala Lottery Result: DHANALEKSHMI DL-21 WEDNESDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check 1st To 4th Prize List

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

DY 867458

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

DP 763537

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

DS 126913

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

DN 867458
DO 867458
DP 867458
DR 867458
DS 867458
DT 867458
DU 867458
DV 867458
DW 867458
DX 867458
DZ 867458

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000

3423  4682  5966  6343  1276  5803  9594  3192  5856  6970  3020  4930  4580  5016  0677  8428  0123...
15:11 PM (IST)  •  15 Oct 2025

Kerala Lottery DHANALEKSHMI DL-22 Bumper Lottery Result OUT: CONSOLATION PRIZE - RS.5000

