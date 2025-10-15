Kerala Lottery Results Wednesday, 15-10-2025 : 1st Prize Announcement soon

Kerala Lottery Result Today (October 15, 2025): DHANALEKSHMI DL-22 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. DY 867458

The winners list out soon! Click here to check the latest DHANALEKSHMI DL-22 winners.

The DHANALEKSHMI Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Wednesday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “D” followed by the draw number.